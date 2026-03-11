Live TV

Cum îl va ocoli UE pe Viktor Orban pentru a aloca Ucrainei zeci de miliarde de euro vitale pentru economia Kievului

Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Consecințele a patru ani de război în Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ucraina va primi sprijin financiar din partea Uniunii Europene, chiar dacă Ungaria și Slovacia vor continua să blocheze creditul promis în valoare de 90 de miliarde de euro, au declarat pentru Politico două surse diplomatice.

Potrivit acestora, țările UE pot aloca Kievului o finanțare individuală în valoare de 30 de miliarde de euro, care nu va necesita acordul Budapestei și al Bratislavei. Aceste fonduri ar trebui să fie suficiente pentru Ucraina pentru a acoperi deficitul bugetar și cheltuielile pentru desfășurarea acțiunilor militare până la jumătatea anului curent, au menționat interlocutorii publicației.

Este vorba despre credite bilaterale acordate de țările din Europa de Nord și din Baltica. O idee similară a fost discutată încă înainte de summitul din decembrie anul trecut, la care liderii țărilor UE au convenit asupra unui mecanism unic de creditare pentru Kiev. Atunci, varianta cu credite separate a fost considerată inacceptabilă, deoarece submina principiul solidarității UE cu Ucraina și demonstra disensiuni interne, precizează Politico. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii ianuarie, Kievul a oprit tranzitul de petrol prin conducta „Drujba” din Rusia către Ungaria și Slovacia, ca urmare a atacului unui dron rus.

Ca răspuns, Budapesta a vetat acordarea unui credit UE de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat că țara sa nu intenționează să susțină „niciun fel de decizii care ar fi avantajoase pentru Ucraina sau importante pentru ucraineni” până când Kievul nu va relua livrările de petrol prin „Drujba”.

La summitul liderilor UE, care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles, premierii Ungariei și Slovaciei, Viktor Orbán și Robert Fico, vor încerca să convingă să nu blocheze creditul comun acordat Kievului, dar, dacă vor continua să rămână pe poziții, va fi activată opțiunea de rezervă, au menționat surse Politico. Anterior, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a menționat că UE va aloca fonduri Kievului „într-un fel sau altul”. Ea a subliniat că UE are la dispoziție diferite opțiuni pe care le poate utiliza.

Cu o zi înainte, pe 10 martie, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că UE va acorda Ucrainei un credit, în ciuda veto-ului Ungariei. În același timp, ministrul de finanțe al Țărilor de Jos, Elko Hainin, i-a informat pe colegii săi că Amsterdamul a rezervat pentru Kiev o ajutor în valoare de 3,5 miliarde de euro pe an până în 2029.

