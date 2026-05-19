Cum ar putea Marea Britanie să devină din nou membră a Uniunii Europene

Brexit-ul nu poate fi anulat, iar o revenire a Marii Britanii în cadrul UE este departe de a fi simplă, scrie The Times care prezintă succint pașii pe care Londra ar trebui să-i facă pentru ca Regatul Unit să revină în cadrul blocului comunitar. Discuția despre o reintegrare europeană a fost redeschisă în contextul crizei politice din sânul Partidului Laburist, al cărui președinte, Keir Starmer, care este și premier, se confruntă cu presiuni de a demisiona după rezultatele slabe de la alegerile locale.

Wes Steeting, secretar pentru sănătate al Guvernului condus de Starmer, a demisionat din executiv, a anunțat că vrea să candideze la șefia partidului și și-a exprimat dorința ca Marea Britanie să se reîntoarcă „într-o bună zi” în Uniunea Europeană..

Prin acest gest, el a readus cu fermitate problema europeană pe agenda politică a Londrei. De asemenea, i-a provocat pe potențialii săi rivali la conducere, Keir Starmer și Andy Burnham, să prezinte exact cum văd ei un viitor alături de Bruxelles.

Care sunt principalele întrebări care ar apărea dacă Regatul Unit și-ar exprima dorința de a se reîntoarce în UE:

Ar accepta UE revenirea Regatului Unit?

De când Regatul Unit și-a făcut bagajele și a spus „la revedere”, liderii europeni nu au pierdut prea mult timp gândindu-se cum să convingă Londra să se întoarcă.

Mulți în Europa au pornit de la premisa enunțată de Theresa May, pe când era prim-ministru, că „Brexit înseamnă Brexit”. Ei văd Marea Britanie ca pe un partener vital, dar nu ca pe un membru al clubului, și nu există prea multă dorință de a redeschide rănile cauzate de anii Brexitului.

UE nu se opune ideii reîntoarcerii Marii Britanii, pur și simplu nu o ia în considerare. Există probleme mai importante de rezolvat.

Acestea fiind spuse, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat în 2023 că Brexit-ul ar trebui „reparat” și că Regatul Unit se află pe drumul lung al reîntoarcerii.

Partidul Verde European a invitat Marea Britanie să se reîntoarcă în UE la începutul acestei luni.

Cu toate acestea, Marea Britanie și Bruxelles sunt mai concentrate pe o cooperare mai strânsă. Confruntate cu tripla amenințare reprezentată de agresiunea rusă, politica „America First” a președintelui Donald Trump și puterea Chinei, acceptă faptul că colaborarea pe teme precum securitatea și economia este benefică pentru toți. Dacă această cooperare va avea succes, reîntoarcerea devine mai probabilă.

UE a lăsat întotdeauna pe masă perspectiva unei aderări parțiale, în stil elvețian.

Cum s-ar întâmpla acest lucru?

Marea Britanie nu poate pur și simplu să anuleze Brexit-ul. Ar trebui să depună o nouă cerere de aderare la UE.

Acest lucru ar implica inevitabil ani de dezbateri politice, un referendum și un proces complex de aderare în temeiul articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Sadiq Khan, primarul Londrei, a cerut deja ca următoarele alegeri să se desfășoare pe baza promisiunii de a reintra în UE, astfel încât comentariile lui Streeting nu sunt izolate.

Keir Starmer și-a petrecut o mare parte din mandatul de premier încercând să stabilească legături mai strânse cu Bruxelles-ul prin mini-acorduri. Cu toate acestea, progresul a fost împiedicat de „liniile roșii” ale Partidului Laburist privind uniunea vamală, piața internă și libera circulație.

Datele recente din sondaje arată că alegătorii laburiști ar prefera „reintegrarea” decât continuarea „resetării” relațiilor cu Bruxelles propuse de Starmer.

Care ar fi condițiile și costurile?

Marea Britanie beneficia de condiții favorabile înainte de a părăsi UE. Dacă Marea Britanie ar depune o nouă cerere de aderare, ar trebui să semneze un nou acord, iar acest lucru s-ar putea face cu opoziția vehementă a partidului Reform UK.

Ar dispărea derogările care au ținut Marea Britanie în afara spațiului Schengen și a uniunii monetare. Readerarea ar include probabil un angajament de a adopta euro.

După ruptura economică cauzată de Brexit, argumentele politice se vor concentra inevitabil asupra costului apropierii.

Marea Britanie ar intra în negocieri fără reducerea din 1984 negociată de Margaret Thatcher.

În 2020, contribuția netă a Regatului Unit la bugetul UE a fost de 12,6 miliarde de lire sterline. Acum, aceasta ar fi considerabil mai mare.

Experiența recentă a lui Starmer în încercarea de a adera la un fond european pentru armament, care s-a prăbușit din cauza contribuțiilor financiare propuse de Regatul Unit, arată că aderarea la UE nu este o țintă ușoară.

Care ar fi implicațiile practice?

La fel cum separarea s-a dovedit complexă, reconectarea va fi, de asemenea, dificilă. Bruxellesul este unit împotriva conceptului de „cherry picking”, prin care o națiune poate beneficia de unele avantaje ale UE, renunțând în același timp la altele.

Reintegrarea va însemna că Regatul Unit va trebui să se alinieze la modul de funcționare al UE. Regulile și reglementările pieței vor trebui aliniate, deși multe întreprinderi britanice exportatoare fac deja acest lucru.

Libertatea de circulație va reveni, iar cadrele instituite pentru a gestiona problema frontierei cu Irlanda de Nord vor fi eliminate, la fel cum vor dispărea și orice acorduri comerciale încheiate după Brexit.

Capitalele europene ar fi, de asemenea, reticente față de Nigel Farage. O eventuală ascensiune a sa la putere ar duce la blocarea din nou a acordurilor încheiate de-a lungul anilor.

