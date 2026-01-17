Capitalele europene adoptă o poziție mai dură față de Teheran, în timp ce președintele american Donald Trump a amenințat în mod deschis cu o intervenție militară, scriu jurnaliștii Kyiv Post. Regimul de la Teheran a răspuns la protestele în curs, care au început la sfârșitul lunii decembrie, cu o forță letală, efectuând arestări în masă. Internetul a fost blocat timp de câteva zile, ceea ce a făcut dificilă obținerea unei imagini clare asupra situației actuale.

„Oamenii, sătui de elite”

Criza economică poate fi cea care a declanșat protestele, dar motivația principală a demonstranților este mai complexă, comentează Yetkin Report (Turcia):

Nu este vorba doar de costurile ridicate ale vieții. Excluderea femeilor din viața publică, supunerea unei generații tinere cosmopolite unui sistem politic închis, restricționarea sistematică a libertății de exprimare și monopolizarea politicii de către o mică elită religioasă și birocratică – an după an, acești factori au adâncit prăpastia dintre regim și societate. Adevărata linie de fractură nu se află între Washington și Teheran, ci între Teheran și propriii săi tineri, femeile și clasa mijlocie urbană.

„Includeți Garda Revoluționară pe lista organizațiilor teroriste”

Der Spiegel (Germania) îndeamnă UE să ia măsuri decisive împotriva Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC):

IRGC controlează o mare parte din forțele armate și programul de rachete, având, de asemenea, o influență considerabilă asupra politicii și economiei. Includerea sa pe lista organizațiilor teroriste ar avea consecințe de anvergură. Activele ar putea fi înghețate, persoanelor fizice li s-ar putea refuza intrarea în UE, iar urmărirea penală ar fi mai ușoară. O astfel de decizie ar avea, de asemenea, o mare valoare simbolică: de la crearea listei teroriste, nicio forță armată regulată a vreunui stat nu a fost adăugată pe aceasta. Este timpul ca acest lucru să se schimbe.

„Presiunea și informațiile pot ajuta”

The Times explică modul în care Occidentul, și în special Regatul Unit, pot ajuta revolta să prindă avânt (Regatul Unit):

Ar trebui să interzicem IRGC în Regatul Unit, să extindem sancțiunile împotriva celor care încalcă drepturile omului în Iran și să construim dosare împotriva lor pentru a le prezenta Curții Penale Internaționale. Ar trebui să continuăm să intensificăm incertitudinea în cadrul regimului, răspândind adevărul despre corupția și furtul de bogății – cum ar fi transferul de aur în afara țării – și să folosim operațiuni cibernetice pentru a dezvălui mai multe astfel de crime. La fel cum SUA extinde accesul la Starlink, ar trebui să extindem urgent serviciul BBC World Service în limba persană.

„Gărzile Revoluționare așteaptă în culise”

Liderul suprem Ali Khamenei ar putea fi răsturnat, dar Gărzile Revoluționare sunt pregătite de mult timp să preia puterea, se teme Corriere della Sera (Italia):

Cel mai important protector al regimului a fost întotdeauna Gărzile Revoluției, o „armată” paralelă cu propria marină, divizie de rachete și servicii de informații. Bine înarmați, cu o prezență extinsă și resurse substanțiale, aceștia și-au construit o bază de putere proprie datorită legăturilor lor cu sectorul economic. Unii observatori nu exclud posibilitatea ca într-o zi aceștia să îi înlocuiască oficial pe clerici. Conform unei alte interpretări, ei sunt cei care îi țin efectiv ostatici pe ayatollahi.

„Situație geopolitică defavorabilă regimului”

Până în prezent, toate mișcările de protest din Iran s-au încheiat cu o val de represiuni, dar de data aceasta ar putea fi diferit, scrie Observador (Portugalia):

Spre deosebire de protestele anterioare, care au fost în general declanșate de crize economice și financiare, numeroase într-o țară sărăcită de revoluția șiită, Iranul se află acum într-o poziție mai precară. Imperiul său de opresiune șiită s-a prăbușit ca un domino. Decapitarea Hezbollah și Hamas de către forțele israeliene, căderea lui Bashar Assad în Siria, atacurile nepedepsite ale Israelului și SUA asupra apărării aeriene a Republicii Islamice și asupra programului său nuclear – în Orientul Mijlociu, situația geopolitică tinde să determine soarta regimurilor și politica internă.

„O societate divizată, un rezultat incert”

Protestele nu urmăresc o linie comună, iar rezultatul lor rămâne deschis, observă editorialistul Pierre Haski pe France Inter (Franța):

Iranienii sunt divizați între cei care, având în vedere toate eșecurile și vărsările de sânge, speră la o intervenție externă, și cei care se opun vehement acesteia și consideră că ar fi în avantajul regimului – este imaginea perfectă a unei opoziții fragmentate. Dar există și recunoașterea faptului că Trump nu a acționat în Venezuela în numele democrației, ci a lăsat la putere un regim decapitat, dezamăgind pe cei care sperau la mai mult. Din toate aceste motive, rezultatul protestelor iraniene rămâne incert. Singurul element incontestabil este curajul acestui popor, care caută neobosit să dărâme zidurile care îl închid – până când, într-o zi, aceste ziduri vor cădea în sfârșit.

„Teheranul trebuie să facă compromisuri”

Răsturnarea regimului de la Teheran ar comporta riscuri majore pentru populația civilă, scrie Público (Portugalia):

Istoria recentă a Orientului Mijlociu arată cum prăbușirea bruscă a regimurilor autoritare poate duce la haos, violență sectară și războaie civile prelungite – un scenariu pe care mulți iranieni îl tem la fel de mult pe cât își urăsc conducătorii. ... Cea mai pragmatică cale – și poate singura viabilă – este ca Teheranul să recunoască că este necesară o schimbare de direcție. Reluarea negocierilor serioase privind programul nuclear, încercarea de a obține o relaxare a sancțiunilor și crearea unui spațiu de manevră economic și social pentru a răspunde cerințelor populației nu sunt semne de capitulare, ci de supraviețuire.

„Violențele se vor impune”

Fără sprijinul altor țări, revolta este sortită eșecului, explică expertul militar Sergei Auslender într-o postare pe Telegram republicată de Echo (Rusia):

Protestele nu au o organizație care să le conducă, nu au arme și nu au niciun rol în putere. Regimul s-a dovedit a fi relativ stabil până acum: aparatul său este bine dezvoltat, înarmat și brutal. Zece oameni înarmați și destul de bine antrenați pot înfrunta o sută, o sută pot înfrunta zece mii – și așa mai departe. Dacă nu există un impuls extern (iar Trump a promis ajutor), protestele se vor stinge în curând. Când oamenii sunt uciși sau răniți în mod constant în jurul tău și nu există nicio perspectivă de victorie, disperarea se instalează, se transformă în apatie – și oamenii se duc acasă.

„Presiunea externă este un factor real”

Regimul iranian este cu spatele la zid, scrie Der Standard (Austria):

De data aceasta, pericolul vine din două direcții, din interiorul și din exteriorul țării: demonstranții, unii dintre ei gata să recurgă la violență, scandează „Jos dictatorul!”, iar amenințările din partea SUA și Israelului nu mai par nerealiste după războiul de 12 zile din iunie 2025. ... Secretarul de stat american Marco Rubio nu obosește să răspândească mesajul, inclusiv pe contul X în limba persană al Departamentului de Stat al SUA, că toată lumea știe deja că Donald Trump vorbește serios. Potrivit lui Rubio, președintele SUA vrea să „vină în ajutorul” demonstranților dacă regimul folosește violența împotriva lor.

„Schimbarea trebuie să vină din interior”

Iranienii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini, îndeamnă sociologul Azadeh Kian în Le Monde (Franța):

Amenințările lui Trump cu intervenția militară, reînnoite după răpirea lui Maduro, precum și declarațiile de solidaritate cu poporul iranian ale Mossadului și ale lui Benjamin Netanyahu, nu fac decât să avantajeze regimul islamic: acesta poate acuza toate figurile opoziției că sunt agenți ai SUA și ai Israelului. ... Este de datoria poporului iranian să provoace schimbarea regimului. Și numai convergența luptelor pentru libertate ale diferitelor grupuri sociale, etnice și religioase poate elibera Iranul de strânsoarea regimului.

„Lipsa unei strategii și a coordonării”

Acest lucru nu va funcționa, afirmă El Pais (Spania):

Unii comentatori îi încurajează pe protestatari ca și cum ar urmări un meci de fotbal. ... Noua val de proteste alimentează așteptările celor care tânjesc după prăbușirea Republicii Islamice. Dar nu ar trebui să punem o povară nerezonabilă pe umerii poporului iranian. ... Fără o conducere clară, o mișcare bine organizată sau o strategie care să provoace adevărata bază a puterii – nu vechii ayatollah, ci generalii Gărzii Revoluționare – protestele nu vor face decât să slăbească și mai mult guvernul lui Massoud Pesezhkian, care este deja constrâns de arhitectura sistemului și incapabil să pună în aplicare reformele promise. Între timp, linia dură va fi întărită.

„Protest structurat pe diferite medii”

Într-un comentariu publicat în L’Obs, politologul iranian Hamid Enayat subliniază diferențele clare față de protestele din trecut (Franța):

Spre deosebire de revoltele anterioare, aceasta este mult mai structurată. Grupurile de rezistență au reușit să mențină elanul mișcării în medii foarte diferite – de la bazaruri și universități până la orașe de provincie. În plus, spre deosebire de trecut, politicienii și statele franceze au condamnat public represiunea regimului încă din ziua următoare izbucnirii revoltei. Presiunea internațională limitează în mod incontestabil capacitatea de represiune a regimului.

„Să-i sprijinim, pentru binele nostru”

Europa ar avea de câștigat de pe urma căderii regimului, notează Svenska Dagbladet (Suedia):

Regimul teocratic reprezintă, de asemenea, o amenințare pentru noi. Libertatea noastră de exprimare și, mai presus de toate, libertatea noastră de a critica islamul nu mai sunt aceleași de când a fost emisă fatwa împotriva scriitorului Salman Rushdie în 1989. Mai recent, Iranul a ordonat atacuri ale unor lideri de bande împotriva exilaților iranieni și a țintelor israeliene din Suedia. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple care ilustrează modul în care Iranul joacă un rol de prim plan în cooperarea din ce în ce mai globalizată dintre dictaturile care încearcă să protejeze conducătorii autoritari de propriul popor. Democrațiile au, așadar, un interes direct în a sprijini lupta popoarelor pentru libertate, inclusiv în Iran.

„Ayatollahii au motive să fie nervoși”

Grevele din bazaruri pun regimul sub o presiune serioasă, scrie taz (Germania):

Pentru că în trecut acest lucru a fost un semnal de avertizare: de la mișcarea tutunului din 1891 până la revoluția din 1979, bazarurile au fost întotdeauna un catalizator al revoltelor politice. Regimul a încercat să se protejeze de acest lucru și să-și asigure loialitatea bazarurilor prin acordarea de licențe și funcții oficiale. Cu câteva excepții, bazarurile au fost considerate de atunci un pilon conservator al sistemului. Și au rămas tăcuți în timp ce alții protestau. Aceste greve pun acum la îndoială legitimitatea acelui sistem.

„Fără revolte”

Polityka temperează orice speranță de schimbare a regimului (Cipru):

Agitația actuală nu are aceeași amploare ca protestele din 2009 sau cele care au urmat. ... Nu se pot identifica lideri. Și, în cele din urmă, lipsește al treilea element al unei revoluții: cel puțin până acum, nu există „fisuri” vizibile în regim. ... În secolele trecute, revoltele din bazaruri au determinat adesea viitorul Iranului, fosta Persie. Totuși, acest lucru s-a întâmplat doar atunci când aceste revolte au fost urmate de revolte în marile companii și fabrici, în special în sectorul petrolier, care este crucial pentru stabilitatea financiară a regimului – iar în prezent nu există niciun semn în acest sens.

„Teroare și programe nucleare în loc de apă”

Phileleftheros descrie contextul protestelor: (Cipru)

Un popor mândru, cu o lungă istorie, într-o țară cu vaste resurse naturale și alte bogății, trăiește în sărăcie și aproape fără apă, sub un regim care cheltuie sume uriașe pe programe nucleare, rachete balistice și finanțarea organizațiilor teroriste. ... Recent, iranienii au aflat că Teheranul – oraș cu zece milioane de locuitori, sau cincisprezece milioane dacă includem și suburbiile – ar putea fi nevoit să se „mute”, deoarece statul nu este în măsură să-l aprovizioneze cu apă. Toată atenția și resursele au fost concentrate pe alte lucruri: arme și retorica distrugerii Israelului.

Mii de protestatarii au murit în ultimele zile în urma tulburărilor din Iran, a declarat un grup pentru drepturile omului, în timp ce Teheranul a intensificat contactele diplomatice cu aliații SUA din regiune în legătură cu criza care a atras amenințări de intervenție din partea președintelui Donald Trump.

