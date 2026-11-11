Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic

În cadrul discuțiilor privind garanțiile de securitate, Ucraina a solicitat aliaților occidentali să acorde sprijin financiar pentru întreținerea unei armate cu un efectiv de 800.000 de persoane, a declarat pentru AFP o sursă ucraineană de rang înalt. Potrivit acestuia, Kievul se așteaptă să primească fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei pe o perioadă de cel puțin 10 ani după încheierea războiului, pentru a preveni orice nouă invazie din partea Rusiei.

Garanțiile de securitate au fost discutate în cadrul negocierilor trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina, care au avut loc la Abu Dhabi pe 10 noiembrie. Acestea urmează să continue astăzi, 11 noiembrie. Este prima întâlnire de acest gen în aproape nouă luni. Un interlocutor al AFP din delegația rusă a subliniat că încheierea războiului este „doar unul dintre punctele de pe ordinea de zi”, iar obiectivul principal al negocierilor constă în revizuirea sistemului de securitate pe întreg continentul european. Moscova insistă că garanțiile de securitate trebuie acordate nu doar Ucrainei, ci și Rusiei. Trimisul special al președintelui SUA, Jared Kushner, care participă la negocieri, a subliniat că Washingtonul speră să „creeze o nouă structură” de securitate între Ucraina, Rusia și Europa, care să asigure „decenii, dacă nu chiar secole, de pace”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a declarat, după prima zi de negocieri, că acestea au fost „constructive și extrem de substanțiale”, fără a oferi însă detalii. Kushner a afirmat că SUA au reușit să „reducă decalajul” dintre părțile beligerante, dar nici el nu a oferit detalii. În același timp, potrivit unor surse bine informate ale Bloomberg, înainte de începerea negocierilor, reprezentanții SUA au solicitat părții ruse să aprobe garanții de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, care să fie similare cu articolele 4 și 5 din Tratatul NATO. Este vorba despre consultări și apărare colectivă în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii alianței. Reprezentanții Kievului au confirmat în cadrul negocierilor importanța acestui punct pentru încheierea definitivă a războiului. În același timp, nu se știe dacă Moscova a acceptat această condiție.

La negocierile de la Abu Dhabi, delegația rusă este condusă de Vladimir Medinskiy, consilier al președintelui Federației Ruse, considerat un susținător al „liniei dure” a Kremlinului. În iunie anul trecut, după una dintre întâlnirile cu partea ucraineană din Turcia, acesta a declarat că, pentru a pune capăt războiului, Ucraina trebuie să accepte condițiile Moscovei și să renunțe la integrarea cu Occidentul, afirmând totodată că Rusia este pregătită să lupte „cât va fi necesar”.

Editor : A.R.