Cum au „reamenajat” muncitorii ruși centrala ocupată Zaporojie: o ședere considerată ca „o călătorie de serviciu” la „o stațiune”

Când ne gândim la condițiile dintr-o centrală nucleară, imaginea care ne vine în minte este probabil foarte diferită de cea creată de muncitorii ruși dintr-o centrală ocupată din Ucraina. Rușii aduși pentru a opera centrala nucleară de la Zaporojie după ce aceasta a fost ocupată în martie 2022 au transformat zonele de lucru în locuințe improvizate, ceea ce, potrivit unui fost inginer șef interimar, pare să încalce normele de siguranță ale centralei și să creeze un risc de incendiu. Rosatom, gigantul nuclear rus, a devenit operatorul centralei după ocupare, relatează Kyiv Independent.

Fotografiile postate pe 20 ianuarie de Actual Energodar, un canal Telegram care publică știri despre Enerhodar și centrala ocupată din oraș, arată angajații Rosatom folosind o cameră a centralei ca spațiu de locuit, cu o bucătărie amenajată și o masă festivă.

Administratorii canalului, care au vorbit cu sursa citată sub condiția anonimatului, au spus că imaginile au circulat înainte de Anul Nou. Ei au adăugat că muncitorii ruși își petrec aproape tot timpul în incinta centralei electrice.

Oleh Dudar, fostul inginer șef interimar al centralei, a declarat pentru Kyiv Independent că imaginile au fost surprinse în interiorul uneia dintre clădirile speciale ale centralei, într-o cameră pe care muncitorii o folosesc pentru a se schimba în haine de protecție înainte de a intra în zone restricționate, unde este posibilă expunerea la substanțe radioactive.

Dudar a afirmat că utilizarea spațiului ca locuință și folosirea mai multor aparate electrocasnice ar putea încălca cerințele de siguranță și ar crește riscul unui incendiu cu consecințe grave.

El a descris condițiile create de muncitorii ruși ca fiind „inacceptabile în orice instalație”, în special într-o centrală nucleară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Fără permise (speciale), nicio operațiune nu este posibilă. Ceea ce vedem acolo este un cămin studențesc. Este o rușine și un dezastru. Este imposibil să ne imaginăm că așa ceva s-ar putea întâmpla la o centrală nucleară”, a spus Dudar.

Rușii consideră șederea lor la centrala nucleară ocupată ca fiind „o călătorie de serviciu” la „o stațiune”, după cum a declarat unul dintre ei, într-o discuție privată, referindu-se neoficial la centrala electrică, potrivit administratorilor Actual Energodar.

Muncitorii ruși sunt angajați în mare parte la alte instalații nucleare din Rusia, a declarat administratorul canalului pentru Kyiv Independent. Referirea la o „stațiune” sugerează că aceștia consideră această misiune mai ușoară decât slujbele lor obișnuite din Rusia, o idee întărită de fotografiile publicate pe Telegram în august 2024, care arată muncitori ruși făcând un grătar în apropierea centralei.

Kyiv Independent a utilizat un software de recunoaștere facială pentru a identifica persoanele care apar în imagini și pentru a confirma că acestea sunt muncitori ruși detașați la centrala ocupată.

Unul dintre ei, Vladislav Gorykin, apare într-o fotografie Rosenergoatom publicată pe 31 ianuarie 2024, care îl identifică ca lucrător la centrala nucleară din Kursk. Un altul, Artem Melnik, din orașul Volgodonsk situat în regiunea Rostov din Rusia, și a lucrat la centrala nucleară din Rostov.

Muncitorii care vin la centrală de la alte centrale nucleare din regiunile Rusiei s-au plâns, de asemenea, că salariile lor sunt reduse și accesul lor în oraș este restricționat, a spus administratorul canalului.

Angajații ruși primeau anterior salarii atât de la locul lor de muncă principal din Rusia, cât și de la centrala ocupată. Acum, când angajații lucrează în Enerhodarul ocupat, pierd anumite plăți de la centralele nucleare rusești, iar această perioadă nu este luată în calcul la vechimea în muncă, au declarat administratorii canalului Telegram pentru Kyiv Independent.

Dacă muncitorii ruși care lucrează și locuiesc la centrală doresc să viziteze orașul Enrehodar, trebuie să furnizeze numele lor, ora la care intenționează să părăsească teritoriul centralei nucleare de la Zaporojie și ora la care intenționează să se întoarcă într-un chat al uneia dintre aplicațiile de mesagerie.

„Și dacă «persoana responsabilă» din acel grup nu adaugă un «+» la mesaj, atunci nu va exista nicio ieșire”, a declarat administratorul canalului Telegram Actual Energodar.

Mai multe alte surse care au vorbit sub condiția anonimatului au declarat pentru Kyiv Independent că, la centrală, aproape toată lumea se află într-o „stare de semi-închisoare”, incluzând nu numai lucrătorii din domeniul energetic ucraineni și ruși, ci chiar și misiunea de monitorizare a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care este staționată la fața locului din septembrie 2022, deși autoritățile de ocupație ruse i-au restricționat în repetate rânduri accesul.

Un soldat cu indicativul „Black”, care a servit în armata rusă și mai târziu în Corpul de Voluntari Ruși din Ucraina, a declarat într-un interviu video publicat pe 29 ianuarie că misiunea de monitorizare a AIEA la centrală a fost sever restricționată și strict controlată. El a spus că a văzut soldați staționați atât în apropierea, cât și în interiorul instalației.

„Fiecare sosire la locul de muncă era verificată ca într-o închisoare”, a spus Black.

Kyiv Independent a solicitat un comentariu din partea AIEA, dar nu a primit niciun răspuns până la momentul publicării informațiilor.

Rosatom, gigantul nuclear rus, a devenit operatorul centralei după ocupație. Deși cele șase reactoare ale sale sunt oprite, are nevoie de energie electrică pentru a alimenta pompele care răcesc miezurile reactoarelor și combustibilul uzat, pentru a evita o topire nucleară.

Muncitorii de la mai multe centrale nucleare ale Rosatom au venit în Enerhodarul ocupat pentru a-i înlocui pe muncitorii ucraineni care au reușit să scape de ocupația rusă, au fost reținuți ilegal sau torturați până la moarte de ruși.

O anchetă realizată de Truth Hounds și Greenpeace Ucraina, publicată pe 24 septembrie, a detaliat rolul Rosatom în exercitarea de presiuni asupra personalului centralei, inclusiv tortură, „bătaie, electrocutare, violență sexuală, execuții simulate și amenințări la adresa membrilor familiilor deținuților”.

Raportul a indicat că 78 de membri ai personalului au fost reținuți ilegal, iar șase au fost „torturați până la moarte”.

Condițiile au determinat mii de angajați să fugă sau să se ascundă, lăsând doar 22 de specialiști nucleari autorizați, în condițiile în care sunt necesari sute pentru a opera centrala în condiții de siguranță, a declarat un reprezentant al companiei nucleare de stat ucrainene Energoatom, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Kiev de Legal Action Worldwide, pe 23 februarie.

Lipsa personalului și amenințările constante la adresa angajaților erodează siguranța nucleară a centralei, a declarat Viacheslav Huba, consultantul șef al directorului Energoatom.

Dudar a declarat că a vizitat instalațiile Rosatom din Rusia înainte de 2014, în cadrul inspecțiilor efectuate pentru Asociația Mondială a Operatorilor Nucleari, și a pus la îndoială capacitatea companiei de a opera în siguranță centrala în condiții de ocupație.

„Rosatom nu știe cum să opereze centralele pentru care și-a asumat responsabilitatea”, a afirmat el.

Jan Vande Putte, expert nuclear la Greenpeace, a declarat pentru Kyiv Independent că numeroasele și grave încălcări ale drepturilor omului, combinate cu lipsa întreținerii, a instruirii, a personalului și condițiile precare de muncă „compromit siguranța nucleară”.

De la invazia pe scară largă, centrala de la Zaporojie s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță, inclusiv întreruperi de curent, atacuri în apropiere și lipsă de personal.

Pe 23 septembrie 2025, trupele ruse ar fi lovit o linie electrică, provocând condiții critice la centrală, întrerupând conexiunea centralei la rețeaua electrică a Ucrainei și provocând cea mai lungă pană de curent din istoria stației, care a durat o lună.

Controlul asupra centralei rămâne o chestiune controversată în negocierile de pace mediate de SUA între Ucraina și Rusia. În conformitate cu un cadru susținut de SUA, instalația ar fi exploatată în comun de Ucraina, Statele Unite și Rusia, beneficiile economice fiind împărțite între părți.

Citește și:

Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie

Rusia „riscă o catastrofă nucleară” prin repornirea unui reactor al centralei Zaporojie: „Ar putea afecta întregul continent”

Editor : A.M.G.