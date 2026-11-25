Statele Unite și Rusia fac presiuni asupra Europei pentru a-și regândi arhitectura de securitate, în contextul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina. Pe baza discuțiilor cu 12 actuali și foști oficiali europeni, experți și diplomați NATO, POLITICO analizează cinci posibile scenarii, de la acordarea unui rol mai important Moscovei în securitatea continentului până la menținerea actualei ordini de securitate.

Președintele rus Vladimir Putin insistă de multă vreme asupra regândirii apărării europene, cerând ca NATO să își retragă forțele și ca Rusia să aibă un cuvânt important de spus în privința securității continentului. Aceste revendicări sunt anterioare invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Însă Donald Trump, dornic să obțină un acord pentru încheierea războiului, se apropie acum de unele dintre aceste poziții. „Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi definitivate separat de arhitectura de securitate europeană postbelică. Cele două trebuie analizate împreună”, a scris duminică Jared Kushner, emisarul lui Trump pentru pace.

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POLITICO a discutat cu 12 actuali și foști oficiali europeni, experți și diplomați NATO, multora dintre aceștia fiindu-le acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis. Ei au trasat câteva linii roșii clare: nicio negociere fără Europa, nicio decizie unilaterală privind aderarea Ucrainei la NATO și niciun nou acord înainte de încheierea războiului.

„Avem o ordine de securitate în Europa și nu avem nicio nevoie să o schimbăm”, a declarat, într-un interviu, ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik. Iată cinci scenarii posibile, care nu se exclud neapărat reciproc.

1. Consolidarea rolului OSCE

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu sediul la Viena, este una dintre puținele organizații europene de securitate din care Rusia încă face parte.

Documentul de la Viena al organizației prevede măsuri de reducere a riscurilor, precum notificarea cu cel puțin 42 de zile în avans a activităților militare care implică 9.000 sau mai mulți militari.

În eventualitatea unui acord de pace, OSCE ar putea oferi un cadru instituțional deja existent pentru monitorizarea încetării focului, definitivarea aspectelor mai detaliate ale negocierilor de pace și adoptarea unor măsuri de consolidare a încrederii, precum noi mecanisme de notificare a activităților militare, a explicat Ulrich Kühn, șeful departamentului de cercetare în domeniul controlului armamentelor din cadrul institutului IFSH.

Peste 40 de țări reunite luna aceasta la Dublin s-au pronunțat în favoarea unor „discuții privind mecanisme suplimentare de gestionare și reducere a riscurilor, care să contribuie la stabilitatea Europei”, în eventualitatea unui acord de pace.

Dezavantajul îl constituie dimensiunea greu de gestionat a organizației, care numără 57 de state membre, și procesul decizional bazat pe consens, a explicat Sven Biscop, directorul programului Europa din cadrul Institutului Egmont. Instituția este însă deschisă asumării unui rol mai amplu.

„Trebuie să valorificăm pe deplin această platformă unică pentru a menține dialogul, a restabili transparența, a reduce riscurile și a gestiona tensiunile”, a declarat pentru POLITICO secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioğlu. „OSCE rămâne un forum esențial pentru reconstruirea unei arhitecturi de securitate mai stabile și mai previzibile în Europa.”

2. Reactivarea Consiliului NATO-Rusia

Reactivarea Consiliului NATO-Rusia, aflat în prezent în impas, este o idee susținută de Jared Kushner. Înființat în 2002, acesta a reprezentat un forum de consultare, reducere a riscurilor și luare a deciziilor comune, care a condus la acorduri punctuale, precum cel privind salvarea reciprocă a echipajelor submarinelor și elaborarea unor planuri comune de combatere a terorismului.

Consiliul putea lua decizii prin consens în privința propriilor activități, însă nu oferea Rusiei drept de veto asupra deciziilor NATO sau a politicilor de apărare ale aliaților.

Ultima reuniune a Consiliului a avut loc cu o lună înainte de declanșarea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat între timp că acest format este „mort”.

Alianța militară menține în continuare un canal de comunicare cu șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov. Acesta este însă în mare parte neutilizat, în principal din cauza refuzului Rusiei de a dialoga, potrivit unui diplomat și unui oficial NATO. Atunci când există totuși contacte, „schimburile de opinii seamănă mai degrabă cu niște monologuri paralele”, a explicat diplomatul.

Reactivarea Consiliului după încheierea unui acord de pace ar putea contribui la gestionarea riscurilor de escaladare, au apreciat alți doi diplomați ai Alianței. Aceștia au avertizat însă că o asemenea inițiativă trebuie abordată cu prudență, deoarece ar putea conferi legitimitate Rusiei.

3. Un nou tratat de securitate

Un nou acord amplu, la nivelul întregii Europe, care să se bazeze pe instituțiile actuale sau să le înlocuiască în totalitate, reprezintă o altă posibilitate. Este însă și scenariul care ar întâmpina, probabil, cea mai mare opoziție din partea aliaților Ucrainei.

Un nou pact ar avea anumite avantaje, potrivit lui Sven Biscop, de la Institutul Egmont. Acesta ar putea ține cont de noile realități, precum aderarea Finlandei și Suediei la NATO și aspirațiile Ucrainei de aderare la UE, dar și de noile riscuri militare asociate unor tehnologii precum inteligența artificială.

„Contextul geopolitic s-a schimbat [...] astfel că nu poți pur și simplu să reiei lucrurile de unde le-ai lăsat. Va trebui să renegociezi”, a explicat el.

Orice nou tratat riscă însă să amplifice temerile europenilor privind acordarea unei influențe prea mari Rusiei asupra arhitecturii de securitate a continentului.

„Nu există absolut niciun temei pentru a pune sub semnul întrebării alianțele existente. Nu vom discuta asemenea chestiuni”, a declarat săptămâna trecută ministrul german de Externe, Johann Wadephul.

Și mai greu de acceptat pentru Europa este propunerea Rusiei de a încheia acorduri individuale cu statele membre NATO. „Acestea ar putea fi acorduri bilaterale care [...] să îndeplinească criteriile unor pacte de neagresiune reciprocă”, a declarat, la începutul acestei luni, Aleksei Drobinin, șeful departamentului de planificare a politicii externe din cadrul Ministerului rus de Externe.

Pentru NATO, o asemenea variantă este „complet inacceptabilă”, a declarat un diplomat al Alianței, argumentând că aceasta i-ar permite Moscovei să creeze disensiuni între aliați.

O opțiune mai restrânsă este propunerea Statelor Unite de a acorda Ucrainei garanții de securitate similare celor oferite de NATO. Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a calificat însă vineri această propunere drept „o opțiune inacceptabilă pentru noi”.

Și președintele ucrainean Volodimir Zelenski are o serie de întrebări. „Când vorbim despre garanții similare celor prevăzute de Articolul 5, avem nevoie de răspunsuri la câteva întrebări foarte clare. Ce țări vor sprijini Ucraina dacă aceasta va fi atacată din nou? Ce anume vor face partenerii noștri ca răspuns? Ce trupe vor fi desfășurate în prealabil pe teritoriul nostru? Cât va costa totul? Și va funcționa cu adevărat?”, a declarat luni Zelenski, în fața Adunării Parlamentare a NATO.

4. Un nou format de cooperare între UE și Rusia

Uniunea Europeană a avut, la rândul său, un canal oficial de cooperare cu Rusia, în baza Acordului de parteneriat și cooperare din 1997. Consiliul Permanent de Parteneriat organiza reuniuni ministeriale pe teme de securitate externă, justiție, cercetare și economie, activitatea sa conducând la acorduri privind facilitarea eliberării vizelor și cooperarea în domeniul frontierelor. Activitatea acestuia a fost suspendată după anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014.

Competențele UE în domenii precum comerțul, sancțiunile, vizele și gestionarea frontierelor îi oferă flexibilitate și pârghii de negociere în relația cu Moscova, în perspectiva stabilirii relațiilor postbelice, a explicat un diplomat european. Acesta a subliniat însă că blocul comunitar are competențe limitate în materie de securitate.

„Atât timp cât un asemenea format este perceput ca o modificare a actualei arhitecturi de securitate din Europa, nu va fi acceptat”, a declarat diplomatul. „Va trebui prezentat ca o completare a arhitecturii existente.”

Orice încercare de normalizare a relațiilor economice și energetice cu Rusia implică însă riscuri, a adăugat Ulrich Kühn. „Nu vrei să accelerezi la maximum și să lași gazul rusesc să curgă din nou, pentru că astfel devii foarte vulnerabil”, a explicat acesta. „Va fi nevoie de timp [...] măsurile de consolidare a încrederii și securității trebuie să aibă prioritate.”

În plus, Bruxelles-ul nu va fi singurul interlocutor al Moscovei. „Orice discuții substanțiale privind cadrul de securitate al Europei pot avea loc numai după ce se va ajunge la o încetare a focului în Ucraina [...] în special împreună cu aliații din NATO și statele membre ale UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

5. Totul rămâne neschimbat

Oficialii consideră că acesta este cel mai probabil scenariu, chiar dacă Moscova transmite clar că o asemenea perspectivă este inacceptabilă. Explicația ține, în parte, de faptul că Rusia nu a făcut niciodată parte din cele mai importante alianțe militare și economice ale Europei, potrivit lui Sven Biscop.

„Există o singură Uniune Europeană și un singur NATO, din care Rusia nu poate face parte, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere geopolitic, Rusia este acum un vecin al Europei”, a explicat el. „Nu vom concepe niciodată un tip de arhitectură de securitate care să ne permită să luăm decizii împreună.”

„Nu este un scenariu bun [...] va fi foarte instabil”, a adăugat Biscop, însă, „având în vedere revendicările nerealiste ale Rusiei, este foarte probabil să ajungem în această situație”.

Editor : M.I.