Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE

Tinerii din România – și celelalte țări UE – își pot spune cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii Uniunii Europene prin mecanismul Inițiativei Cetățenești Europene (European Citizens’ Initiative - ECI), care consfințește dreptul la inițiative legislative europene al tuturor europenilor, printr-un mecanism online. Legile și reglementările noi influențează politica oricărei țări și implicit a UE, iar dreptul la inițiativă legislativă al cetățenilor este un instrument prin care alegătorii își pot face auzită vocea. România se află pe locul al cincilea în Europa ca număr de semnături colectate de inițiativele de succes.

ECI există din 2009, dar noutatea constă într-o versiune actualizată a kitului educațional Democrația UE în acțiune - Spune-ți părerea prin Inițiativa Cetățenească Europeană - , care reflectă schimbările recente din Uniunea Europeană, cum ar fi extinderea spațiului Schengen. Kitul oferă materiale proaspete și exemple noi de inițiative de succes, ajunse pe masa Comisiei Europene, principalul inițiator de politici al Uniunii.

Din 2012, cetățenii europeni au înregistrat 121 de inițiative privind domenii de politici variate – de la mediu, agricultură, bunăstarea animalelor și protecția consumatorilor, până la drepturi sociale și drepturi fundamentale.

Versiunea actualizată a kitului reflectă această experiență în continuă evoluție și le oferă elevilor o înțelegere mai clară a modului în care cooperarea transfrontalieră poate produce schimbări concrete.

Formarea competențelor democratice ale elevilor

Kitul interactiv dedicat Inițiativei Cetățenești Europene (ICE) îi ajută pe elevii de liceu să dobândească cunoștințele și competențele care le vor permite să devină cetățeni europeni activi și implicați. Este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, deci și în română, și include și activități interactive de grup, pentru a sprijini mai bine elevii și profesorii. Profesorii și școlile pot solicita gratuit copii tipărite ale kitului, precum și certificate de participare pentru elevii care iau parte la activități.

Cine poate lansa o inițiativă?

Kitul Democrația UE în acțiune arată cum pot colabora cetățenii europeni pentru a-și face vocea auzită.

Inițiativele cetățenești europene pot fi lansate de un grup de organizatori provenind din cel puțin șapte state membre. Comisia Europeană verifică mai întâi viabilitatea juridică a inițiativei înainte de a permite organizatorilor să înceapă colectarea semnăturilor.

După ce au fost colectate și verificate cele un milion de semnături de către autoritățile naționale, Colegiul comisarilor adoptă un răspuns oficial la inițiativă, în care decide ce acțiune să întreprindă – sau să nu întreprindă – și de ce.

Inițiativa Cetățenească Europeană în România

Până în prezent, peste 1.000 de cetățeni-organizatori au lansat 121 de inițiative cetățenești europene.

România se află pe locul al cincilea în Europa ca număr de semnături colectate de inițiativele de succes (peste 750 de mii) și pe locul al șaselea ca număr de organizatori implicați (49).

La 4 martie, Comisia Europeană a înregistrat inițiativa cetățenească europeană intitulată „O rețea socială publică europeană”.

Inițiativa invită Comisia să creeze, printr-un act legislativ, o rețea socială publică la nivel european.

Organizatorii inițiativei au la dispoziție șase luni pentru a începe colectarea semnăturilor.

