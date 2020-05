Cum funcționează barurile în țara care nu a impus niciodată restricții dure anti-COVID

Suedia nu a impus o carantină strictă pe durata pandemiei de coronavirus. Regulile permit celor mai mulți oameni să iasă din casă, să meargă în baruri, restaurante și magazine, atât timp cât încearcă să stea departe unul de celălalt.

În Suedia au fost înregistrate 26.322 de cazuri și 3.225 de decese cauzate de COVID-19. Mai multe voci, atât din țară, cât și din Europa, au contestat abordarea Suediei față de pandemie.

BBC a făut un reportaj despre cum arată distanțarea socială în absența restricțiilor și cum se raportează oamenii la aceste măsuri.

„Sunt Isaac, am 22 de ani și beau o bere la soare, cu prietenii mei, în Stockholm”. Sunt puține locuri din Europa în care cineva ar putea spune un lucru similar, în condițiile în care una dintre primele măsuri luate de autoritățile de pe tot continentul a fost închiderea localurilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Suedia are însă recomandări pentru evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

„De obicei, în acest moment al anului, deschidem terasa mare, care are o capacitate de 2.500 de oameni. Acum facem lucrurile un pic altfel. Unul din lucrurile pe care ni le-au cerut autoritățile este să nu luăm comenzi la bar, ci numai la masă. Clienții trebuie să fie așezați, nu au voie să bea stând în picioare sau plimbându-se”, spune Iohanna, angajată a unui club din Stockholm.

Chiar dacă te poți întâlni cu prietenii, trebuie să stai la distanță de alte grupuri.

Clubul la care lucrează Johanna are o terasă tip picnic, unde oamenii stau pe pături, în loc de scaune.

„Pentru ca oamenii să fie în siguranță, am avut grijă să existe distanță de 2 metri între grupuri, iar pe o pătură se pot așeza cel mult 3 persoane”, a spus ea.

Doar 30 de oameni pot lua masa în același timp, pentru a evita aglomerația. Iar dansul e interzis.

„Am ieșit astăzi pentru că mă simt în siguranță, cât timp respect recomandările”, spune o clientă.

„Mi se părea că fac ceva ilegal, dar vrem să sprijinim locul acesta, pentru că întotdeauna venim aici când se deschide”, spune o altă tânără.

„E ciudat, dar e plăcut să fii afară. E ok dacă stai afară și urmezi regulile”, spune un prieten al acesteia.

Barurile din Suedia sunt verificate constant de autoritățile locale. Unele au fost închise temporar, pentru că încălcau recomandările de distanțare socială.

„Am fost nevoiți să închidem pentru două zile, ceea ce a fost neplăcut pentru noi și clienții noștri. Una din cele mai importante schimbări pe care le-am făcut, după ce am redeschis, este că am pus panouri din plexiglas între grupurile de oameni. Am pus marcaje pe podea pentru a arăta unde trebuie să stea fiecare scaun. Le spun oamenilor să nu-și îmbrățișeze prietenii și să nu interacționeze cu alte grupuri”, spune Ioakim, managerul unui bar din capitala Suediei.

„E neplăcut, pentru că nu așa merg lucrurile în acest domeniu. Ar trebui să venim aici să ne bucurăm, să ne simțim bine. Acum, ca membru al echipei, nu faci decât să pui în aplicare restricții”, adaugă el.

Ioakim spune că este riscant pentru angajații barurilor, pentru că aceștia iau contact cu oameni timp de 12-13 ore pe zi.

„Dar facem ce este nevoie pentru a supraviețui economic și personal”, adaugă el.