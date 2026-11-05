Live TV

Cum încearcă Europa să reducă decalajul tehnologic față de SUA și China. Investiții de 525 de milioane de euro în industria cipurilor

Data publicării:
cercetător chinez cu un disc semiconductor într-un centru de cercetare
China domină oferta de antimoniu, precum și de galiu și germaniu, utilizate în telecomunicații, semiconductori și tehnologie militară. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană va investi 525 de milioane de euro (590 de milioane de dolari) în startupuri specializate în proiectarea semiconductorilor, pentru a accelera dezvoltarea acestora şi a reduce decalajul tehnologic faţă de Statele Unite şi China, a anunţat miercuri Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă a Comisiei Europene, transmite Reuters.

Din suma totală, Comisia Europeană şi statele membre vor aloca 440 de milioane de euro sub formă de granturi, pentru a sprijini companiile emergente să acopere costurile dezvoltării cipurilor destinate utilizării comerciale. Alte 85 de milioane de euro vor finanţa o platformă europeană pentru proiectarea semiconductorilor.

Ştim că Europa nu îşi poate consolida poziţia în industria mondială a semiconductorilor dacă nu reuşeşte să se impună în domeniul proiectării cipurilor”, a declarat Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, la lansarea platformei.

Dezvoltarea unui ecosistem dinamic de proiectare va genera, la rândul său, cerere pentru unităţi de producţie şi va consolida întregul lanţ valoric din Europa”, a adăugat oficialul european.

Potrivit Comisiei Europene, companiile europene specializate în proiectarea cipurilor generează în prezent mai puţin de 1% din veniturile mondiale ale acestui segment, ceea ce evidenţiază dependenţa continentului de furnizorii externi.

Noua platformă va oferi startup-urilor acces la instrumente şi servicii specializate de proiectare, componente de proprietate intelectuală reutilizabile şi capacităţi de producţie, facilitând transformarea proiectelor tehnologice în produse comerciale.

Citește și: Cum ajută Rusia China să dezvolte drone mai performante. Ce dezvăluie un nou raport despre colaborarea militară dintre cele două țări

Iniţiativa intervine într-un moment de expansiune accelerată a industriei semiconductorilor, alimentată de cererea tot mai mare de cipuri pentru inteligenţa artificială. Prin noile investiţii, UE urmăreşte să îşi consolideze competitivitatea şi autonomia tehnologică într-un sector strategic dominat de companiile americane şi asiatice.

Citește și: SUA și China se pregătesc pentru o nouă rundă a războiului economic. De ce armistițiul comercial nu garantează pacea

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
los angeles
1
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
2
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
2026-05-14-2298
3
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a...
Meetings of the parliamentary groups
4
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
andrei muraru fb
5
Ambasadorul Muraru, replică pentru liderul PSD: „N-am văzut ca românii să treacă pragul...
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
Digi Sport
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hong Kong National Security
„Crud și nedrept”. Joshua Wong, simbolul demonstrațiilor prodemocrație din Hong Kong, a fost condamnat la încă 10 ani de închisoare
Donald Trump.
„Și-a făcut o misiune din a fi un șoc”. După doi ani de unilateralism dominator, noul Congres ar putea tempera impulsurile lui Trump
Donald Trump.
După înfrângerea republicanilor, UE și NATO așteaptă decizii cruciale ale administrației Trump
shutterstock_2312105401-scaled
Aderarea Ucrainei la UE, incertă. Blocul ia în calcul tot mai mult decuplarea Chișinăului de Kiev în drumul către Bruxelles (Politico)
trump putin si xi
China confirmă discuțiile pentru o posibilă întâlnire între Trump, Putin și Xi. Ce se știe despre summitul celor trei lideri
Recomandările redacţiei
ger extrem frig termometru iarna
Aer polar peste România. Ploile se opresc, dar temperaturile scad sub...
luca niculescu sedinta Guvern
Majoritatea românilor cred că guvernul Niculescu e un pas spre...
mesaj ro-alert
Mesaj Ro-Alert în nord-estul judeţului Tulcea: posibilă incursiune a...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Unirea dintre Republica Moldova și România este mai mult decât un...
Ultimele știri
Nicușor Dan, după întâlnirea cu lidera opoziției din Belarus: „Știm din propria experiență ce înseamnă să ți se nege libertatea”
Întâlnire cu ecou la Vatican: Bob Dylan și Papa Leon, schimb de simboluri și versuri despre pace și riscul armelor nucleare
Anchetă cu ramificații internaționale: Polițiști implicați, milioane din proxenetism și rețeaua lover boy demascată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, despre femeia pe care și-a dorit-o toată viața, dar pe care nu a reușit să o cucerească...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
UEFA, sancțiune dură împotriva lui Florin Prunea după derapajul sexist „E ce trebuie, fratello?” Prima...
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Confesiunile nepotului lui Emeric Ienei, la un an de la moartea marelui antrenor al Stelei: „Târziu mi-am dat...
Adevărul
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a...
Digieconomic
Cine mai primește alocație după 18 ani. Documentele necesare și condițiile impuse de lege
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a scris istorie la Como, Cesc Fabregas și-a ales viitoarea echipă
Pro FM
Cher reacționează după ce Michael Douglas a ironizat câștigarea Oscarului de către artistă, în 1988, în fața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de...
Newsweek
Pensie de 964 lei la 25 de ani munciți. De ce sunt sute de mii de pensionari cu pensii atât de mici?
Digi FM
Țara din Europa care ar putea intra la anul în UE. A devenit tot mai populară și pentru vacanțele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...