Cum bruiază Rusia semnalul GPS în Europa și ce s-a întâmplat cu avionul Ursulei von der Leyen

Un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost deviat de la cursul său săptămâna aceasta din cauza interferențelor GPS, potrivit Comisiei, și a trebuit să zboare în cerc în jurul unui aeroport bulgar înainte ca pilotul să aterizeze cu ajutorul hărților pe hârtie. A fost avionul țintit în mod deliberat? Această întrebare „ar trebui adresată rușilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Arianna Podesta, scrie Financial Times într-un material explicativ despre ce înseamnă bruierea sistemelor electronice de poziționare globală.

Von der Leyen a fost una dintre cele mai cunoscute personalități afectate de bruiajul semnalelor de navigație GPS în zona Balticii și a Europei de Est. De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, interferențele GPS au afectat zone întinse din Europa, Ucraina și Rusia, provocând haos în ceea ce privește armele ghidate prin GPS și navigația civilă.

Cum funcționează bruiajul GPS?

Sateliții GPS funcționează prin transmiterea continuă a datelor de poziție și sincronizare din orbită.

Receptoarele din sistemele de navigație satelit a vehiculelor, sistemele de zbor ale aeronavelor și chiar armele de precizie decodifică aceste semnale de la mai mulți sateliți pentru a calcula poziția lor în spațiu.

Deoarece aceste semnale sunt slabe – trimise din orbita medie a Pământului – ele sunt ușor de interferat. Un emițător situat în apropierea receptorului poate să-l bruieze prin simpla difuzare a unui semnal mai puternic pe aceeași frecvență, pentru a acoperi transmisia GPS.

În război, bruierea acestor semnale poate împiedica decolarea avioanelor și a dronelor și poate face ca armele să rateze țintele.

„Munițiile de ghidare de precizie sunt grav afectate – bombele inteligente sunt neutralizate de falsificarea și bruierea GPS-ului. Dronele mici se confruntă în mod obișnuit cu falsificarea și bruierea”, a declarat Todd Humphreys, profesor de inginerie aerospațială la Universitatea din Texas, Austin.

„Există multe soluții alternative posibile [pentru navigație]”, a spus el, „dar nimic nu este atât de ieftin, accesibil la nivel global și complet ca GPS/GNSS”.

GNSS este termenul generic pentru sistemele globale de navigație prin satelit, în timp ce GPS este denumirea specifică pentru sistemul american. Sistemul GNSS al Rusiei se numește Glonass, în timp ce China utilizează Beidou.

Piețele financiare, rețelele electrice și telecomunicațiile se bazează toate pe GPS pentru a funcționa, iar întreruperile sau erorile se propagă prin sistemele lor.

Interferențele GPS la scară largă perturbă deja buna funcționare a tuturor activităților, de la naveta zilnică la securitatea națională în apropierea zonelor de conflict, și ar putea deveni într-o zi o problemă globală.

Ce s-a întâmplat cu avionul lui von der Leyen?

Piloții au raportat că GPS-ul unui avion privat care o transporta pe von der Leyen a suferit interferențe în timpul aterizării la aeroportul Plovdiv din Bulgaria, pe 31 august.

Rusia a negat implicarea, deși o „hartă termică” a interferențelor GPS care afectează instrumentele aeronavelor, realizată de GPSJam.org, arată că Bulgaria și o mare parte din regiunea Mării Negre sunt zone cu interferențe intense.

Însă, în mod neobișnuit, transponderul de la bordul avionului lui von der Leyen pare să fi reușit să stabilească poziția avionului și să o transmită pe toată durata incidentului.

Poziția aeronavei a fost raportată cu precizie și în mod continuu pe site-urile web de urmărire a zborurilor, deoarece sistemul său numit Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADS-B) părea să nu fi fost afectat.

„Este ciudat și nu am o explicație plauzibilă pentru acest lucru”, a declarat Tom Withington, expert în război electronic la Royal United Services Institute.

Cu toate acestea, se pare că ceva nu a funcționat corect la bordul aeronavei. Înregistrările comunicațiilor radio postate online de un cercetător open source arată că piloții discutau cu controlorii de trafic aerian despre „o problemă cu scanerul GPS”, ceea ce însemna că trebuiau să adopte o abordare „neconvențională”.

„Dacă piloții au schimbat cursul din cauza bruiajului, este aproape sigur că ambele receptoare GPS utilizate în sistemul de management al zborului au fost bruiate. Piloții nu schimbă cursul fără motiv”, a spus Humphreys.

Experții au subliniat că receptorul GPS utilizat pentru pilotarea avionului și cel utilizat pentru transmiterea poziției sale prin ADS-B sunt separate. Humphreys a spus că este posibil ca receptorul utilizat pentru transmiterea poziției sale să se fi dovedit mai rezistent la bruiaj.

De ce sunt bruiate semnalele GPS în regiune?

Atât Rusia, cât și Ucraina utilizează o varietate de arme de război electronic pentru a neutraliza dronele și munițiile ghidate cu precizie ale celeilalte părți, potrivit unui înalt oficial militar britanic, care a descris Ucraina ca fiind „o mare de bruiaj electronic”.

Acest bruiaj s-a răspândit dincolo de granițele Ucrainei și a afectat o mare parte din Europa de Est și regiunea baltică. Piloții de avioane consultă acum „hărți termice” ale interferențelor GPS probabile înainte de a decola.

Experții militari acuză Rusia că hărțuiește aviația NATO dintr-un avanpost din Kaliningrad – în 2024, două zboruri Finnair au fost forțate de bruiajul GPS să se întoarcă și să revină în Finlanda.

Între timp, avioanele civile din regiunea Mării Negre, precum avionul lui von der Leyen, au fost afectate de o creștere a întreruperilor GPS din cauza unui aparent bruiaj, care ar putea proveni din Crimeea ocupată de Rusia.

Instalație mobilă de bruiere a semnalelor radio, tip Zhitel Foto: © Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

Dispozitivele rusești de bruiaj variază de la antene parabolice Tobol masive și staționare, care pot bruia semnalele pe suprafețe întinse din Europa, până la sisteme de război electronic Zhitel sau Krasukha montate pe camioane, care apără unitățile de infanterie.

Erik Kannike, directorul de strategie al companiei estoniene de tehnologie SensusQ, a declarat că sistemul rus Tobol ar fi capabil să vizeze o singură legătură ascendentă prin satelit – cum ar fi în cazul avionului lui von der Leyen – fără a provoca perturbări mai ample.

Alte zone de conflict au înregistrat o tendință similară. Potrivit unui articol scris în colaborare cu Humphreys, cele 50.000 de atacuri de spoofing asupra aeroporturilor din Orientul Mijlociu în 2024, care au determinat aeronavele să-și interpreteze greșit locația, au provenit cel mai probabil de la aerodromul Ein Shemer din nordul Israelului.

Bruiajul se dovedește eficient?

Multe arme furnizate de SUA Ucrainei care se bazează pe GPS, cum ar fi rachetele Himars și obuzele de artilerie ghidate prin GPS Excalibur, au încetat în mare parte să funcționeze din cauza bruiajului rusesc.

„Practic, GPS-ul nu mai există”, a declarat Andrii Zvirko, șeful departamentului de strategie al Sine Engineering, o companie ucraineană de comunicații și navigație pentru drone. „Pe câmpul de luptă, GPS-ul ca instrument de navigație fiabil a dispărut practic.”

Una dintre problemele specifice Ucrainei, potrivit lui Withington, este că frecvența GPS criptată a NATO – rezistentă la bruiaj – nu este dezvăluită pentru a preveni scurgerile de informații către Rusia.

Utilizatorii civili, inclusiv companiile aeriene, nu pot accesa această frecvență, iar chiar și semnalele criptate pot fi bruiate de sisteme avansate.

Cu toate acestea, bruiajul consumă multă energie și este greu de menținut, iar Rusia și Ucraina reușesc să trimită rachete și drone pe teritoriul celeilalte țări, în ciuda interferențelor.

Războiul electronic a forțat ambele părți să inoveze rapid, folosind antene adaptive și frecvențe radio variabile. Multe sisteme de arme mai noi pot utiliza cel puțin două sisteme de ghidare în plus față de GPS.

Acestea includ descendenții de înaltă tehnologie ai giroscopelor utilizate în primele aeronave pentru navigație inerțială. O altă tehnologie de navigație este „ghidarea optică”, care potrivește hărțile satelitare 3D cu terenul.

„În ciuda anilor de cercetare, nimeni nu a găsit un înlocuitor pentru GPS care să fie ieftin, accesibil la nivel global și care să ofere, de asemenea, sincronizare precisă, dar care să nu fie vulnerabil la bruiaj și spoofing, așa cum este GPS/GNSS”, a spus Humphreys.

Cele mai promițătoare, a spus el, sunt constelațiile de sateliți pe orbită joasă, precum Starlink al lui Elon Musk, Kuiper al Amazon și Xona, un serviciu de poziționare prin satelit.

Poate fi utilizată bruierea pentru a viza un anumit avion sau navă?

Alte zboruri oficiale care au suferit întreruperi ale GPS-ului în timp ce zburau în apropierea Rusiei includ un avion care îl transporta pe fostul ministru al Apărării britanic Grant Shapps în 2024 și două zboruri care îl transportau pe ministrul german al Apărării Carsten Breuer. Breuer a spus că nu știe dacă bruierea a vizat avionul său sau a făcut parte dintr-o campanie mai amplă.

Experții spun că bruiajul GPS nu este capabil să discrimineze un vehicul sau un avion individual. Bruiajul „localizat” vizează frecvențe individuale într-o anumită zonă, în timp ce bruiajul „baraj” vizează o lățime de bandă mai largă pentru a împiedica controlul și comunicațiile adversarului.

O altă tactică este însă spoofingul sau „meaconingul” GPS, care manipulează semnale false sau reale pentru a induce în eroare un receptor cu privire la poziția sa reală.

Spre deosebire de bruiajul GPS, care blochează pur și simplu semnalele, spoofingul transmite semnale contrafăcute care par legitime, dar conțin date false. „Acestea pot duce la rezultate foarte periculoase”, a declarat un înalt oficial militar al NATO.

Spoofing-ul de acest tip ar putea fi cauza accidentului petrolierului liberian Front Eagle în Strâmtoarea Hormuz în iunie și a altor incidente în care semnalele GPS ale navelor au fost amestecate.

Withington a declarat: „Ar trebui să aveți întotdeauna o hartă în mașină.”

