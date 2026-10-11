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Cum îl descrie Theresa May pe Vladimir Putin. Fostul premier britanic compară întâlnirile lui Trump din Biroul Oval cu „o emisiune TV”

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Theresa May - Vladimir Putin
Fotografie de arhivă din 28 iunie 2019 în care Theresa May, pe atunci prim-ministru, dă mâna cu președintele rus Vladimir Putin în timpul summitului G20 de la Osaka, Japonia. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce a spus despre Donald Trump

Fostul prim-ministru al Regatului Unit Theresa May a vorbit săptămâna aceasta despre întâlnirile sale cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele american Donald Trump, despre schimbările survenite în mediul media de la Casa Albă și despre ceea ce consideră ea că au însemnat aceste schimbări pentru schimbul de replici aprins dintre președintele Volodimir Zelenski și Trump, care a avut loc în Biroul Oval în februarie 2024, relatează Kyiv Post.

May a fost intervievată la Festivalul de Literatură de la Henley din Regatul Unit, pe 8 octombrie, în cadrul unei înregistrări speciale a podcastului politic al The Independent, intitulat „In the Room”, care analizează ce se întâmplă cu adevărat în culisele locurilor unde se iau deciziile.

Reflectând asupra perioadei petrecute la Downing Street, May a spus despre Putin: „Odată ce ai fost agent KGB, rămâi pentru totdeauna agent KGB”, reiterând cuvintele pe care le-a folosit într-un interviu acordat Sky News pe 30 iulie 2026, în care a mai afirmat că „nu se poate continua ca și până acum în relațiile cu Rusia”.

Amintindu-și, la Henley, cum era să se afle față în față cu liderii mondiali și să stea la aceeași masă cu Putin la reuniunile G20, ea a spus că Putin „nu făcea contact vizual cu nimeni” și era „o persoană complet rece”.

„În calitate de prim-ministru, te întâlnești cu alți lideri mondiali și trebuie să-i accepți așa cum sunt”, a spus May.

„În ceea ce-l privește pe Putin, aș spune că, odată ce ai fost agent KGB, rămâi agent KGB pe veci. Era un om complet rece și unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat în mod special la reuniunile G20, când stăteam cu toții în jurul mesei, era faptul că pur și simplu nu stabilea contact vizual cu nimeni. Se comporta cam așa tot timpul, dar, evident, relațiile noastre cu Rusia au fost foarte limitate după incidentul de la Salisbury, iar înainte de asta erau, de asemenea, destul de limitate”.

Declarațiile lui May s-au referit la ofițerul de informații militare rus Serghei Skripal și la fiica sa, Iulia, care au fost găsiți prăbușiți pe o bancă dintr-un parc din Salisbury, Anglia, după ce au fost expuși la agentul neurotoxic Noviciok. Guvernul britanic a concluzionat în septembrie 2018 că otrăvirea – căreia cei doi Skripal i-au supraviețuit, dar care a dus la moartea lui Dawn Sturgess, o locuitoare din Salisbury – a fost „aproape sigur” aprobată de statul rus.

May a adăugat că a fost întotdeauna „o susținătoare fermă a unei linii dure față de Rusia” pe durata mandatului său de ministru de interne și a afirmat că Regatul Unit „nu a reacționat așa cum trebuia” la asasinarea lui Alexander Litvinenko, un eveniment care a „planat mereu” asupra relațiilor dintre cele două țări.

Litvinenko a fost un dezertor rus naturalizat britanic și fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care a fost otrăvit cu poloniu-210 la sfârșitul anului 2006 și a decedat în urma otrăvirii într-un spital din Londra pe 23 noiembrie în același an.

Ce a spus despre Donald Trump

Referindu-se la Trump, May a remarcat într-un ton glumeț: „Cred că sunt probabil singurul lider mondial căruia i-a strâns mâna”, făcând referire la vizita sa oficială la Casa Albă din 27 ianuarie 2017, când cei doi lideri s-au plimbat de-a lungul coloanadei Casei Albe. După cum a relatat la acea vreme ziarul britanic The Guardian, gestul a „surprins” oficialii britanici și a stârnit o avalanșă de articole în presa internațională.

May a continuat spunând că – în opinia ei – Trump este „diferit” în al doilea mandat față de primul, părând să facă legătura între acest lucru și schimbările survenite atât în modul de desfășurare a întâlnirilor oficiale, cât și în ceea ce privește persoanele din anturajul președintelui SUA.

„Cred că a avut la dispoziție patru ani, în perioada în care nu a mai deținut funcția, pentru a se gândi la ce voia cu adevărat să facă și la cine voia să îl înconjoare”, a spus aceasta. „În primul său mandat, în jurul său se aflau câteva persoane extrem de importante, care erau, să zicem, veterani – unii ar spune că făceau parte din establishment – și care cunoșteau, într-un fel, modul în care se desfășurau majoritatea acestor relații”.

May a descris întâlnirile din Biroul Oval, în cadrul cărora liderii erau, în mod tradițional, instruiți să „rostească cuvinte calde”, de exemplu despre „consolidarea relației”, după care camerele de filmat erau scoase din încăpere și începea o întâlnire privată.

May a comparat apoi întâlnirile mai recente din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump cu „o emisiune de televiziune” și și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care a fost tratat Zelenski în timpul întâlnirii aprinse pe care a avut-o cu liderul american în Biroul Oval, pe 28 februarie 2024.

„Acum este o emisiune de televiziune, așa cum am văzut, din păcate, din modul în care a fost tratat președintele Zelenski la prima vizită… camerele de filmat sunt prezente acolo în timpul evenimentului… pot pune întrebări, așa că este un context cu totul diferit”.

Conflictul verbal dintre Trump și Zelenski a izbucnit pe fondul termenilor armistițiului, al modului de gestionare a războiului, al unui acord privind mineralele de pământuri rare aflat în pauză și al cererilor administrației americane ca Ucraina să manifeste mai multă „recunoștință” pentru ajutorul militar acordat de SUA.

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Editor : A.M.G.

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