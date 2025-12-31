Cum se pregătește Germania pentru un conflict major NATO: Plan militar în cinci faze cu opțiunile Berlinului

Atacurile cibernetice, sabotajul și campaniile de dezinformare pot reprezenta presiuni timpurii într-un conflict militar major, avertizează planificatorii armatei germane, conform unui document guvernamental confidențial consultat de POLITICO. Planul Operațional pentru Germania (OPLAN) descrie un model de escaladare în cinci faze: de la detectarea amenințărilor și descurajare, la apărare națională, apărare colectivă NATO și redresare post-conflict.

Planificatorii militari ai Germaniei avertizează că recentele atacuri cibernetice, actele de sabotaj și campaniile de dezinformare ar putea fi salvele de deschidere ale unui nou război. Această evaluare este prezentată în Planul Operațional pentru Germania (OPLAN), un plan-cadru privind modul în care Berlinul ar organiza apărarea teritoriului german într-un conflict major NATO.

Planificarea reflectă o schimbare mai amplă în Germania, care a preluat un rol central în planificarea logisticii și a întăririlor pentru alianță, pe măsură ce Rusia a devenit tot mai agresivă față de țările europene membre NATO, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Kremlin, în urmă cu aproape patru ani.

Documentul arată că măsurile hibride „pot servi, în mod fundamental, la pregătirea unei confruntări militare”. În loc să trateze operațiunile cibernetice sau campaniile de influență ca presiune de fond, planul le plasează direct în logica escaladării militare.

Germania, bază operațională NATO

Această ipoteză are consecințe concrete asupra modului în care Germania își planifică rolul într-un viitor conflict. Documentul prezintă Germania drept bază operațională și coridor de tranzit pentru trupele NATO, care ar fi supuse presiunii încă din fazele timpurii, în special având în vedere rolul său de principal centru al alianței pentru deplasarea și susținerea forțelor.

Documentul de 24 de pagini este clasificat drept o versiune „ușoară” a planului, care urmărește coordonarea actorilor civili și militari pentru a defini rolul Germaniei ca nod de tranzit pentru forțele aliate.

Într-un scenariu de conflict, Germania ar deveni „o țintă prioritară a atacurilor convenționale cu sisteme de armament cu rază lungă”, îndreptate atât împotriva infrastructurii militare, cât și a celei civile, conform documentului.

OPLAN descrie un model de escaladare în cinci faze, de la detectarea timpurie a amenințărilor și descurajare, până la apărarea națională, apărarea colectivă NATO și redresarea post-conflict. Documentul menționează că Germania se află în prezent în prima fază, concentrată pe construirea unei imagini comune asupra amenințărilor, coordonarea la nivel guvernamental și pregătirea măsurilor de logistică și protecție.

Structurile civile, esențiale

Planul acordă, de asemenea, un rol extins forțelor militare interne. Unitățile de securitate internă au misiunea de a proteja infrastructura critică, de a asigura deplasarea trupelor pe teritoriul Germaniei și de a sprijini menținerea funcțiilor statului, în timp ce forțele de luptă sunt desfășurate în alte zone.

Structurile civile sunt considerate esențiale pentru succesul militar, rețelele de transport, alimentarea cu energie, serviciile de sănătate și contractorii privați fiind menționați în mod repetat ca factori indispensabili. Documentul arată că „numeroase sarcini necesită sprijin civil”, fără de care planul nu poate fi implementat.

În ultimele luni, Germania și aliații săi s-au confruntat cu o serie de atacuri hibride care reflectă scenariile descrise în OPLAN. Autoritățile federale au documentat o creștere a spionajului rus, a atacurilor cibernetice și a eforturilor de influență care vizează instituțiile politice, infrastructura critică și opinia publică, ministrul de Interne Alexander Dobrindt descriind Germania drept „o țintă zilnică a războiului hibrid”.

Editor : M.I.