Având în vedere că președintele american Donald Trump și-a petrecut primul an al celui de-al doilea mandat impunând taxe vamale substanțiale asupra bunurilor europene, jucându-se cu ideea de a retrage trupele americane din Europa și chiar amenințând că va „prelua controlul” asupra unui teritoriu european, liderii de pe bătrânul continent au o nevoie urgentă să reducă dependența economică și militară a țărilor lor de Statele Unite, se arată într-o amplă analiză Foreign Affairs.

Statele Unite sunt astăzi cea mai mare piață de export a Europei, reprezentând peste 20% din exporturile europene la începutul anului 2026, precum și principalul furnizor de capital de risc al continentului pentru noi afaceri și sursa de capabilități militare cruciale pentru descurajarea Rusiei.

Există motive întemeiate pentru optimismul că guvernele europene își pot reduce dependența militară: cheltuielile pentru apărare sunt în creștere, în special în țările din nordul și estul Europei, iar Europa finanțează apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, urmărind în același timp o mai mare integrare cu sectorul militar-industrial în creștere al Ucrainei.

Însă reducerea expunerii economice și tehnologice a Europei va fi mult mai dificilă.

În principiu, guvernele europene ar putea elimina treptat bunurile, serviciile și moneda americană din sectorul public și ar putea restricționa sau interzice utilizarea lor în sectorul privat, limitând astfel oportunitățile unei administrații americane de a transforma dependența europeană în armă. Dar acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut. Pentru a convinge companiile private să se bazeze mai puțin pe moneda americană, sistemele de plăți financiare, comerțul și tehnologia americană, guvernele europene ar trebui să ofere alternative europene la fel de convenabile, rentabile și sofisticate din punct de vedere tehnologic ca ofertele americane.

Astfel de alternative nu sunt disponibile astăzi. Pentru ca Europa să le ofere rapid ar putea necesita compromisuri prohibitiv de costisitoare: sacrificarea creșterii economice și a câștigurilor de productivitate sau dependența de alți furnizori, în special cei din China.

Fără o cale convingătoare de a se îndepărta de dependența de Statele Unite - genul de cale pe care Europa a ales-o deja pentru a-și atenua dependența militară - continentul nu va avea de ales decât să accepte relația economică transatlantică în mare parte așa cum este în viitorul previzibil.

Dolarul dominant

Guvernele europene sunt din ce în ce mai neliniștite de rolul dominant al dolarului american în sistemul financiar global, având în vedere disponibilitatea constantă a administrațiilor americane de a folosi accesul la lichiditatea în dolari ca armă de sancțiuni. Însă nu pot face prea multe pentru a reduce dominația dolarului, cel puțin pe termen scurt.

Banca Centrală Europeană și-a reînnoit eforturile de promovare a euro, inclusiv prin extinderea acordurilor de swap valutar și răscumpărări cu alte bănci centrale, dar UE nu are integrarea politică și fiscală necesară pentru a crea o piață a datoriilor profundă și lichidă care ar face din euro o alternativă atractivă la dolar în rândul investitorilor globali. Deocamdată, ușurința tranzacțiilor transfrontaliere bazate pe dolari și amploarea globală a dolarului vor împiedica majoritatea actorilor privați să treacă la alte monede.

Nici nu este probabil ca țările europene să poată limita cu ușurință utilizarea sistemelor de plată transfrontaliere din SUA în economiile lor din ce în ce mai fără numerar. Visa și Mastercard reprezintă aproximativ două treimi din tranzacțiile cu cardul în zona euro. Dominația inițială a Statelor Unite și a dolarului american în noile tehnologii de criptomonede stabile și tokenuri ar putea doar să adâncească această dependență.

Europa s-a străduit mult timp să extindă tehnologiile locale de plată private care ar putea concura cu cele ale firmelor americane și să integreze transferuri digitale specifice fiecărei țări, plăți în magazine și alternative de comerț electronic. În prezent, nu există o tehnologie europeană comparabilă care ar putea înlocui sistemele de plată din SUA.

Acest lucru s-ar putea schimba în viitor. Banca Centrală Europeană lucrează la un euro digital care ar fi disponibil pentru tranzacțiile cu amănuntul și ar oferi un mijloc fără riscuri pentru întreprinderile private și instituțiile financiare de a deconta tranzacțiile bazate pe blockchain. Împreună, aceste proiecte ar putea pune bazele unui sistem european independent de plăți transfrontaliere - dar se așteaptă ca acest sistem să nu fie gata de utilizare până la sfârșitul acestui deceniu.

Vulnerabilitate energetică

Aproape 25% din energia Europei provine din gaze naturale, iar în acest domeniu Europa ar putea deveni și mai dependentă de Statele Unite, nu mai puțin. Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, conductele rusești asigurau 40-45% din importurile Europei. Dar, în anii care au urmat, UE și-a redus aportul de gaze rusești cu aproximativ 75%. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără importurile sale de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, care au crescut de peste patru ori între începutul anului 2022 și 2025 și, până la izbucnirea războiului din Iran în acest an, au contribuit la reducerea prețurilor la gazele din UE după o creștere bruscă în 2022-2023. Statele Unite și Norvegia sunt acum cei mai importanți furnizori de gaze naturale ai UE.

Având în vedere că țările UE au convenit să oprească toate importurile rămase de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027, importurile din SUA vor deveni probabil și mai importante.

Bruxelles-ul trebuie să găsească rapid înlocuitori pentru gazele naturale rusești sau se va confrunta cu creșterea prețurilor. Ar putea fi posibilă compensarea unei părți din diferență cu aprovizionare suplimentară prin conducte din Norvegia, Algeria sau estul Mediteranei, dar marea majoritate a deficitului va trebui acoperită prin importuri de GNL.

Războiul din Orientul Mijlociu agravează această provocare. Dacă atacurile de represalii ale Iranului asupra instalațiilor de GNL ale Qatarului provoacă daune de durată, cea mai mare parte a GNL-ului UE va trebui să provină din Statele Unite. Pe scurt, dacă Europa va rezista la eliminarea importurilor de gaze rusești, dependența continentului de aprovizionarea din SUA va crește.

Washingtonul este foarte conștient de vulnerabilitatea energetică a Europei. Acordul comercial Turnberry, pe care UE l-a negociat cu administrația Trump anul trecut, include prevederi prin care Europa trebuie să importe mai mult GNL american și alte tipuri de energie fosilă, pe lângă stabilirea unui plafon de 15% pentru tarifele americane la exporturile europene.

Când Parlamentul European a analizat ratificarea acordului Turnberry în martie, ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a declarat pentru Financial Times: „Nu știu ce se va întâmpla cu energia dacă nu vor continua cu acordul”. El a adăugat că „există și alți cumpărători”. Cedarea în fața amenințării implicite a administrației Trump de a transforma dependența energetică a Europei într-o armă este îngrijorătoare pentru UE, dar este probabil să aprobe acordul în interesul companiilor de pe întreg continentul și al stabilității generale a relației transatlantice.

Cursa tehnologică pierdută

Europa este, de asemenea, în pericol de a rămâne sub influența marilor firme americane de tehnologie și servicii de internet. Continentul nu a reușit, la începutul erei internetului, să producă și să dezvolte firme competitive la nivel global, la egalitate cu Amazon, Google, Meta sau Microsoft din Statele Unite.

Astăzi, Europa se bazează pe serviciile lor pentru multe operațiuni comerciale și guvernamentale, dar este puțin probabil să beneficieze de investițiile lor masive de capital în inteligența artificială. Pe măsură ce AI avansează, UE ar putea ajunge din nou să fie în primul rând un cumpărător, mai degrabă decât un furnizor, de tehnologie de vârf.

Pachetul de suveranitate tehnologică al blocului comunitar, care se așteaptă să fie prezentat de Comisia Europeană în această primăvară, își propune să reducă dependența continentului de tehnologiile non-europene, în principal cloud computing, AI și semiconductori. Însă realizarea acestui obiectiv necesită compromisuri. Să faci bunurile și serviciile digitale europene competitive cu ofertele comerciale ale companiilor americane de tehnologie este o întreprindere costisitoare, iar costurile trebuie acoperite fie de contribuabilii europeni, fie de firmele europene, reducând capacitatea lor generală de a investi în aceste sectoare cruciale.

Dependența de companiile tehnologice din SUA este o problemă sensibilă din punct de vedere politic în Europa, iar reacțiile negative se adună. Guvernul francez, de exemplu, a ordonat recent funcționarilor săi publici să nu mai utilizeze furnizorii americani de servicii video Zoom și Microsoft Teams și să utilizeze în schimb o alternativă internă.

Alte instituții și agenții publice europene și-au mutat, de asemenea, operațiunile către software open-source, mai ieftin, neamerican. Iar autoritățile de reglementare europene au adoptat măsuri mai ample pentru a se confrunta cu firmele tehnologice americane, inclusiv interdicții naționale privind utilizarea rețelelor sociale de către copii și reguli ale UE privind platformele digitale care impun răspundere, moderarea conținutului, transparența platformelor, anti-bundling și reglementări privind concurența loială pentru furnizori.

Măsurile de reglementare împotriva firmelor tehnologice americane sunt populare în rândul alegătorilor europeni și, prin urmare, este probabil să continue, chiar dacă acestea provoacă fricțiuni cu Washingtonul.

Cu toate acestea, controlul de reglementare nu este același lucru cu reducerea dominației companiilor americane în infrastructura de cloud computing, software-ul de afaceri, proiectarea semiconductorilor și, acum, în inteligența artificială din Europa. Amazon, Google și Microsoft furnizează în prezent două treimi din piața de cloud din Europa. Trei sferturi dintre firmele europene - și aproape toate firmele din Irlanda și țările nordice - funcționează pe produse software americane. Firmele americane domină, de asemenea, securitatea cibernetică, oferind multor firme și guverne din UE un sprijin crucial în îmbunătățirea rezistenței împotriva atacurilor cibernetice rusești și a altor forme de război hibrid.

Toleranță la risc

În materie de apărare și securitate națională, acțiunile și cuvintele lui Trump au forțat guvernele europene să considere o retragere bruscă a asistenței americane ca pe o posibilitate reală.

Însă sectorul privat european încă face alegeri bazate pe așteptări legate de scenarii viitoare mult mai puțin extreme, ceea ce subminează rațiunea companiilor de a căuta furnizori din afara SUA.

Un rezultat potențial este revenirea la genul de relație transatlantică mai stabilă care exista înainte de al doilea mandat al lui Trump.

Atât timp cât există o oarecare speranță de revenire la normalitate, companiile europene ar putea, cel puțin, să dorească să amâne o decizie atât de costisitoare precum redirecționarea aprovizionării. În afară de a impune noi reglementări împovărătoare asupra întreprinderilor europene, guvernele lor nu pot face prea multe pentru a modifica această logică comercială pe termen scurt.

Asta nu înseamnă că Europa nu poate face nimic pentru a-și reduce dependența economică și tehnologică. Un viitor sistem de plăți digitale bazat pe euro are potențialul de a crea o alternativă credibilă la infrastructura financiară a SUA; pot apărea tehnologii europene care pot concura cu tehnologia americană și o pot înlocui; o rețea extinsă de acorduri de liber schimb va contribui la diversificarea comerțului european. Dar dacă prioritatea actuală a Europei rămâne competitivitatea și creșterea economică, orice strategie conștientă din punct de vedere al costurilor va necesita ca continentul să continue să se bazeze pe inovația și contribuțiile economice ale SUA la niveluri apropiate de cele observate astăzi.

Alegerea Europei de a continua să utilizeze bunuri, servicii și tehnologie americană nu este doar rezultatul unei dependențe unilaterale. De asemenea, reflectă conștientizarea faptului că accesul la piața europeană generează profituri enorme pentru companiile americane din sectoare cheie și că aceste companii au mize puternice în menținerea relației transatlantice.

În cele din urmă, dependența economică a Europei nu este o sursă de teamă la fel de mare ca dependența sa militară.

Iar continentul își abordează deja cea mai presantă îngrijorare - că Washingtonul ar putea reține asistența militară într-un viitor impas cu Rusia - prin consolidarea capacităților sale de apărare alături de Ucraina. Cu preocupările de securitate ale Europei ținute sub control, menținerea relației economice cu Statele Unite în mare parte neschimbată devine un risc acceptabil.

Editor : Ș.R.