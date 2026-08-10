Cum încearcă Kremlinul să influențeze alegerile din Franța: Sprijin pentru candidatul care nu i-ar face probleme lui Marine Le Pen

Activitatea serviciilor secrete ruse arată cât de mult dorește Kremlinul să asigure victoria lui Marine Le Pen. În același timp, aceasta demonstrează cât de nesigură este Moscova – în ciuda tuturor sondajelor de opinie – cu privire la capacitatea ei de a câștiga turul al doilea.

Secretariatul General pentru Apărare și Securitate Națională al Franței (SGDSN) l-a informat pe deputatul în Parlamentul European Raphaël Glucksmann că a devenit ținta grupului „Storm-1516”, controlat direct de agenția de informații militare a Rusiei, GRU, iformează European Pravda.

Glucksmann însuși a anunțat acest lucru pe 4 august.

Potrivit acestuia, campania de dezinformare desfășurată de ruși a inclus un articol publicat pe un site web conceput să imite popularul site de știri francez „Blast”. Articolul susținea că partenera lui Glucksmann, Léa Salamé, o jurnalistă franceză cunoscută, ar fi încercat să mituiască alți jurnaliști pentru a publica știri pozitive despre candidatul la președinție. Pe rețelele sociale a circulat, de asemenea, un videoclip „deepfake”, care ar fi servit drept dovadă a acestor acuzații.

Acuzațiile împotriva serviciilor de informații ruse au fost confirmate și de o sursă AFP din cadrul serviciilor de informații franceze. Sursa a confirmat că campania a fost desfășurată de rețeaua pro-rusă „Storm-1516”.

Rețeaua a vizat un alt potențial candidat la alegerile prezidențiale din Franța, fostul prim-ministru Édouard Philippe. În iulie, pe rețelele sociale au circulat informații false despre starea sa de sănătate, susținându-se că aceasta l-ar împiedica să-și îndeplinească atribuțiile de președinte.

La fel ca în cazul lui Philippe, operațiunea împotriva lui Glucksmann a generat „relativ puțină publicitate” pe rețelele sociale. În același timp, sursa AFP a remarcat calitatea înaltă a videoclipului generat de IA, ceea ce îl face „destul de dificil” de identificat ca fiind un fals.

„Scopul este de a răspândi și de a face ca o minciună sfruntată să devină virală, pentru a discredita persoanele pe care regimul rus le consideră ostile”, a declarat Raphaël Glucksmann.

El consideră această tactică o „metodă tipică utilizată de serviciile de informații ruse în întreaga Europă”.

Alegerea țintelor atacurilor informaționale ale Rusiei este deosebit de revelatoare.

Deși toate sondajele de opinie actuale o plasează pe Marine Le Pen într-un avans clar, indicând chiar că ar putea să-l învingă pe orice adversar într-un al doilea tur, Édouard Philippe este considerat cel mai periculos rival potențial al acesteia.

El este candidatul din tabăra pro-prezidențială care, în prezent, se află la cea mai mică distanță față de Le Pen într-o confruntare din al doilea tur – adesea în limita marjei de eroare.

Alegerea lui Raphaël Glucksmann ca țintă este la fel de revelatoare.

Deși sprijinul pentru liderul partidului de centru-stânga „Place Publique” (Piața Publică) oscilează între 9 și 11%, dacă ar ajunge în turul al doilea, el s-ar putea dovedi un adversar redutabil, atrăgând voturi atât din partea alegătorilor de stânga, cât și a celor de centru.

În acest context, scenariul cel mai favorabil pentru Le Pen ar fi acela în care s-ar confrunta cu Jean-Luc Mélenchon, liderul partidului de extremă stânga „La France Insoumise” (Franța Neînfrântă), în turul al doilea.

Și se pare că Kremlinul luptă să asigure tocmai acest scenariu favorabil pentru Le Pen în turul al doilea.

Potrivit serviciilor de informații franceze, începând din august 2023, rușii au desfășurat 205 operațiuni de informare în țară.

Pentru a preveni astfel de ingerințe, guvernul francez a înaintat în iulie un proiect de lege în parlament, menit să protejeze alegerile împotriva ingerințelor străine. Legislația prevede sancțiuni pentru dezinformarea electorală. Dezbaterea parlamentară a proiectului de lege va începe pe 20 octombrie, iar probabilitatea ca acesta să fie adoptat până la sfârșitul anului este foarte mare.

Editor : Sebastian Eduard