„Suntem gata să discutăm pentru a pune capăt războiului. Joi, Turcia”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean va călători la Istanbul pe 15 mai pentru a continua contactele de pace ruso-ucrainene care au fost întrerupte în primăvara anului 2022. Pare puțin probabil ca Putin să meargă acolo, în ciuda apelurilor sale pentru reluarea discuțiilor.

E greu de crezut acum, dar Vladimir Putin și Volodimir Zelenski au vorbit deja față în față, în special despre invazia rusă a Ucrainei. Prima lor întâlnire a avut loc în 2019, în Franța. Apoi, la Paris, au fost organizate negocieri în „formatul Normandia” dedicat războiului din Donbas - acestea au durat mai mult de două ore, după care au început negocierile bilaterale între președinții Rusiei și Ucrainei.

Corespondentul revistei Time, Simon Shuster, povestește cum s-a întâmplat totul în cartea sa „Showman: Volodymyr Zelensky and the War in Ukraine ”. Meduza a publicat un fragment din aceasta:

„Când Putin și Zelenski au ajuns la Palatul Elysee în ziua stabilită, 9 decembrie 2019, îi aștepta o mică masă rotundă, concepută pentru patru persoane. Au stat față în față, suficient de aproape pentru a-și da mâna dacă doreau, iar cei doi mediatori, Merkel și Macron, stăteau de o parte și de alta a lor. Organizatorii au plasat căști și un microfon în fața fiecărui participant pentru a asigura traducerea simultană în toate cele patru limbi: rusă, ucraineană, germană și franceză. Însă Zelenski, spre surprinderea consilierilor săi, a decis să depășească bariera lingvistică.

La începutul conversației, imediat ce jurnaliștii și cameramanii au fost rugați să părăsească sala, Zelenski a ținut un discurs introductiv în ucraineană, apoi, zâmbind, a trecut la limba lui maternă pentru a cita un proverb rusesc: «Este lin pe hârtie, dar au uitat de râpe». Acest proverb descria perfect acordurile de la Minsk, care păreau simple pe hârtie – întregul document încăpea pe câteva pagini tipărite – dar s-au dovedit a fi pline de capcane.

«Din acel moment, a vorbit rusește până la sfârșitul negocierilor», a declarat membrul delegației ucrainene Alexei Reznikov, care a stat în spatele lui Zelenski. Aceasta a fost o încălcare a protocolului normal. De regulă, reprezentanții oricărei țări vorbesc exclusiv limba lor maternă. Însă Zelenski voia să fie înțeles și dorea să arate că nu este legat de vechile metode de a face lucrurile. Chiar și proverbul părea o încercare de a topi gheața în relațiile cu Putin. Dar nu a fost ușor.

Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, la discuțiile în format Normandia din 2019. Foto: Profimedia

Se pare că Zelenski a stârnit ostilitatea și iritarea lui Putin: liderul rus a sosit la Paris cu o povară grea a negocierilor anterioare cu Ucraina în spate. Contactele sale cu Poroșenko au fost întrerupte în 2016. După aceea, cei doi președinți nu și-au mai vorbit niciodată. Ei doar au făcut schimb de insulte și amenințări prin intermediul mass-mediei, pe fundalul războiului lent din Donbas. Acum Zelenski spera să-i convingă pe ruși că alegerea sa a fost o șansă de a o lua de la capăt. Putin nu avea nicio intenție să se întâlnească cu el la jumătatea drumului. «Reprezentantul Kremlinului a început să acuze Ucraina că nu și-a respectat o serie de promisiuni», mi-a spus Reznikov. Putin a subliniat că Kievul nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în temeiul acordurilor de la Minsk. Dar acest lucru s-a aplicat tuturor părților implicate în acord: Ucraina nu a modificat Constituția, nu a organizat alegeri în regiunile separatiste Donbas și nu le-a extins autonomia. Rusia nu și-a retras forțele armate de pe teritoriul republicilor nerecunoscute și nu a respectat acordurile de încetare a focului.

Angela Merkel, care vorbea fluent rusa, nu avea nevoie de un traducător pentru a înțelege despre ce vorbeau Putin și Zelenski, iar Reznikov considera că aceasta era de acord cu afirmațiile președintelui rus. «Am văzut din reacția lui Merkel că, în esență, împărtășea nemulțumirea lui, că avea aceeași impresie.» Merkel a fost mediator în negocierile de pace încă de la începutul acestora în 2014 și l-a convins pe Poroșenko să semneze acordurile de la Minsk. Macron e o altă chestiune. Liderul francez, care a preluat funcția în 2017, a fost singurul participant la masa de discuții de la Paris care nu vorbea limba rusă și părea să se chinuie să țină pasul cu conversația.

Și Zelenski era, aparent, derutat de fluxul nesfârșit de nemulțumiri și plângeri din partea lui Putin. «Președintele meu nu a înțeles ce se întâmplă», mi-a spus Reznikov. Zelenski nu a putut depăși fixarea lui Putin asupra promisiunilor pe care Ucraina le făcuse sub conducerea anterioară și nu a reușit să ajungă la Putin, cel puțin nu în timpul primei lor conversații. La conferința de presă finală, liderii celor două țări au promis că vor continua dialogul și s-au concentrat asupra punctului principal al acordului: un nou schimb de prizonieri, chiar mai amplu decât precedentul. Rezultatul a fost perceput ca o victorie parțială pentru Zelenski. The New York Times a scris că fostul comediant a reușit să fie la egalitate cu Putin, «un maestru experimentat al intrigilor globale care nu are nicio remușcare».

Într-o altă situație, Zelenski s-ar fi simțit ușurat, dar negocierile de la Paris l-au lăsat profund îngrijorat. A fost un moment rar în viața lui când a descoperit că darul său de a se conecta cu oamenii avea limite. Se aștepta să găsească în Putin o creatură din carne și oase, un om cu simțul umorului și pragmatism pe care Zelenski le-ar putea folosi în avantajul său. «Cu carisma sa, talentul său de negociator, credea că va putea străpunge această armură», mi-a spus una dintre cele mai apropiate consiliere ale lui Zelenski, Irina Pobedonostseva, care s-a întâlnit cu președintele imediat după întoarcerea acestuia la Kiev.

Ea lucrase cu Zelenski ani de zile la studioul său de film și preluase serviciul de presă prezidențial în primăvara aceea, iar rareori își văzuse șeful atât de resemnat precum după prima întâlnire față în față cu Putin. «Probabil că a crezut că va fi mai multă umanitate în el», mi-a spus Pobedonostseva. — Cu toții avem tendința să ne proiectăm calitățile asupra celorlalți. Dar unii oameni nu sunt ca noi. «Este pur și simplu imposibil să găsești un teren comun cu unii oameni.»

Atitudinea lui Putin, oricât de rece i-ar fi părut lui Zelenski, nu a devenit un obstacol în calea procesului de pace. La trei zile după discuții, majoritatea parlamentarilor, conduși de Zelenski, au aprobat o altă concesie majoră făcută rușilor: o lege care deschidea calea pentru ca regiunile separatiste din Donbas să organizeze alegeri locale. Legea avea o durată de valabilitate de un an; Acesta a expirat la sfârșitul lunii decembrie 2020. Astfel, a început numărătoarea inversă a timpului alocat lui Zelenski pentru a realiza pacea promisă.

Rușii au continuat să-l încurajeze. La scurt timp, au fost de acord să plătească Ucrainei o datorie de aproape 3 miliarde de dolari, soluționând o veche dispută financiară. În plus, Moscova a semnat un contract pe cinci ani pentru furnizarea de gaze rusești către Europa prin conducte ucrainene. Conform acordului, Ucraina urma să primească miliarde de dolari anual pentru utilizarea infrastructurii sale.

În lunile următoare, Zelenski s-a aruncat cu capul înainte în procesul de pace. El l-a numit pe negociatorul său principal, Andrii Iermak, să conducă biroul prezidențial în locul lui Andrii Bogdan, iar cei doi au început să se miște în mai multe direcții simultan, adunând diferite echipe pentru a lucra cu rușii în domeniul securității, relațiilor economice, schimburilor de prizonieri și alegerilor din Donbas.

Această strategie a creat iluzia progresului. Chiar și atunci când negocierile erau blocate pe majoritatea fronturilor, Iermak a putut indica un oarecare succes într-una dintre chestiunile mai ușoare, menținând impresia că, în general, lucrurile mergeau înainte. În realitate, părțile au ajuns într-un impas chiar de la început. Un membru al echipei lui Iermak mi-a spus că era ca și cum te-ai scufunda într-o cuvă cu gelatină, în care era imposibil să te miști înainte sau să manevrezi. În ceea ce privește organizarea alegerilor în Donbas, și-a amintit că «a fost imposibil să ajungem la un acord și a trebuit să stăm și să ne prefacem că ascultăm prostiile lor». Ucraina și Rusia, așa cum a spus Zelenski citind vechile transcrieri, se prefăceau din nou doar că negociază, dar în realitate se învârteau în cerc, nevrând să cedeze în nicio problemă cu adevărat importantă.

Principala problemă a poziției Kremlinului a fost că aceasta a fost construită pe minciuni. Putin a negat în mod constant prezența trupelor rusești în Donbas. Prezența lor în zona de război a fost bine documentată, lumea i-a văzut la știrile TV, în imagini din satelit, chiar și pe rețelele sociale, unde soldații ruși au raportat unde se aflau – dar Putin, ca și în cazul Crimeiei, a continuat să susțină că toți erau rebeli locali și reprezentanți ai «forțelor de autoapărare» pe care Moscova nu le putea dezarma.

Rușii au refuzat să părăsească regiunea până când Ucraina nu acorda Donbasului autonomie permanentă. Nu l-au crezut pe cuvânt pe Zelenski. Aceștia doreau ca el să emită un decret oficial care să permită organizarea de alegeri în întreaga regiune Donbas. Mai mult, aceștia doreau ca Rada de la Kiev să ratifice acordurile de la Minsk și să se angajeze să le pună în aplicare pe deplin. Ucrainenii au refuzat: voiau să aducă modificări cel puțin punctelor depășite, nefezabile sau lipsite de sens ale acordurilor. «Am spus că suntem gata să modernizăm Minskul», mi-a spus Reznikov. Conform acordului inițial, semnat în februarie 2015, Ucraina trebuia să își modifice constituția până la sfârșitul acelui an, acordând regiunilor separatiste din Donbas autonomie suplimentară. Acest termen limită a venit și a trecut acum cinci ani. Sub conducerea lui Zelenski, ucrainenii au propus stabilirea unor noi termene limită pentru reformele constituționale. «Și haideți să mai corectăm câteva aspecte», le-a sugerat Reznikov rușilor. Dar nu au schimbat nimic în contract, nici măcar o virgulă, mi-a spus el. «Apoi au început bătăliile legale. Aceasta era deja o degradare.»”

