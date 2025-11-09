Live TV

Video&Foto Cum vor arăta monedele euro ale Bulgariei. Țara trece la moneda unică europeană de la 1 ianuarie 2026

Data actualizării: Data publicării:
euro-bulgaria-2-fb-novinite
Monede de 10, 20 și 50 de eurocenți Foto via news.ro

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a prezentat materiale informative care prezintă designul monedelor euro din Bulgaria, care vor intra în circulaţie de la 1 ianuarie 2026. Iniţiativa face parte din campania mai amplă de informare publică a BNB în vederea adoptării monedei unice europene.

BNB a lansat două videoclipuri - unul care prezintă aspectul monedelor şi altul care oferă informaţii audio şi vizuale detaliate despre designul, specificaţiile şi simbolistica acestora, relatează Novinite.com, potrivit news.ro.

Monedele euro vor avea motive distinct bulgăreşti. Astfel, moneda de un euro va avea pe verso imaginea Sfântului Ioan de Rila, iar restul monedelor vor avea imaginea Călăreţului de la Madara.

euro-bulgaria
Foto: novinite.com

Monedele cu cea mai mică valoare nominală – de 1, 2 şi 5 eurocenţi, denumite „stotinki” în bulgară – vor păstra nuanţa galbenă obişnuită, în timp ce monedele de 10, 20 şi 50 de cenţi vor fi de culoare argintie.

Prezentarea detaliată include descrieri ale greutăţii, benzii, aliajului metalic şi imaginilor de pe faţa comună europeană a fiecărei monede.

Vânzarea kiturilor de pornire care conţin monede euro cu emblema naţională bulgară va începe la 1 decembrie 2025. Seturile vor fi disponibile pentru achiziţionare atât de către persoane fizice, cât şi de către întreprinderi. Preţul este stabilit la 20 de leva pentru persoane fizice şi 200 de leva pentru persoane juridice.

Pachetele de pornire pot fi achiziţionate de la centrele de numerar ale BNB, de la băncile comerciale şi, pentru persoane fizice, de la anumite sucursale ale „Poştei Bulgare”.

Kiturile de pornire fac parte dintr-un proces mai amplu de încărcare iniţială şi reîncărcare cu bancnote euro, monede euro şi materiale conexe.

În paralel, BNB organizează cursuri de instruire pentru recunoaşterea bancnotelor şi monedelor euro, în conformitate cu standardele Băncii Centrale Europene. Aceste sesiuni sunt organizate pentru reprezentanţii Poştei Bulgare, Asociaţiei Băncilor din Bulgaria, Asociaţiei pentru Comerţ Modern şi Asociaţiei Naţionale a Municipalităţilor. Participanţii selectaţi sunt aşteptaţi să devină ei înşişi formatori, asigurându-se că angajaţii din instituţii şi întreprinderi sunt bine pregătiţi pentru trecerea la euro.

