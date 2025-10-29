Live TV

Video Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de miliarde de euro pe an și 300.000 de soldați suplimentari

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va retrage forțe americane din Europa, ca parte a politicii sale America First. Consecințele unei astfel de decizii ar presupune o mobilizare masivă din partea țărilor europene, pentru a umple golul.

La începutul lui 2025, Statele Unite aveau aproape 84.000 de militari americani în Europa. Vorbim de un număr care variază, ca urmare a exercițiilor planificate și a rotațiilor regulate ale trupelor în interiorul, dar și în afara continentului, potrivit jurnalistei Digi24 Ana Constantin.

În cei 3 ani de la începutul războiului din Ucraina, numărul total de trupe a variat între 75.000 și 105.000 de militari, în special din forțele aeriene, armate și ale marinei.

În absența lor, Europa ar putea avea nevoie să mobilizeze 300.000 de soldați, pentru a se apăra de o posibilă amenințare din partea Rusiei.

Și, dincolo de ei, de tehnică militară, bani și coordonare între armatele de pe continent.

Investițiile sunt estimate la 250 de miliarde de euro în fiecare an. Pentru a ajunge la această sumă, ar trebui ca toate țările să aloce cel puțin 3,5% din PIB.

Pe partea de tehnică, Europa ar trebui să desfășoare 50 de brigăzi suplimentare și să cumpere 1.400 de tancuri noi, 2.000 de vehicule blindate, dar și să producă în jur de 2.000 de drone cu rază lungă de acțiune în fiecare an.

