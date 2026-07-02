Cum încearcă Ucraina să reducă ofensiva Rusiei: Soldați trimiși să parcurgă zeci de kilometri pe jos până la front

Loviturile lansate de Ucraina asupra unor ținte militare rusești din Crimeea ocupată și din sudul Ucrainei au afectat grav logistica Moscovei, obligând unele unități de infanterie ruse să parcurgă pe jos până la 30 de kilometri pentru a ajunge la pozițiile de pe front, a susținut miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev alături de ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, Fedorov a afirmat că operațiunile Ucrainei împotriva logisticii militare ruse creează probleme tot mai mari forțelor Moscovei, transmite Kyiv Post.

„Vedem deja, de exemplu, în sud, sectoare ale frontului unde infanteria rusă, din cauza distrugerii logisticii, trebuie să meargă pe jos 30 de kilometri pentru a ajunge la pozițiile sale”, a declarat Fedorov, citat de Interfax-Ucraina.

El a spus că Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în transportarea militarilor către linia frontului, aprovizionarea acestora și livrarea combustibilului necesar generatoarelor folosite de operatorii de drone.

Potrivit ministrului ucrainean, aceste perturbări generează o serie de probleme mai puțin vizibile, care reduc intensitatea operațiunilor ofensive ruse împotriva Ucrainei. Fedorov a susținut, de asemenea, că există în continuare semne ale unei crize de combustibil și ale unor probleme de infrastructură critică în Rusia.

„Am văzut că în Crimeea au anunțat vânzarea combustibilului pe bază de cod QR, apoi au renunțat la plan, iar acum este imposibil să cumperi combustibil. Încep să se acumuleze numeroase crize și devine din ce în ce mai dificil pentru Rusia să gestioneze o problemă după alta”, a afirmat el.

Fedorov a declarat că operațiunea Ucrainei împotriva infrastructurii militare ruse continuă în cadrul campaniei de 40 de zile anunțate de președintele Volodimir Zelenski, care urmărește să crească presiunea asupra Rusiei și să o forțeze să accepte pacea.

„Până acum, totul decurge conform planului”, a spus ministrul, adăugând că Ucraina intenționează să intensifice atacurile cu rază lungă de acțiune și să accelereze achizițiile pentru apărare cu sprijin financiar din partea partenerilor europeni.

El a descris sosirea primei tranșe din noul împrumut european destinat apărării drept „o veste proastă pentru ruși”, afirmând că fondurile vor permite Ucrainei să își extindă achizițiile militare și să mențină inițiativa pe câmpul de luptă.

Potrivit lui Fedorov, obiectivul Kievului este reducerea intensității atacurilor ruse prin perturbarea logisticii și protejarea atât a militarilor aflați pe front, cât și a civililor din orașele care continuă să fie vizate de bombardamente, inclusiv Dnipro și Zaporojie.

Forțele ruse au lansat în timpul nopții atacuri asupra sud-estului Ucrainei, în urma cărora cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte peste zece au fost rănite. Dronele au lovit benzinării din regiunea Dnipropetrovsk, iar bombe ghidate au vizat zone civile din Zaporojie.

În regiunea Dnipropetrovsk, atacurile cu drone au lovit cinci stații de alimentare și au avariat infrastructura feroviară, în timp ce în Zaporojie șapte bombe ghidate au căzut în zone civile. Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat 130 din cele 151 de drone lansate de Rusia și o rachetă de tip Kh-59.

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Editor : M.I.