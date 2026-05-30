Cum arată şantierul fără muncitori: dronele şi utilajele autonome schimbă construcţia drumurilor şi tunelurilor în Europa

Imagine aeriană a unui şantier de infrastructură. Foto: Profimedia
Dronele devin „ochii” utilajelor autonome Utilajele autonome ajung şi pe şantierele de drumuri Cum sunt protejaţi muncitorii cu ajutorul senzorilor şi dronelor

Dronele şi utilajele autonome încep să schimbe modul în care sunt construite drumurile şi tunelurile în Europa. Printr-un proiect european coordonat de Spania, noile tehnologii sunt testate pentru a prelua activităţile desfăşurate în cele mai periculoase zone ale şantierelor, cu scopul de a reduce riscurile pentru muncitori, emisiile de carbon şi timpul necesar executării lucrărilor, scrie Euronews.

Dronele devin „ochii” utilajelor autonome

În timp ce Europa demarează proiecte masive de infrastructură subterană, un nou ecosistem tehnologic este testat pentru a elimina riscurile la care sunt expuşi oamenii şi pentru a reduce emisiile de carbon într-unul dintre cele mai energofage sectoare din lume.

Utilajele grele autonome şi dronele îşi unesc forţele pentru a reduce emisiile şi a îmbunătăţi siguranţa în construcţia tunelurilor, datorită unei iniţiative europene coordonate de Spania.

Industria construcţiilor este responsabilă pentru aproape 40% din emisiile globale de CO2 asociate consumului de energie, iar amprenta de carbon a materialelor şi proceselor utilizate într-un singur proiect major de tunel poate echivala cu emisiile generate de sute de mii de zboruri intercontinentale.

În contextul unor lucrări de amploare aflate în desfăşurare, precum Coridorul Mediteranean din Spania şi Tunelul de bază Brenner din Alpi, adoptarea unor soluţii cu emisii reduse şi eficienţă ridicată devine o prioritate pentru sector.

După detonările folosite în excavarea tunelurilor, mediul de lucru este extrem de periculos. Vizibilitatea este aproape nulă, iar riscul existenţei unor încărcături explozive nedetonate reprezintă o ameninţare constantă pentru muncitori.

Aici intervine proiectul „BEEYONDERS”, care elimină „factorul uman” din zona de risc.

Locul ales pentru această etapă experimentală a fost fundaţia Santa Bárbara din Ribera de Folgoso, o fostă carieră transformată într-un centru de instruire şi simulare pentru echipele tehnice implicate în construcţii, mentenanţă şi intervenţii de urgenţă în nord-vestul Spaniei.

Acest mediu controlat le permite cercetătorilor şi inginerilor să testeze şi să perfecţioneze sistemele autonome în condiţii realiste, înainte de implementarea lor în proiecte active de infrastructură.

„Folosim dronele în două etape distincte”, explică Marco Montes Grova, inginer specializat în percepţie şi inteligenţă artificială la CATEC. „Mai întâi, acestea cartografiază tunelul pentru a crea un geamăn digital. Apoi, după detonare, drona devine ochii încărcătorului frontal, ghidându-l prin fum până la frontul de excavare. Camera sa termică poate detecta chiar şi muniţii sau încărcături explozive nedetonate.”

Utilajele autonome ajung şi pe şantierele de drumuri

Această colaborare dintre drone şi utilaje autonome nu salvează doar vieţi, ci optimizează întregul proces de construcţie. Prin faptul că permite utilajelor să intre în tunel imediat după detonare, când aerul este încă prea încărcat pentru prezenţa oamenilor, tehnologia reduce semnificativ timpii de aşteptare.

Aceeaşi tehnologie a încărcătoarelor autonome este adaptată şi pentru lucrările la suprafaţă, fiind testată recent pe un sector pilot al autostrăzii Roma-L'Aquila din Italia.

Aici, utilajul funcţionează într-un ecosistem digital complex. Dronele realizează măsurători fotogrammetrice pentru cartografierea şantierului şi stabilirea traseului optim, în timp ce muncitorii poartă senzori RTK.

Cum sunt protejaţi muncitorii cu ajutorul senzorilor şi dronelor

Aceşti senzori permit utilajului să identifice şi să evite personalul în timp real, oprindu-se automat pentru a garanta siguranţa deplină pe şantier.

„Acest încărcător mecanic, convertit pentru conducere autonomă, poate reduce consumul de combustibil cu aproximativ 10% într-un sector atât de energofag precum construcţia de drumuri”, afirmă Fabrizio Federici, manager de proiect la AISCAT Servizi. „Datele colectate permit geamănului digital să calculeze traseul optim şi cel mai sigur, reducând direct impactul asupra mediului.”

Prin automatizarea inspecţiilor şi a operaţiunilor de manipulare a materialelor grele, atât în subteran, cât şi pe autostrăzi aflate în exploatare, aceste inovaţii urmăresc să transforme şantierele de infrastructură în medii digitale de înaltă precizie, mai sigure şi cu emisii reduse.

