Jordan Bardella, liderul partidului francez Rassemblement National (RN) și favorit în cursa pentru urmașul lui Emmanuel Macron la președinția Franței, a acordat un interviu unei surse cu totul surprinzătoare. Săptămâna trecută, el a vorbit cu ziarul german de centru Frankfurter Allgemeine, la doar câteva săptămâni după ce declarase că va lupta pentru a limita influența excesivă a Germaniei în cadrul Uniunii Europene, scrie analistul François Valentin într-o analiză pentru Unherd.com.

Și totuși, tonul lui Bardella în interviu este extrem de conciliant, el afirmând că „relațiile franco-germane constituie fundamentul Europei”. El descrie numeroasele domenii în care ar putea colabora cu cancelarul german Friedrich Merz, inclusiv „reducerea birocrației”, construirea unei „Europe competitive”, imigrația și „ducerea unei lupte politice împotriva Pactului Verde”. Această ofensivă germană face parte dintr-o moderare mult mai amplă a RN. Partidul a renunțat la orice aluzie la un „Frexit”, știind că o astfel de propunere ar speria alegătorii, ca să nu mai vorbim de elitele de afaceri franceze pe care Bardella le-a curtat atât de asiduu în ultimii ani.

Procesul de detoxifiere este în desfășurare de când Marine Le Pen a devenit lider. Ea l-a înlocuit pe tatăl său, Jean-Marie, după ce antisemitismul său explicit a pătat imaginea partidului. Pasul doi a fost instituționalizarea RN, pe măsură ce acesta a crescut de la un număr de locuri de o singură cifră în timpul primului mandat al lui Macron, la 143 în 2024. Și, deși deputații lui Le Pen au răsturnat mai multe guverne macroniste, s-au dovedit a fi și actori parlamentari flexibili, susținând proiecte de lege și moțiuni din partea stângii și a centrului, evitând în același timp politica de tip agitprop.

De atunci, misiunea lui Bardella a fost diluarea platformei partidului său pe măsură ce acesta se apropie de puterea politică reală. Chiar și imigrația a fost considerată „a treia urgență” a partidului într-o campanie din 2024 care a acordat prioritate discuțiilor despre costul vieții. Odată un susținător al readucerii vârstei de pensionare în Franța la 60 de ani, Bardella este acum pregătit să rămână vag pe această temă pentru a deranja cât mai puține circumscripții electorale.

Ce mai rămâne pentru a irita establishmentul de centru? O promisiune de a părăsi structura de comandă integrată a NATO, din care Franța a ieșit sub Charles de Gaulle și la care s-a reîntors abia în 2009. O altă opțiune este angajamentul față de un referendum care ar stabili un tratament preferențial național pentru cetățenii francezi în ceea ce privește prestațiile sociale. Acest lucru ar declanșa cel mai probabil o dispută cu UE, dar este încă departe de un Frexit sau de abandonarea monedei euro.

Chiar și în asocierile sale politice internaționale, RN evoluează, rupând legăturile cu alți lideri naționaliști. Bardella îl critică pe Donald Trump, atacând-o pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru semnarea unui acord economic cu SUA, pe care îl descrie ca un „act de subjugare”. El a promis, de asemenea, să susțină „angajamentele Franței pe flancul estic al NATO” împotriva unei potențiale agresiuni din partea lui Vladimir Putin.

În ceea ce privește relațiile franco-germane, Bardella trasează o linie clară față de AfD, partidul de extremă dreaptă, calificând pozițiile acestuia drept „incompatibile cu principiile noastre”. Între timp, elitele politice germane se străduiesc să găsească modalități de colaborare cu un ipotetic guvern francez naționalist de dreapta. Merz a declarat luna trecută că orice președinte francez ar fi „prietenul său, indiferent de numele său”. Ambasada Germaniei a confirmat o întâlnire cu Bardella la începutul acestui an, prima dată când diplomații germani s-au întâlnit oficial cu reprezentanții RN. Astfel, dorința Germaniei de a limita perturbările generate de o președinție a lui Bardella se potrivește cu dorința liderului RN de a câștiga respectabilitate pe plan intern.

Având în vedere că Marine Le Pen nu poate candida la președinție din cauza procesului său de deturnare de fonduri – hotărârea finală va fi pronunțată pe 7 iulie –, este de așteptat ca Bardella să-și continue ofensiva de șarm pe continent. În timp ce el face acest lucru, establishment-ul politic european va fi oarecum obligat să se implice la schimb.

