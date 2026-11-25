Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au apelat la un oligarh rus pentru a stabili o comunicarea secretă cu liderul rus Vladimir Putin, în încercarea de a preveni o confruntare militară directă în Marea Baltică, relatează The Wall Street Journal, conform RBC-Ukraine.

Potrivit WSJ, Marea Baltică a devenit unul dintre cele mai periculoase focare de tensiune dintre Moscova și Occident.

Rusia transportă peste 60% din petrolul său pe cale maritimă pe această rută, alimentând astfel economia sa de război, însă apele respective sunt înconjurate de țări membre ale NATO.

Pe fondul capturării unor petroliere aparținând flotei fantomă rusești și al declarațiilor unor politicieni europeni privind o posibilă închidere a Golfului Finlandei, temerile legate de o blocadă navală s-au intensificat la Moscova.

Ca răspuns, Kremlinul a luat măsuri agresive, ordonând navelor de război echipate cu rachete cu capacitate nucleară să escorteze petrolierele. Paza de coastă germană a înregistrat 260 de astfel de incidente în ultimul an.

Situația a fost agravată de o serie de incidente maritime, printre care o aproape-coliziune între corveta rusă Soobrazitelny și nave ale pazei de coastă germane în luna iunie, lansarea de rachete de semnalizare către un elicopter danez în septembrie și blocarea accesului la un petrolier aflat în pericol în apropierea insulei Bornholm în octombrie.

În plus, în septembrie, Moscova a transmis NATO un avertisment scris în care își exprima disponibilitatea de a lansa atacuri nucleare preventive pentru a-și proteja interesele în țările baltice, chiar și în absența unui atac direct asupra teritoriului rus.

Având în vedere riscul unei escaladări necontrolate, Pentagonul a îndemnat aliații din țările baltice să-și modereze retorica la sfârșitul lunii octombrie, determinând Helsinki și Oslo să ia măsuri directe.

Întrucât demersurile diplomatice oficiale nu au dat niciun rezultat, liderii scandinavi au apelat la un oligarh rus care s-a deplasat în Norvegia pentru consultări cu înalți oficiali, înainte de a se întoarce la Moscova pentru a-i transmite un mesaj lui Putin.

Pe 27 octombrie a avut loc o convorbire telefonică între Stubb, Store și Putin. Oficial, subiectul a fost încetarea războiului din Ucraina, dar, în realitate, liderii au încercat să liniștească temerile Kremlinului cu privire la o blocadă navală.

„Nu avem nicio intenție de a bloca Marea Baltică în timp de pace, puteți fi siguri de asta; vom acționa în conformitate cu legea”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul convorbirii telefonice.

Acordurile de dezescaladare a conflictului au fost puse la încercare în urma unui recent atac cu drone ucrainene asupra unei nave ruse de marfă care transporta arme. Atacul a avut loc în apele teritoriale ruse, dar nava avariată a intrat în apele teritoriale finlandeze. Respectând dreptul maritim, autoritățile finlandeze au coordonat acțiunile cu Rusia pentru stingerea incendiului și au permis remorcarea navei.

Între timp, Kremlinul a declarat că acest incident a accentuat încă o dată tensiunile din regiune și a cerut statelor baltice să-și folosească influența asupra Kievului pentru a preveni atacuri similare în viitor.

Ca urmare a tensiunilor în creștere și a activităților suspecte ale Rusiei în Marea Baltică, țările din regiune au intensificat măsurile de securitate și controalele asupra traficului maritim.

În special, în luna septembrie, Finlanda a desfășurat exerciții la scară largă, în cadrul cărora forțele de securitate au exersat abordarea și percheziționarea navelor, în scopul protejării infrastructurii critice subacvatice împotriva unor posibile acte de sabotaj.

Pe fondul amenințărilor ridicate din regiune, agențiile europene de informații au trecut, la rândul lor, la operațiuni pe teren. De exemplu, la sfârșitul lunii octombrie, forțele speciale suedeze au desfășurat o operațiune nocturnă la bordul unei nave de marfă cu echipaj rus, în apropierea insulei Gotland.

În plus, statele europene luptă în mod sistematic împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile petroliere – o practică care a dus în repetate rânduri la incidente în care au fost implicate nave de război rusești.

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Editor : A.M.G.