Live TV

Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE

Data actualizării: Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană Foto: Shutterstock
Din articol
Formarea competențelor democratice ale elevilor Cine poate lansa o inițiativă? Inițiativa Cetățenească Europeană în România Informații suplimentare despre ECI

Tinerii din România – și celelalte țări UE – își pot spune cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii Uniunii Europene prin mecanismul Inițiativei Cetățenești Europene (European Citizens’ Initiative - ECI), care consfințește dreptul la inițiative legislative europene al tuturor europenilor, printr-un mecanism online. Legile și reglementările noi influențează politica oricărei țări și implicit a UE, iar dreptul la inițiativă legislativă al cetățenilor este un instrument prin care alegătorii își pot face auzită vocea. România se află pe locul al cincilea în Europa ca număr de semnături colectate de inițiativele de succes.

ECI există din 2009, dar noutatea constă într-o versiune actualizată a kitului educațional Democrația UE în acțiune - Spune-ți părerea prin Inițiativa Cetățenească Europeană - , care reflectă schimbările recente din Uniunea Europeană, cum ar fi extinderea spațiului Schengen. Kitul oferă materiale proaspete și exemple noi de inițiative de succes, ajunse pe masa Comisiei Europene, principalul inițiator de politici al Uniunii.

Din 2012, cetățenii europeni au înregistrat 121 de inițiative privind domenii de politici variate – de la mediu, agricultură, bunăstarea animalelor și protecția consumatorilor, până la drepturi sociale și drepturi fundamentale.

Versiunea actualizată a kitului reflectă această experiență în continuă evoluție și le oferă elevilor o înțelegere mai clară a modului în care cooperarea transfrontalieră poate produce schimbări concrete.

Formarea competențelor democratice ale elevilor

Kitul interactiv dedicat Inițiativei Cetățenești Europene (ICE) îi ajută pe elevii de liceu să dobândească cunoștințele și competențele care le vor permite să devină cetățeni europeni activi și implicați. Este disponibil în toate limbile oficiale ale UE, deci și în română, și include și activități interactive de grup, pentru a sprijini mai bine elevii și profesorii. Profesorii și școlile pot solicita gratuit copii tipărite ale kitului, precum și certificate de participare pentru elevii care iau parte la activități.

Cine poate lansa o inițiativă?

Kitul Democrația UE în acțiune arată cum pot colabora cetățenii europeni pentru a-și face vocea auzită.

Inițiativele cetățenești europene pot fi lansate de un grup de organizatori provenind din cel puțin șapte state membre. Comisia Europeană verifică mai întâi viabilitatea juridică a inițiativei înainte de a permite organizatorilor să înceapă colectarea semnăturilor.

După ce au fost colectate și verificate cele un milion de semnături de către autoritățile naționale, Colegiul comisarilor adoptă un răspuns oficial la inițiativă, în care decide ce acțiune să întreprindă – sau să nu întreprindă – și de ce.

Inițiativa Cetățenească Europeană în România

Până în prezent, peste 1.000 de cetățeni-organizatori au lansat 121 de inițiative cetățenești europene.

România se află pe locul al cincilea în Europa ca număr de semnături colectate de inițiativele de succes (peste 750 de mii) și pe locul al șaselea ca număr de organizatori implicați (49).

La 4 martie, Comisia Europeană a înregistrat inițiativa cetățenească europeană intitulată „O rețea socială publică europeană”.

Inițiativa invită Comisia să creeze, printr-un act legislativ, o rețea socială publică la nivel european.

Organizatorii inițiativei au la dispoziție șase luni pentru a începe colectarea semnăturilor.

Informații suplimentare despre ECI

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe. Foto- Profimedia Images
Îngrijorare la Bruxelles după acuzațiile că Ungaria ar fi transmis date sensibile către Rusia. CE așteptă „clarificări”
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Acordul UE–Mercosur va fi aplicat provizoriu de la 1 mai 2026. Ce presupune măsura
Plenary session of the European Parliament
De ce este importantă o relație mai strânsă între UE și Australia
petre florin manole
Florin Manole anunță că primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Câți tineri pot beneficia de acest ajutor
energie-cabluri-electrice-londra-profimedia
Comisia Europeană propune investiții de 30 miliarde de euro pentru reducerea prețului la energie, spune Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje...
Alexandru Nazare la sedinta de guvern, cu mapa in mana
Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
Ultimele știri
Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație
Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”
Miruță: Nu vom trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz, România discută doar soluții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...