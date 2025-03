Cum se compară forțele militare ale Europei cu armata Rusiei și cum s-ar descurca în luptă fără sprijinul SUA

Dacă relațiile transatlantice continuă să se deterioreze, ar putea Europa să fie forțată să se apere împotriva Rusiei fără sprijinul Statelor Unite? Și dacă da, cât de bine ar face față armatele Europei în fața trupelor lui Putin? Întrebările, care până nu demult păreau de neconceput, îi bântuie acum pe europeni, în timp ce președintele american Donald Trump și administrația sa amenință că vor întoarce spatele continentului pe care America l-a susținut timp de zeci de ani.

Europa duce lipsă de capacități de apărare antiaeriană și de strângere de informații, dar armatele ei beneficiază de o forță aeriană uriașă, o marină militară gigantică și forțe terestre formidabile. Trupele de la sol, care s-au micșorat semnificativ după încheierea Războiului Rece, se află în plin proces de extindere și modernizare, scrie The Wall Street Journal.

O luptă între Rusia și Europa ar fi devastatoare, după cum o arată și războiul din Ucraina, și riscă să declanșeze un conflict nuclear. Dar, în bătălii convenționale, Rusia s-ar chinui să îi facă față Europei, spun strategii.

La 11 ani după atacul inițial al Moscovei asupra Ucrainei, atunci când rușii au ocupat Peninsula Crimeea, și alți trei ani de război total începând din 2022, „armata lor a fost decimată” de o forță ucraineană mai slabă, potrivit generalului în retragere al forțelor aeriene americane Philip Breedlove și fost comandant suprem din cadrul alianței NATO.

Breedlove și alți experți în domeniul militar cred în șansele Europei de a câștiga în luptă contra Rusiei, mai ales ținând cont de circumstanțele unui astfel de război. Europa nu are nicio dorință să atace Rusia, astfel că trupele europene s-ar găsi în apărare.

Un teritoriu este mai ușor de apărat decât de atacat, după cum au demonstrat chiar forțele ucrainene când au oprit încercarea Rusiei de a pune stăpânire pe Kiev.

O potențială problemă ar fi chiar SUA, care ar putea să împiedice acțiunile alianței NATO în Europa – ceva ce nu mai pare atât de greu de crezut după ce Trump a blocat temporar ajutorul militar pentru Ucraina, revenind apoi asupra deciziei.

Problemele mari pe care le va întâmpina Europa într-un scenariu de luptă fără sprijinul SUA

Slăbiciunile militare ale Europei sunt bine documentate: forțele europene se bazează pe SUA pentru strângerea de informații cruciale și în misiunile de supraveghere și recunoaștere, precum și pe avioanele de transport și centrele de comandă și control ale americanilor.

„Pe hârtie, forța militară a alianței NATO în Europa arată destul de bine împotriva rușilor în multe domenii, dar această putere pe hârtie este înșelătoare”, a spus și William Freer, cercetător al Consiliului pentru Geostrategie din Marea Britanie.

Statele NATO de pe continentul european nu sunt obișnuite să lupte fără a avea alături forțele americane și ar putea întâmpina mari probleme în a-și transporta trupele acolo unde este nevoie de ele și a umple golurile lăsate de pierderile suferite într-un scenariu de luptă, scrie Newsweek.

Poate cea mai gravă problemă a Europei în lupta contra Rusiei ar fi lipsa sistemelor de apărare antiaeriană. Atacurile cu rachete ale Rusiei au pus la pământ așezările și orașele ucrainene.

Anul trecut, NATO a organizat cele mai mari exerciții militare de la Războiul Rece și până în prezent, iar, anul acesta, sunt programate aproape 100 de exerciții militare separate, majoritatea în Europa.

Antrenamentele militare le permit trupelor să se obișnuiască să lupte cot la cot cu aliații și îi ajută pe comandați să învețe cum să conducă forțe internaționale.

Cei trei ani de război în Ucraina au arătat că comandanții ruși au mari probleme în a improviza și a se adapta la diverse condiții apărute pe câmpul de luptă.

Pregătirea soldaților ucraineni alături de trupele NATO i-a ajutat să respingă asaltul forțelor ruse asupra Kievului, potrivit ofițerilor ucraineni și NATO.

Rusia este acum unul din liderii mondiali în sisteme de luptă fără echipaj

Armatele europene au stocuri foarte mari de echipamente militare, dar cele mai multe dintre ele nu sunt pregătite de luptă.

În total, țările europene din NATO dispun de 5.000 de tancuri și peste 2.800 de sisteme de artilerie autopropulsate. Rusia mai are doar 3.000 de tancuri și jumătate din numărul de sisteme de artilerie ale europenilor, potrivit analiștilor, cu toate că numărul exact este greu de determinat după pierderile masive ale trupelor ruse din Ucraina.

Marea Britanie, Franța, Italia și Germania ar avea în total mai puțin de 900 de tancuri de diferite tipuri, în timp ce Polonia are peste 660, Grecia are aproape 1.400, iar România are în jur de 377 de tancuri, potrivit estimărilor Institutului Internațional de Studii Strategice (IISS). Canada ar avea doar 74 de tancuri.

Utilitatea echipamentelor militare convenționale a scăzut semnificativ odată cu intrarea în joc a dronelor, iar Rusia este acum unul din liderii mondiali în sisteme de luptă fără echipaj.

Țările NATO se grăbesc să învețe din experiența ucrainenilor în luptele contra trupelor rusești și să își dezvolte propriile lor drone și sisteme anti-dronă.

Europa domină Rusia la capitolul forțelor aeriene, dar este vulnerabilă în fața flotei de submarine nucleare rusești

Membrii europeni ai NATO au acum în jur de 2.000 de avioane militare. Până în 2030, Europa va avea peste 500 de avioane de luptă de ultimă generație F-35. Rusia are aproximativ 1.000 de avioane de luptă, bombardiere și aeronave de atac la sol, care însă nu s-au dovedit a fi prea eficiente în luptele din Ucraina.

IISS estimează că Rusia a pierdut un avion la fiecare cinci avioane militare pe care le-a trimis în luptă.

Poate cea mai mare amenințare vine din partea flotei de submarine nucleare a Rusiei, care are în total 51 de submarine, inclusiv 12 submarine capabile să lanseze rachete balistice cu focoase nucleare și alte 10 submarine cu rachete ghidate.

Cu toate că nu sunt foarte numeroase, noile submarine din clasa Yasen „sunt foarte periculoase”, potrivit analistului Frederik Mertens de la institutul olandez de cercetare TNO. „Sunt silențioase, rapide, bine înarmate și conduse de cele mai bune echipaje din marina rusă.”

„Din fericire, sunt doar câteva și cea mai mare parte a flotei de submarine rusești constă din nave tot mai învechite din era Războiului Rece”, a precizat Mertens.

De partea cealaltă, Grecia este din nou în frunte cu 10 submarine, în timp ce Marea Britanie și Franța au 9 submarine fiecare, dar o parte dintre ele pot fi dotate cu arme nucleare. Italia are 8 submarine, Germania și Norvegia câte 6 fiecare, Olanda are 3 submarine, iar Polonia unul singur.

Arsenalul Rusiei și extinderea umbrelei nucleare a Franței asupra întregii Europe

La capitolul arme nucleare, Rusia are cel mai mare arsenal din lume, urmat îndeaproape de cel al Statelor Unite. Împreună, cele două țări dețin 90% din toate armele nucleare ale lumii.

Președintele francez Emmanuel Macron a propus ideea extinderii umbrelei nucleare a Franței asupra restului Europei. Mesajul a fost bine primit de Polonia și statele baltice, dar a atras critici dure din partea Kremlinului.

Țările europene se chinuie să înlocuiască echipamentul pe care l-au donat Ucrainei. „Industria noastră este încă prea mică, prea fragmentată și, ca să fiu sincer, prea lentă”, a spus anul acesta secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Europenii au început să se întrebe cum ar arăta o luptă în care nu ar putea beneficia de sprijinul Statelor Unite. Strategia fundamentală a NATO a rămas, la fel ca în timpul Războiului Rece, să folosească trupele din Europa pentru a opri avansul atacatorilor ruși până când întăririle vor ajunge din SUA.

Europa ar putea folosi planurile NATO ca bază de pornire pentru propriile sale planuri de apărare, chiar dacă acestea trebuie îmbunătățite.

„Trebuie să te folosești de cele mai bune instrumente disponibile”, a spus Guiseppe Spatafora, fost strateg NATO și actual analist de cercetare al Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene. „Planurile NATO sunt un model bun pentru că reunesc componente ale armatelor naționale.”

