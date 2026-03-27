Cum s-ar putea amesteca Moscova în alegerile din Ungaria. Peter Szijjarto, refugiu în Rusia dacă Fidesz pierde (presa)

Peter Szijjarto dă mâna cu Serghei Lavrov
Ungaria este statul UE care a menţinut relaţiile calde cu Moscova după invazia Ucrainei.

Săptămâna aceasta a început cu o serie de explozii în discursul public din Ungaria, care s-au succedat una după alta, comentează European Pravda.

Mai întâi, publicația Mandiner, prietenă forței politice de guvernământ Fidesz, a difuzat o înregistrare audio a unei conversații cu jurnalistul Szabolcs Panyi, în care acesta recunoaște că știa despre interceptarea convorbirilor ministrului de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, de către un serviciu de informații străin și menționează una dintre aceste conversații.

Ulterior, jurnalistul a publicat conținutul unei conversații dintre ministrul Szijjártó și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în care aceștia ar fi discutat despre interferența în alegerile din Slovacia.

Surse din interiorul Ungariei afirmă că Szijjártó pregătește deja terenul pentru a fugi în Rusia în cazul în care regimul ar pierde.

„Dar este regimul lui Orbán pregătit să renunțe la putere chiar dacă pierde alegerile?” se întreabă jurnalistul ucrainean Anton Filipov.

Ideea că guvernul lui Orbán este un guvern de trădători care lucrează pentru Rusia a intrat în retorica liderilor partidului de opoziție Tisza, inclusiv a lui Péter Magyar – un potențial nou prim-ministru al Ungariei.

În cele din urmă, povestea despre coluziunea cu rușii a atins proporții amenințătoare pentru Orbán.

Citește și

Kim Jong Un promite Rusiei un sprijin „de neclintit”, în timp ce Donald şi-a exprimat susținerea pentru „prietenul” său, Viktor Orban

Dar cel mai ciudat lucru este că autoritățile maghiare nu neagă cooperarea cu Rusia și chiar se mândresc cu aceasta.

„Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci și cu partenerii noștri americani, turci, israelieni, sârbi și alții, înainte și după reuniunile Consiliului UE”, a confirmat ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó.

Faptul că un grup de specialiști ai Kremlinului în interferența electorală a început să opereze în Ungaria este cunoscut public de câteva săptămâni. Unul dintre primii care a scris despre acest lucru a fost deja menționatul Szabolcs Panyi; acest lucru a fost confirmat și de mass-media occidentală, precum Financial Times.

Citește și

Ministrul maghiar de externe ar fi intervenit pe lângă Serghei Lavrov să ajute partidul lui Fico să câștige alegerile din Slovacia

„Dar vom asista la o fraudare electorală dură dirijată de ruși?”, se întreabă jurnalistul ucrainean.

Răspunsul simplu este nu. Acum că majoritatea sondajelor sugerează înfrângerea lui Orbán, iar adversarul său promite urmărirea penală a celor care încalcă legea în favoarea actualelor autorități, construirea unei infrastructuri pentru falsificarea totală nu mai este posibilă.

Cu toate acestea, anumite manipulări ale voturilor vor avea loc. Acestea sunt deja în curs de pregătire, scrie European Pravda.

Un mecanism preferat este cumpărarea voturilor persoanelor fără adăpost și a celor săraci din periferiile muncitorești ale orașelor în favoarea candidaților cu mandat unic; această schemă a fost utilizată și în așezările de romi.

În plus, autoritățile au folosit o procedură specială care permite alocarea de mandate pentru minoritățile naționale pentru a asigura un mandat presupus în numele romilor din Ungaria și se știe deja că acesta va reveni lui István Aba-Horváth, un susținător declarat al lui Orbán în cadrul comunității rome.

Până acum, minoritatea romă nu a avut niciodată un mandat complet separat; era mai avantajos pentru autorități să mobilizeze voturile romilor pentru lista generală a Fidesz. Acum această strategie s-a schimbat, iar în ultimele zile numărul romilor maghiari care depun o declarație specială, renunțând la dreptul lor de a vota pentru partide pentru a crea o „voce romă” în parlament (în realitate, un mandat cumpărat de Orbán), a crescut anormal.

Citește și

Trump îl asigură pe Viktor Orban de „sprijin total” înaintea alegerilor din Ungaria. JD Vance anunță că merge la Budapesta

S-ar putea întâmpla ca autoritățile maghiare să refuze pur și simplu să plece?

Nu există un astfel de pericol. Mai mult, această demisie ar putea fi sigură.

Orbán a construit un sistem care îi permite să păstreze controlul asupra țării. Timp de 16 ani, numai funcționari loiali autorităților au fost numiți în toate funcțiile-cheie, fără excepție.

Prin urmare, Péter Magyar își construiește deja campania în jurul ideii că nu trebuie doar să câștige, ci să obțină o majoritate constituțională.

Și, în cele din urmă, rămâne încă neclar dacă Orbán va pierde cu adevărat, comentează la final publicația ucraineană.

