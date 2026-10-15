Cum încearcă UE să salveze Ucraina, după ce Musk a lăsat Kievul fără Starlink. Ce este sistemul Govsatcom

Comisia Europeană intenționează să conecteze Ucraina la sistemul său securizat de comunicații prin satelit, Govsatcom, odată ce, la începutul anului 2027, vor fi adăugate capacități comerciale la acesta.

Acest lucru ar trebui să permită reducerea dependenței de rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Aceasta este utilizată intens de Forțele Armate ale Ucrainei, dar în ultimele zile, din cauza unor restricții de viteză apărute pe neașteptate, acestea și-au pierdut capacitatea de a lansa atacuri la distanță medie, precum și de a-și folosi parțial dronele pe linia frontului și pentru interceptarea dronelor rusești.

Sistemul Govsatcom funcționează din ianuarie 2026 și reunește capacitățile sateliților guvernamentali ai UE, asigurând comunicații securizate, explică Le Monde. Despre planurile privind Ucraina a vorbit și reprezentantul Comisiei Europene, Thomas Renier. „În prezent purtăm negocieri cu Ucraina privind conectarea sa deplină la Govsatcom”, iar Europa dispune de resurse capabile să o ajute să mențină legătura, a răspuns acesta în cadrul unei conferințe de presă, la o întrebare privind o posibilă alternativă la Starlink pentru Kiev.

La începutul anului 2027, serviciile comerciale prin satelit ar trebui să fie conectate la Govsatcom, iar „serviciile militare ar putea fi furnizate prin intermediul celor comerciale”, a explicat Renier. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă soluțiile comerciale provizorii (până la formarea completă a grupării europene IRIS, alcătuită din peste 300 de sateliți, până în 2029) vor putea înlocui capacitățile Starshield — sistemul militar al SpaceX utilizat de Forțele Armate ale Ucrainei. Renier nu a făcut o comparație directă între capacitățile europene și cele ale Starlink și Starshield.

Musk a declarat miercuri că Starshield aparține și este controlat de guvernul SUA, iar deciziile privind funcționarea sa și limitările de viteză sunt luate, în ultimă instanță, de președinte. Starlink, pe de altă parte, este un serviciu comercial al SpaceX, destinat scopurilor civile și de apărare, prin urmare nu ar trebui utilizat „pentru acțiuni militare ofensive, deoarece acest lucru ar fi inacceptabil pentru o companie comercială”.

În noaptea de 13 spre 14 octombrie, fostul consilier al ministrului apărării din Ucraina, Serghei Sternenko, a semnalat întreruperi în funcționarea sistemului Starshield la viteze de peste 160 km/h (terminale portabile pentru recepționarea semnalului sunt instalate de Forțele Armate ale Ucrainei pe dronele lor). Ulterior, el a declarat că semnalul începea să se piardă deja la viteze de 60–70 km/h.

Fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihail Fedorov, la cererea căruia Musk a dezactivat la începutul anului terminalele Starlink aflate în dotarea armatei ruse, a declarat miercuri seara: „Conexiunea la Starlink la viteze de până la 160 km/h se restabilește. Eliminarea completă a limitării de viteză în sistemul Starshield are acum o importanță decisivă pentru apărarea Ucrainei”.

La Kiev se consideră că blocajele au fost impuse la indicația lui Donald Trump, care critică Ucraina pentru atacurile asupra rafinăriilor rusești, care ar fi dus la o creștere bruscă a prețurilor mondiale la benzină și motorină, a scris Financial Times pe baza discuțiilor cu oficiali ucraineni. Un înalt oficial american a declarat pentru Axios că administrația nu are nicio legătură cu aceste restricții.

Acestea au dus însă „la oprirea completă a tuturor operațiunilor de atac la distanță medie”, a declarat pentru Politico un ofițer de pe front al Forțelor Armate ale Ucrainei, inclusiv a operațiunilor care utilizează sisteme bazate pe rețele celulare. În astfel de sisteme, o singură dronă echipată cu Starlink recepționează semnalul și îl retransmite altor drone conectate în rețea. Acest lucru le permite să lanseze atacuri asupra țintelor situate în spatele armatei ruse și care asigură aprovizionarea acesteia pe teritoriile ocupate.

Din cauza restricțiilor apărute, operatorii de drone nu pot sprijini eficient infanteria pe câmpul de luptă, nu pot lansa atacuri asupra sistemelor rusești de rachete și artilerie situate adânc în spatele liniilor inamice, asupra depozitelor de muniție, punctelor de comandă și altor ținte, a explicat ofițerul:

Este comparabil cu un atac nuclear asupra noastră. Toate operațiunile au fost suspendate. Acest lucru va costa viața multora dintre noi.

Editor : A.R.