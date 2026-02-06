Cum își apără UE cablurile submarine de internet din Marea Baltică și Marea Mediterană: Investiții de 347 de milioane de euro

Confruntată cu riscuri din ce în ce mai mari la adresa cablurilor de date submarine, care transportă 99% din traficul de internet intercontinental, şi sunt esenţiale pentru viaţa modernă şi economia europeană, Comisia Europeană a introdus joi un nou set de instrumente pentru securitatea cablurilor, care cuprinde măsuri de atenuare a riscurilor, precum şi o listă de proiecte de interes european în domeniul cablurilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Comisia Europeană a modificat Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) Digital pentru a aloca 347 de milioane euro proiectelor strategice de cabluri submarine, inclusiv o cerere de propuneri în valoare de 20 de milioane de euro pentru consolidarea capacităţilor de reparare ale Europei, care se deschide astăzi.

„Prin noile acţiuni de astăzi, UE continuă să demonstreze că putem răspunde rapid ameninţărilor tot mai mari într-un mediu geopolitic instabil. Avem acum o abordare comună convenită cu statele membre în ceea ce priveşte riscurile de securitate cu care se confruntă cablurile submarine şi măsurile de atenuare a acestor riscuri şi domenii care necesită consolidare, ca prioritate”, a declarat vicepreşedinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie, Henna Virkkunen.

Șase măsuri strategice şi patru măsuri tehnice

Setul de instrumente pentru securitatea cablurilor şi proiecte de interes european prezintă şase măsuri strategice şi patru măsuri tehnice şi de sprijin pentru îmbunătăţirea securităţii infrastructurii de cabluri submarine. Acesta se bazează pe evaluarea riscurilor din octombrie 2025, care a identificat scenarii de risc, ameninţări, vulnerabilităţi şi dependenţe.

Lista celor 13 domenii CPEI (proiecte de interes comun în domeniul cablurilor, n.r.) pentru finanţare publică specifică trei etape de cinci ani, până în 2040, pentru finanţarea proiectelor menite să consolideze rezilienţa cablurilor submarine. Domeniile CPEI vor avea prioritate în viitoarele cereri de propuneri MIE Digital şi vor sta la baza planificării unei posibile finanţări în următorul cadru financiar multianual.

Tot joi, Comisia a modificat programul de lucru digital al MIE, alocând 347 de milioane euro pentru finanţarea proiectelor strategice privind cablurile submarine. Aceste cereri vor sprijini CPEI, vor spori capacitatea UE de reparare a cablurilor şi vor dota cablurile submarine cu capacităţi inteligente.

Investiții în reparații și tehnologii SMART

În 2026, două cereri de finanţare în valoare de 60 de milioane euro vor sprijini modulele de reparare a cablurilor, alături de o cerere separată de propuneri în valoare de 20 de milioane euro pentru echipamente SMART pentru sisteme de cabluri. Este vorba de senzori şi componente de monitorizare integrate în infrastructura de telecomunicaţii submarine pentru a colecta date oceanice şi seismice în timp real. În plus, vor exista două cereri de finanţare pentru CPEI în 2026 şi 2027, în valoare totală de 267 de milioane de euro.

De asemenea, joi a fost deschisă o o cerere de propuneri în valoare de 20 de milioane euro în cadrul MIE Digital pentru finanţarea modulelor adaptabile pentru repararea cablurilor submarine. Aceste module vor fi staţionate în porturi sau şantiere navale pentru a restabili rapid serviciile de cablu submarin.

Aceasta marchează prima etapă a unei iniţiative mai ample planificate pentru toate bazinele maritime majore ale Uniunii Europene, inclusiv Marea Baltică, Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic. Acest proiect-pilot se va concentra asupra Mării Baltice din cauza creşterii numărului de întreruperi ale cablurilor submarine în ultimii ani, sugerând că aceste infrastructuri critice ar putea face obiectul unor acte ostile.

Cererile de propuneri vor fi deschise numai entităţilor publice cu un mandat de „răspuns în situaţii de urgenţă”, cum ar fi cele active în domeniul protecţiei civile, agenţiile naţionale de răspuns în situaţii de urgenţă, paza de coastă şi forţele navale militare.

