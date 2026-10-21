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Cum o privire curioasă către Rusia i-a costat pe doi turiști belgieni nu mai puțin de 230 de euro

Data publicării:
Graniță Polonia
Foto: Profimedia
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Din articol
Zeci de încălcări de la începutul anului

O privire aruncată spre granița externă a UE a costat scump pentru doi turiști belgieni aflați în Polonia: deoarece au pătruns fără autorizație în zona de frontieră cu Rusia, cei doi au fost nevoiți să plătească o amendă de aproximativ 230 de euro.

În weekendul trecut, o femeie de 36 de ani și un bărbat de 40 de ani au fost surprinși de camerele de supraveghere ale poliției de frontieră la granița polono-rusă. În ciuda panourilor informative vizibile cu privire la regulile locale, cei doi turiști originari din Belgia au pătruns ilegal în zona de frontieră.

O patrulă a postului de poliție de frontieră din Braniewo, situat lângă coasta Mării Baltice, a intervenit imediat și i-a identificat pe turiști la fața locului. În fața forțelor de ordine, cei doi au recunoscut că au acționat din pură curiozitate.

Poliția frontieră a profitat acest incident pentru a reaminti cu insistență regulile de siguranță. Cine pătrunde fără autorizație în zona de frontieră riscă o amendă de până la aproximativ 115 de euro. Aceeași amendă se aplică și în cazul înregistrărilor video ale zonei rusești învecinate. De asemenea, nerespectarea semnului rutier B-1, care indică interdicția pentru toate tipurile de vehicule în ambele sensuri, poate fi sancționată cu o amendă de până la aproximativ 115 de euro.

Zeci de încălcări de la începutul anului

Cifrele furnizate de autorități arată că, totuși, curiozitatea nu este o raritate în această zonă: „De la începutul anului, am identificat 53 de persoane care au încălcat regulile pentru că doreau să vadă de aproape granița polono-rusă”, a comunicat Autoritatea poloneză de pază a frontierelor.

Editor : Sebastian Eduard

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