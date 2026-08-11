Cum au afectat schimbările climatice economia Europei în această vară: „Fenomenele meteo extreme declanșează consecințe pe termen lung”

Pentru cei din Europa care încă mai credeau că schimbările climatice reprezintă o problemă pentru generațiile viitoare, valurile de căldură sufocante din această vară le-au demonstrat că impactul economic al acestora, costisitor și care schimbă viața oamenilor, s-a făcut deja simțit, relatează Reuters.

Căldura și secetele record din această vară – care, potrivit oamenilor de știință, sunt agravate de încălzirea globală – au provocat haos în sectorul producției de energie electrică, în transportul maritim și în sistemele de sănătate publică, în timp ce acest sezon al incendiilor forestiere se îndreaptă spre a deveni cel mai grav din istoria Europei.

În ansamblu, impactul asupra economiei regiunii se ridică deja la sute de miliarde de euro, estimează economiștii și cercetătorii. Aceștia avertizează însă că acesta este doar începutul, întrucât costurile vor crește mai rapid decât temperaturile.

Clima se schimbă mai rapid în Europa decât pe orice alt continent, iar efectele negative pun deja presiune asupra finanțelor publice, provoacă fluctuații bruște ale inflației, redesenând harta turismului și obligând Uniunea Europeană să-și regândească modul în care se produce energia și se transportă mărfurile.

„Ceea ce face ca anul 2026 să fie deosebit de îngrijorător din punct de vedere economic este faptul că se vor înregistra numeroase evenimente extreme”, a declarat Sehrish Usman, economist la Universitatea din Mannheim.

„Să luăm ca exemplu valurile de căldură, secetele, incendiile forestiere... aceste fenomene au loc simultan și, în mare parte, în aceleași regiuni, ceea ce le amplifică impactul”, a spus ea.

Pagube economice

Temperaturile au atins niveluri record în lunile iunie și iulie, iar pagubele economice vor depăși probabil toate valorile înregistrate până acum, afirmă economiștii.

Traficul pe Rin și Dunăre, artere cheie de transport de mărfuri, este puternic limitat din cauza nivelului scăzut al apei, iar mai mult de o jumătate de duzină de reactoare nucleare și-au oprit sau au redus producția din cauza dificultăților de răcire. Estimările privind randamentul agricol au fost revizuite în jos, culturile recoltate târziu, precum porumbul și floarea-soarelui, înregistrând deja în luna iulie pierderi de 6-7%.

Căldura afectează productivitatea oamenilor și a provocat deja zeci de mii de morți, numai Germania înregistrând peste 10.000 de decese cauzate de caniculă.

Între timp, costurile intervențiilor de urgență, precum stingerea incendiilor sau reducerea consumului de energie electrică, pun și mai multă presiune asupra bugetelor.

ING estimează că doar oprirea traficului pe Rin va determina o scădere a PIB-ului Germaniei, a treia economie din lume, cu 0,3 puncte procentuale în acest an, în timp ce banca maghiară MBH Bank prevede o scădere a PIB-ului cu 0,1 puncte procentuale pentru fiecare săptămână în care cea mai mare centrală nucleară a țării rămâne oprită.

Allianz, compania germană de asigurări, estimează că doar valul de căldură din iunie, care a durat două săptămâni, va reduce PIB-ul Europei cu 0,3 puncte procentuale, iar schimbările climatice vor reduce creșterea economică cu 5-7% până în 2030 în cazul economiilor cele mai expuse, precum Spania, Franța și Italia.

„Costul total pentru acest an va fi mult mai mare”, a declarat Hazem Krichene, economist la Allianz. „Această cifră nu ține cont de incendii, secete, diverse inundații sau de fenomenul El Nino preconizat”.

Având în vedere că se preconizează că zona euro va înregistra o creștere de doar 1% în acest an, impactul este considerabil.

Cu toate acestea, Usman afirmă că amploarea reală a pagubelor economice va fi resimțită abia peste câțiva ani.

„Te-ai aștepta ca pagubele să fie cele mai mari în anul în care are loc un eveniment extrem și apoi să se reducă treptat, dar constatăm exact contrariul”, a spus Usman. „Impactul economic crește în anii următori, deoarece fenomenele meteorologice extreme declanșează o serie de consecințe economice pe termen lung”.

Europa de Sud ar putea fi cea mai afectată

Europa de Sud ar putea fi cea mai grav afectată, întrucât creșterile de temperatură sunt cele mai mari în această regiune, ceea ce va duce la scăderea veniturilor din turism, va agrava pierderile agricole și va determina migrația către alte țări.

„Vă imaginați turiștii străbătând sudul Italiei sau Spaniei la 45 de grade? Eu nu. Așadar, cred că natura turismului se va schimba”, a declarat Carsten Brzeski, economist la ING.

Brzeski a susținut că, deși sudul ar putea atrage mai mulți turiști pe tot parcursul anului, vârfurile de sezon din vară vor scădea pe măsură ce turiștii se vor îndrepta spre nord, ceea ce va afecta industria ospitalității din sud.

De asemenea, sudul va fi afectat mai puternic de creșterea prețurilor la alimente ca urmare a fenomenelor meteorologice extreme, ceea ce va complica situația Băncii Centrale Europene, care se confruntă deja cu dificultăți în menținerea inflației la nivelul țintă.

„Efectele temperaturilor extreme asupra prețurilor alimentelor sunt mai pronunțate în zonele în care clima este deja mai caldă, așa că, dacă te afli în Europa de Sud, vei observa un efect mai puternic”, a declarat Maximilian Kotz, cercetător la Barcelona Supercomputing Center.

Căldura extremă din 2022 a determinat o creștere a inflației în zona euro cu 0,34 puncte procentuale, ca urmare a creșterii prețurilor la produse alimentare, sudul fiind afectat în mod disproporționat, a estimat Kotz.

Între timp, întreruperea transportului fluvial îngreunează aprovizionarea cu combustibil a unor zone din Europa, ceea ce accentuează diferențele regionale de preț.

„Consecințele fiscale afectează cel mai puternic economiile care au cea mai mică capacitate de a le absorbi”, a afirmat Allianz într-o notă de cercetare.

Se estimează că scăderea veniturilor fiscale anuale cauzată de pierderea producției ar putea ajunge la 1,8% în Franța, 1,3% în Italia și Spania, întrucât sistemele fiscale progresive determină o scădere a veniturilor mai rapidă decât cea a producției.

Marjele de profit ale întreprinderilor vor scădea, de asemenea, ceea ce va determina o reducere a investițiilor și va agrava pierderile economice.

Între timp, costurile cresc vertiginos, atât pentru că guvernele trebuie să finanțeze măsurile de urgență, cât și pentru că sunt nevoite să investească, de exemplu, în modernizarea sistemelor de producere a energiei electrice sau a rețelelor de transport.

„Una dintre principalele preocupări este faptul că țările se bazează încă mult prea mult pe măsuri de urgență ad-hoc, care sunt atât costisitoare, cât și, adesea, destul de ineficiente”, a declarat Heather Grabbe, cercetătoare principală la centrul de studii Bruegel.

Însă investitorii ar putea reacționa negativ dacă guvernele vor încerca să crească cheltuielile. Nivelul datoriei este deja ridicat – în special în Franța și Italia – iar țările trebuie să investească în apărare și în tranziția către energia verde.

Această dilemă ar putea implica BCE, care a acumulat în ultimul deceniu datorii ale statelor în valoare de trilioane de euro pentru a menține costurile împrumuturilor la un nivel scăzut atunci când inflația era prea mică.

„Având în vedere lista atât de lungă de necesități de cheltuieli, tendința va fi aceea de creștere a datoriei publice”, a declarat Brzeski de la ING. „Acest lucru va însemna, la rândul său, o presiune asupra BCE să intervină și să aplice măsuri suplimentare de relaxare cantitativă, în cazul în care se va produce o vânzare masivă bruscă pe piețele obligațiunilor”.

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Editor : A.M.G.