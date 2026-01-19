Cum poate riposta UE la amenințarea lui Trump cu tarife asupra țărilor care au sărit în apărarea Groenlandei: Ar fi în favoarea noastră

Războiul comercial a reînceput. Amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale țărilor europene care au sărit în apărarea Groenlandei a distrus armistițiul comercial transatlantic de anul trecut și a pus UE într-o dilemă familiară: să riposteze cu fermitate sau să încerce să câștige timp. Pe hârtie, Bruxellesul are opțiuni, relatează Politico.

Ar putea viza exporturile americane sensibile din punct de vedere politic, cum ar fi soia din statele republicane. Sau ar putea declanșa „bazooka” comercială, Instrumentul anti-coerciție.

Iată măsurile pe care liderii UE le pot lua în considerare atunci când se vor reuni joi pentru un summit de urgență:

Riposta împotriva produselor americane

Tarifele de retorsiune asupra produselor americane în valoare de 93 de miliarde de euro sunt încă în vigoare în UE. Acestea datează de la prima rundă de tarife impuse de Trump anul trecut și au fost înghețate pentru șase luni în august.

Acest pachet va intra automat în vigoare pe 7 februarie, cu excepția cazului în care Comisia propune prelungirea înghețării și cele 27 de țări ale UE sunt de acord cu aceasta. O astfel de suspendare poate avea loc foarte repede, însă, deoarece Comisia solicită de obicei sprijinul capitalelor de mai multe ori pe săptămână.

O parte din pachet vizează produse tipic americane, precum blugii Levi’s, motocicletele Harley Davidson și bourbonul Kentucky. Alte produse ar fi vizate deoarece provin din state care înclină spre partea republicană a spectrului politic. De exemplu, o taxă vamală pe soia ar viza statul Louisiana, de culoare roșie, din care provine președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

„Bazooka” comercială

Cea mai puternică armă din arsenalul UE este Instrumentul anti-coerciție. Acest instrument universal are rolul de a descuraja alte țări să utilizeze tactici comerciale pentru a obține concesii în alte domenii.

Cu ajutorul acesteia, Bruxellesul poate impune sau majora taxele vamale, restricționa exporturile sau importurile prin cote sau licențe și impune restricții asupra comerțului cu servicii. De asemenea, poate limita accesul la achiziții publice, investiții străine directe, drepturi de proprietate intelectuală și accesul la piețele financiare ale blocului.

Însă, într-un caz ca acesta, ar fi nevoie de câteva luni pentru a elimina mai întâi obstacolele diplomatice dintre Comisie și administrația Trump.

Deoarece acest mecanism nu a fost niciodată activat până acum, UE se află într-o situație fără precedent. Acest lucru este valabil în special pentru dinamica dintre Comisie și capitalele naționale. Bruxellesul trebuie să propună activarea mecanismului și va face acest lucru numai dacă știe că un număr suficient de capitale vor fi de acord. Franța este interesată, dar Germania și alte țări? Nu prea, notează sursa citată.

„Este una dintre cărțile pe care le ai la dispoziție”, dar „nu este chiar prima pe care o joci”, a declarat ministrul lituanian al finanțelor, Kristupas Vaitiekunas, într-un interviu acordat sursei citate.

Jucând cartea Chinei

Prim-ministrul canadian Mark Carney a făcut o mișcare fără precedent vinerea trecută. Închizând capitolul relațiilor tensionate dintre Canada și China, generate de arestarea unui important director al companiei Huawei, liderul canadian a încheiat un acord comercial preliminar cu Beijingul pentru liberalizarea importurilor de vehicule electrice chinezești în schimbul unei reduceri semnificative a tarifelor vamale aplicate produselor agricole canadiene.

Carney nu l-a menționat pe Trump în mod direct, dar mesajul a fost clar: Canada are și alți parteneri și nu va rămâne pasivă în timp ce Washingtonul încearcă să o forțeze.

Un model pentru Bruxelles? Nu este atât de simplu. În timp ce UE a încercat să găsească un echilibru în relațiile comerciale cu Beijingul — țara asiatică rămâne al doilea partener comercial al său — factorii de decizie sunt perfect conștienți de amenințarea concurențială reprezentată de China.

Industria auto germană se confruntă cu prețuri ridicate la energie și concurență acerbă din partea Chinei (în prezent, cel mai mare exportator de automobile din lume). În general, supracapacitatea – termenul care descrie producția amețitoare a Chinei, care, neputând fi absorbită de piața internă, este vândută în străinătate – îi ține în priză pe liderii de afaceri din UE.

În comparație cu Canada, pentru UE, China este „o cu totul altă poveste”, a afirmat expertul în comerț David Kleimann. „Chinezii ne depășesc în toate principalele noastre exporturi și în producția internă”, a spus el. „Vom avea nevoie de mai multe bariere, de un comerț mai controlat cu China.”

Citește și: Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită”

O vânzare a activelor

Datoria enormă a Americii este un punct slab. Statele Unite adoră să cheltuiască, iar europenii, la rândul lor, preiau această datorie. George Saravelos, șeful departamentului de cercetare valutară al Deutsche Bank, a declarat că entitățile din sectorul public și privat european dețin în total 8 trilioane de dolari în acțiuni și datorii americane — „de două ori mai mult decât restul lumii la un loc”.

„Într-un context în care stabilitatea geoeconomică a alianței occidentale este perturbată în mod existențial, nu este clar de ce europenii ar fi dispuși să joace acest rol”, a scris analistul într-o notă adresată clienților.

Dacă guvernele europene ar ordona băncilor și fondurilor de pensii să-și vândă participațiile, acest lucru ar declanșa aproape sigur o criză financiară, determinând o creștere vertiginoasă a costurilor de împrumut ale Americii. Armaghedonul financiar care ar urma ar cuprinde însă și Europa. Vânzarea în regim de urgență a activelor financiare ar prăbuși prețurile, iar creditorii europeni ar înregistra pierderi uriașe — echivalentul financiar al distrugerii reciproce asigurate nuclear.

Este probabilă o decuplare tot mai mare de sistemul financiar american, dar o ruptură violentă la nivel global este extrem de puțin probabilă.

Câștigarea timpului

Reținerea este arma preferată a UE în acest moment. „Prioritatea aici este să ne implicăm, nu să escaladăm situația, și să evităm impunerea de tarife”, a declarat luni Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

În cadrul acordului comercial încheiat anul trecut, Statele Unite au redus deja tarifele pentru majoritatea produselor din UE la 15%, în timp ce UE nu și-a respectat încă angajamentul de a reduce la zero tarifele pentru produsele industriale americane. Acest lucru se datorează faptului că amenințările lui Trump au blocat votul din Parlamentul European privind reducerea tarifelor pentru produsele americane.

În timp ce această situație de impas continuă, companiile din UE beneficiază de fapt de costuri mai mici, în timp ce pentru omologii lor americani nu este valabil același lucru.

„Comerțul continuă să funcționeze, investițiile continuă să curgă”, a adăugat Gill. „Așadar, trebuie să fim foarte atenți în modul în care abordăm diferența dintre o amenințare și realitatea operațională.”

Având în vedere că Trump încearcă să creeze disensiuni între liderii europeni amenințând cu tarife vamale împotriva unor țări, inclusiv Franța și Germania, în timp ce le scutește pe altele, cum ar fi Italia, menținerea coeziunii va fi o provocare uriașă. Orice represalii serioase, cum ar fi recurgerea la „bazooka” comercială a blocului, Instrumentul anti-coerciție, ar necesita un sprijin foarte larg.

Ce urmează

Curtea Supremă a Statelor Unite ar putea pronunța o hotărâre cu privire la unele dintre tarifele impuse de Trump încă de marți. Dacă administrația pierde procesul, Trump va trebui să facă față consecințelor în timp ce participă la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână.

„Din punct de vedere pur economic, acest lucru ar fi în favoarea noastră”, a spus Kleimann. „Dar nu am luat în considerare ambițiile lui Trump de a interveni efectiv pe teren.”

La Davos, liderul de la Casa Albă s-ar putea întâlni cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, deși nu a fost confirmată încă nicio întâlnire bilaterală. Von der Leyen va ține un discurs la Davos marți, iar Donald Trump urmează să sosească a doua zi.

Apoi, joi, liderii guvernelor UE vor organiza un summit de urgență la Bruxelles pentru a discuta relațiile transatlantice și cele mai recente amenințări tarifare. Nu se așteaptă ca întâlnirea să genereze un plan de atac spectaculos, ci mai degrabă să se analizeze dacă UE ar trebui să vizeze într-adevăr produsele americane sau poate să-și asume responsabilitatea pentru bazooka comercială.

Începând cu 1 februarie, tarifele americane aplicate aliaților europeni vor intra în vigoare, dacă Trump își va pune în aplicare amenințările. O săptămână mai târziu, pachetul de represalii al UE va intra automat în vigoare dacă nu se găsește o soluție.

