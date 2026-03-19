Cum vede Giorgia Meloni poziția lui Viktor Orban față de Ucraina. Detalii din culisele summitului european: „Lucrurile se schimbă”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni s-a distanțat de o mare parte a UE, exprimându-și simpatia față de omologul ungar Viktor Orban în legătură cu poziția acestuia față de Ucraina, în cadrul unei ședințe private a summitului european de joi, relatează Politico.

Meloni le-a spus omologilor săi că înțelege motivele pentru care liderul maghiar a supărat blocul, revenind asupra cuvântului dat și refuzând un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce îl aprobase în decembrie, au declarat pentru sursa citată cinci diplomați familiarizați cu discuțiile confidențiale – dintre care niciunul nu era din Italia.

Schimbarea bruscă de poziție a lui Orban i-a înfuriat pe colegii săi lideri și a uimit Ucraina, care rămâne fără fonduri pe măsură ce războiul cu Rusia intră în al cincilea an, și contravine convențiilor UE, având în vedere aprobarea oficială pe care a primit-o cu doar câteva săptămâni în urmă. Meloni și Orban sunt amândoi de dreapta, dar liderul italian s-a aliniat în mare măsură la poziția dominantă a UE, în timp ce guvernul maghiar a fost perceput ca fiind obstrucționist.

Deși Meloni a subliniat în cadrul întâlnirii că, la nivel personal, susține în continuare acordarea imediată a împrumutului către Ucraina, ea a afirmat că înțelege poziția lui Orban, care se află în pragul alegerilor de luna viitoare, potrivit celor cinci diplomați, reprezentând patru țări europene diferite.

Unul dintre cei cinci diplomați a relatat că Meloni a afirmat că poziția lui Orban este „normală”, deoarece „lucrurile se schimbă” și că „dacă aș fi în aceeași situație, aș înțelege-o”.

Guvernul italian a negat acest lucru. „Afirmația atribuită prim-ministrului este total nefondată”, a declarat un oficial din biroul lui Meloni de la Roma.

Tuturor diplomaților citați în acest articol li s-a garantat anonimatul pentru a le permite să vorbească liber despre discuțiile care nu au avut loc în public. Niciunul dintre ei nu se afla în sală, deoarece erau prezenți aproape exclusiv liderii. Acești lideri i-au informat pe diplomați.

Ungaria și Slovacia blochează eliberarea fondurilor, care necesită aprobarea tuturor guvernelor din UE. Budapesta și-a condiționat acordul de cererea ca Ucraina să repare conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și care a fost avariată de o dronă rusă în ianuarie, la câteva săptămâni după ce toate cele 27 de țări ale UE au susținut planul de împrumut.

Premierul ungar a acuzat Kievul că întârzie în mod deliberat reparațiile. UE a declarat că problemele legate de împrumut și de conductă nu au nicio legătură.

Anunțul făcut marți, potrivit căruia UE a convenit cu guvernul ucrainean să finanțeze reparațiile și să trimită o misiune de evaluare la fața locului, nu a fost suficient pentru a depăși obiecțiile lui Orban joi.

Prim-ministrul maghiar s-a arătat până acum deschis la dialog și este de așteptat să-și retragă veto-ul dacă conducta va fi redeschisă, a mai spus Meloni, potrivit diplomaților.

Meloni este o susținătoare ferventă a Ucrainei și întreține, de asemenea, relații prietenoase atât cu Orban, cât și cu președintele american Donald Trump, ale cărui poziții față de Kiev au oscilat uneori. De asemenea, ea l-a susținut public pe Orban în campania sa pentru realegere.

Majoritatea celorlalți lideri ai UE au reacționat cu furie joi dimineață, când a devenit evident că Orban nu intenționa să cedeze în privința împrumutului. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a calificat decizia drept „inacceptabilă” și o încălcare fără precedent a unei „linii roșii” în materie de comportament, au declarat diplomați pentru Politico.

În afară de Ungaria și Slovacia, celelalte 25 de țări au emis o declarație comună prin care salută decizia de a acorda împrumutul de 90 de miliarde de euro și solicită „prima plată către Ucraina până la începutul lunii aprilie”.

Într-un videoclip postat după discuții, premierul ungar a declarat că discuția a fost „dură, am fost sub presiune din toate părțile... dar au încercat asta în locul nepotrivit și la momentul nepotrivit”.

