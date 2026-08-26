Cum protejează o lege irlandeză din secolul al XVII-lea marile companii din sectorul tehnologic de acțiunile colective în Europa

O lege irlandeză puțin cunoscută, veche de 400 de ani, împiedică inițierea de acțiuni colective în justiție împotriva marilor companii din sectorul tehnologic în Europa.

De zeci de ani, consumatorii din Statele Unite se unesc pentru a da în judecată companiile, solicitând despăgubiri de miliarde de dolari pentru prejudiciile cauzate de o gamă largă de produse și servicii, de la tutun și petrol până la cumpărăturile online. Acum cinci ani, europenii au obținut drepturi similare de a iniția acțiuni colective la nivel continental împotriva corporațiilor, ca urmare a scandalului emisiilor „Dieselgate”, care a obligat producătorul auto german Volkswagen să încheie o înțelegere de peste 9,5 miliarde de dolari cu consumatorii americani, informează Politico.

Însă mulți dintre cei mai mari giganți tehnologici ai lumii, cu milioane de utilizatori, resurse financiare considerabile și un istoric de încălcări ale normelor UE, au fost până acum feriți de acțiuni colective majore. Acest lucru se datorează faptului că în Irlanda, unde multe dintre aceste firme își au sediul central în UE, este ilegal ca un finanțator să susțină financiar un proces, cu excepția cazului în care este direct implicat sau are un interes legitim.

În același timp, Directiva UE din 2020 privind acțiunile reprezentative, care a deschis calea acțiunilor colective în întreaga Europă, stipulează că aceste acțiuni pot fi inițiate doar de organizații non-profit, care tind să se bazeze pe finanțare externă pentru a acoperi costurile uriașe implicate de confruntarea cu marile companii din domeniul tehnologiei.

Singura țară UE

Irlanda este singura țară din UE care aplică o astfel de restricție — o regulă care își are rădăcinile în concepte juridice din Evul Mediu, încorporate în legislația irlandeză în 1634. Iar acest lucru îi împiedică pe activiștii pentru drepturi să strângă fonduri pentru a iniția noi procese de amploare împotriva giganților din domeniul tehnologiei.

În Irlanda sunt înregistrate cinci organizații non-profit care pot iniția acțiuni colective în temeiul noii directive, dintre care trei (Consiliul Irlandez pentru Libertăți Civile, Noyb și Digital Rights Ireland) au o experiență dovedită în confruntarea cu marile companii din domeniul tehnologiei.

Până în prezent, a fost inițiată o singură acțiune colectivă: Consiliul Irlandez pentru Libertăți Civile a intentat anul trecut primul astfel de proces în Irlanda împotriva Microsoft, privind sistemul său de publicitate online. Aceștia au reușit să o finanțeze din bugetul general, care provine din donații și subvenții filantropice.

„Pentru a iniția un litigiu complex de acest gen în Irlanda sunt necesare cel puțin 1 milion de euro în prima instanță. Nu putem iniția mai multe procese decât dacă statul ne permite să strângem fondurile necesare”, a declarat Johnny Ryan, directorul unității de aplicare a legii din cadrul Consiliului Irlandez pentru Libertăți Civile, subliniind că organizația nu dispune de resursele necesare pentru a iniția mai multe acțiuni în justiție.

El a caracterizat cerința UE ca organizațiile non-profit să conducă acțiunile colective și interdicția legii irlandeze privind strângerea de fonduri din surse externe drept o „contradicție fatală” pentru europenii care solicită despăgubiri de la marile companii din domeniul tehnologiei.

Strângerea de fonduri pentru procesele împotriva marilor companii din domeniul tehnologiei

„Pentru a intenta un proces împotriva unei companii din sectorul Big Tech, este nevoie pur și simplu de o sumă enormă de bani”, a declarat Gerard Rudden, un avocat irlandez care l-a ajutat pe cunoscutul activist pentru protecția vieții private Max Schrems să ducă în fața instanțelor irlandeze două procese de referință împotriva Facebook.

„Este evident că acestea dispun de resurse nelimitate pe care le pot aloca litigiilor”, a spus Rudden referindu-se la firmele din sectorul tehnologic. „Este nevoie de mult timp, mult efort, mult personal și costă foarte mult să faci asta. Acest lucru are repercusiuni în toată Europa, deoarece, dacă finanțarea ar fi permisă, s-ar putea iniția în Irlanda o acțiune colectivă la nivel european împotriva Meta, Google, Microsoft sau oricărei alte companii. Dar, în acest moment, este pur și simplu imposibil, deoarece ar costa prea mult.”

De unde provine această interdicție

Originea interdicției provine din faptul că Irlanda a moștenit două concepte juridice din dreptul englez, numite „maintenance” și „champerty”. Conceptele datează din Evul Mediu; legea irlandeză din secolul al XVII-lea care le-a instituit este încă în vigoare astăzi.

„Maintenance” se referă la situația în care o persoană finanțează sau susține un proces fără a avea un interes direct, în timp ce „champerty” este o formă de „maintenance” prin care finanțatorului i se acordă o parte din eventualele câștiguri în schimbul finanțării procesului.

În timp ce Anglia a abrogat cele două infracțiuni în 1967, instanțele din Irlanda au menținut interdicția privind finanțarea de către terți. Există câteva excepții, cum ar fi cazul în care un proces este finanțat prin donații caritabile din partea unor persoane care nu se așteaptă să primească o parte din eventuala despăgubire.

„În curs de revizuire”

Un purtător de cuvânt al Ministerului Întreprinderilor, Comerțului și Ocupării Forței de Muncă din Irlanda, care a dorit să rămână anonim, a subliniat că Comisia independentă pentru reforma legislativă din Irlanda urmează să publice, în cursul acestui an, un raport privind oportunitatea reformării normelor respective. Modificarea legii ar fi o decizie care ar reveni Ministerului Justiției, a adăugat acesta.

Ministrul irlandez al Justiției, Jim O'Callaghan, a declarat că este „foarte ezitant” în privința introducerii finanțării de către terți în Irlanda, întrucât există riscul „comercializării justiției”, ceea ce ar putea duce la situația în care avocații sau alți finanțatori să încaseze o parte semnificativă din despăgubiri. Această dinamică a fost criticată de mult timp ca fiind cauza unei supraîncărcări a proceselor colective din SUA.

Atunci când a transpus directiva UE în legislația națională, guvernul irlandez a stabilit, de asemenea, o limită maximă de 25 de euro pentru taxa de înscriere a consumatorilor individuali într-o acțiune colectivă.

Johannes Caspar, fostul șef al autorității de reglementare în domeniul protecției datelor din Hamburg, care s-a aflat în prima linie a luptei UE pentru a ține în frâu marile companii tehnologice, a afirmat că „repararea colectivă” permite gruparea cererilor de despăgubire pe care persoanele fizice nu ar avea niciodată mijloacele să le depună pe cont propriu. „Acestea necesită mult timp și implică costuri ridicate chiar înainte de a ajunge în fața instanței”, a declarat el într-un interviu.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor din Irlanda a declarat că modul în care directiva este transpusă în legislația irlandeză are ca scop „consolidarea protecției consumatorilor prin asigurarea unor mecanisme de reparare accesibile și eficiente în cazul prejudiciilor în masă”, iar plafonul de 25 de euro are rolul de a respecta cerințele conform cărora taxele trebuie să fie „modeste și să nu descurajeze consumatorul să solicite reprezentarea într-o acțiune colectivă”.

În „săptămânile următoare”, se așteaptă ca guvernul irlandez să înceapă să scutească de taxele Curții Supreme (care se ridică de obicei la câteva sute de euro, în funcție de tipul și numărul de cereri depuse) organizațiile non-profit eligibile care se ocupă de cazuri de despăgubire colectivă, a spus purtătorul de cuvânt.

Comisia Europeană se află în „contact strâns cu toate statele membre, inclusiv Irlanda” și „evaluează” modul în care este pusă în aplicare directiva privind acțiunile colective, a declarat aceasta în răspuns la întrebările Politico. „În conformitate cu Directiva privind acțiunile colective, atunci când statele membre interzic finanțarea litigiilor de către terți, acestea trebuie să se asigure că costurile procedurilor nu constituie un obstacol pentru entitățile eligibile în exercitarea dreptului lor de a iniția o acțiune colectivă”, au precizat reprezentanții Comisiei.

Editor : Sebastian Eduard