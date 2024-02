Singurul ziar din lume care apare o dată la patru a revenit în chioșcurile din Franța, odată cu lansarea noului număr al publicației de satiră "La Bougie du Sapeur" (Candela soldatului). Creat în anii '80 de o gașcă de prieteni care voiau să se amuze, particularitatea tabloidului, care are doar 20 de pagini, este că apare doar pe 29 februarie, în an bisect, și abordează cu mult umor și detașare subiecte de pe agenda publică franceză. "După ce primul număr s-a epuizat în două zile, chioșcurile de ziare au cerut cu insistență mai multe exemplare, așa că am spus «bine, dar abia peste patru ani!»", precizează editorul Jean d'Indy. Numărul de anul acesta aduce în atenția cititorilor inteligența artificială și intervențiile de schimbare a sexului, transmite BBC.

Creat de un grup de prieteni care "voiau să râdă", La Bougie du Sapeur are un tiraj de 200.000 de exemplare.

Costă 4,90 euro, iar profitul depășește cu mult costurile de producție.

Ediția din 2000 a ziarului. Foto: Profimedia Images

"După ce primul număr s-a epuizat în două zile, chioșcurile de ziare au cerut cu insistență mai multe exemplare - așa că am spus «bine, dar abia peste patru ani!»", precizează editorul Jean d'Indy, care se ocupă în principal de coordonarea echivalentului francez al Jockey Club.

"Ziarul este în continuare publicat de câțiva prieteni. Ne vedem într-un bar și schimbăm idei la un pahar. Ne distrăm foarte tare, iar dacă și cititorii se amuză, asta e cireașa de pe tort", mai arată d'Indy.

La Bougie se consideră un ziar incorect politic și este structurat ca un ziar obișnuit, cu secțiuni despre politică, sport, politică externă, artă, puzzle-uri și bârfe despre celebrități.

Cu toate acestea, articolele sunt concepute sub formă unor comentarii pline de umor. Titlul acestei ediții - "Vom fi cu toții inteligenți" - stă la baza unui material despre modul în care examenele și performanțele intelectuale sunt înlocuite de inteligența artificială.

Al doilea articol central, intitulat "Ce trebuie să știe bărbații înainte de a deveni femei", explică ceea ce autorul articolului descrie drept "provocările" cu care se confruntă bărbații care doresc să facă tranziția.

"Este un umor francez și nu poate fi tradus în alte limbi", spune d'Indy.

Ediția din 2004 a ziarului. Foto: Profimedia Images

"Încercăm să fim amuzanți, dar nu răutăcioși. Să facem haz de necaz fără a fi ticăloși", a mai adăugat el.

În rubricile care acoperă teme externe, dedicate publicului larg, se găsește un scurt articol care le amintește francezilor cine a fost premierul cel mai ușor de uitat din istoria britanică modernă - Liz Truss.

Iar în domeniul sportului, editorii recomandă instituirea unui premiu Winston Churchill pentru prima persoană care va fi eliminată la Jocurile Olimpice, pe baza faptului că motto-ul lui Churchill, potrivit ziarului, era "No Sport".

Există, de asemenea, o poveste în serie - The Drowning in the Pool (Înecul din piscină) - al cărei următor capitol va fi publicat în 2028.

La Bougie du Sapeur poartă numele unuia dintre primele personaje din desenele animate din Franța, Le Sapeur Camembert. Acesta era un simplu soldat care apărea în benzi desenate despre viața în armată în anii 1890.

Ziarul nu apare pe internet și poate fi cumpărat doar de la chioșcurile de difuzare a presei.

"Sper că la fiecare patru ani aducem un plus de aer proaspăt. În zilele noastre, oamenii au nevoie să râdă", conchide editorul publicației.

