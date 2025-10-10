Live TV

Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”

Data publicării:
harta-tarile baltice
Cele trei țări și-au dublat cheltuielile pentru apărare. Foto: Profimedia

Estonia, Letonia și Lituania pun la punct planuri care includ evacuarea a sute de mii de oameni în cazul unei concentrări militare sau a unui atac din partea Rusiei. Este un răspuns la cheltuielile militare uriașe ale Rusiei, relatează UNN, citând Reuters.

Cele trei state baltice și-au exprimat temerile cu privire la o posibilă agresiune din partea Rusiei, invocând atacurile cibernetice rusești, campaniile de dezinformare și incursiunile avioanelor de vânătoare și dronelor rusești din ultimele luni.

Deși Rusia susține că nu are de gând să atace NATO, cele trei țări și-au dublat cheltuielile pentru apărare de la începutul conflictului din Ucraina, care a avut loc după ce Rusia a negat în repetate rânduri existența unui astfel de plan.

„Amenințările pot fi diverse”, a declarat Renatas Požela, care, în calitate de șef al pompierilor din Lituania, este implicat în planificarea măsurilor în caz de urgență. „Poate că vom vedea o armată puternică de-a lungul granițelor statelor baltice, cu scopul evident de a cuceri toate cele trei țări în trei zile sau într-o săptămână”.

Sabotarea comunicațiilor sau a legăturilor de transport, un aflux masiv de migranți, tulburări civile în rândul minorităților vorbitoare de limbă rusă sau știri false care provoacă un exod în masă al populației sunt alte scenarii discutate în mass-media locală și nu numai.

În acest an, exerciții de pregătire au avut loc în Lituania, iar simularea a implicat evacuarea a doar o sută de persoane din capitala Vilnius, dar oficialii intervievați de Reuters au declarat că se elaborează planuri de urgență, care sunt încă păstrate secrete, pentru un număr mult mai mare de persoane.

Conform lui Požela, este vorba despre jumătate din locuitorii care trăiesc pe o rază de 40 km de granițele cu Rusia și Belarus, adică aproximativ 400.000 de persoane. În orașul Kaunas, din vestul țării, se preconizează că 300.000 de persoane vor fi cazate în școli, universități, biserici catolice și într-o arenă unde au concertat recent Robbie Williams și Roger Waters. Eforturi similare sunt depuse și în alte orașe. Au fost stabilite puncte de colectare, inclusiv în Vilnius, au fost alocate trenuri și autobuze, iar în depozite sunt păstrate provizii precum hârtie igienică și saltele de camping.

Cei care părăsesc țara cu mașina vor fi îndrumați către drumuri secundare pentru a le elibera pentru armata care se apropie. Este disponibilă o hartă a orașelor în care se pot ascunde.

„Acesta este un semnal foarte încurajator pentru societatea noastră: suntem pregătiți și facem planuri”, a declarat ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys, pentru Reuters. „Ne-am făcut temele.”

Totodată, niciuna dintre cele trei țări baltice nu are planuri detaliate pentru relocarea persoanelor în afara granițelor lor.

Două drumuri asfaltate și mai multe poteci forestiere le leagă de Polonia prin Coridorul Suwałki – o zonă împădurită îngustă din Polonia, situată între Rusia și Belarus. Echipamentele militare care sosesc vor avea prioritate față de cei care încearcă să fugă în Polonia.

Estonia pregătește planuri pentru relocarea a zece la sută din populația sa de 1,4 milioane de locuitori în adăposturi temporare, iar mulți alții vor fi probabil cazați la rude, a spus Ivar Mai, consilier pe probleme de evacuare în masă la Departamentul de Salvare din Estonia.

Două treimi din populația orașului Narva, cu 50.000 de locuitori vorbitori de limbă rusă, se numără printre cei care urmează să fie relocați, guvernul oferind asistență pentru cel puțin jumătate dintre ei. „Aceasta este doar pentru cei care nu au unde să se ducă”, a spus el.

Letonia estimează că o treime din cei 1,9 milioane de locuitori ai țării ar putea să-și părăsească locuințele, a declarat Ivars Nakurts, șef adjunct al Serviciului de pompieri și salvare al Letoniei.

„Totul trebuie planificat”, a spus el.

