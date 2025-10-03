Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși

Uniunea Europeană se pregătește să ridice sancțiunile asupra activelor legate de oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a compensa banca austriacă Raiffeisen Bank International pentru daunele pe care a trebuit să le plătească în Rusia, potrivit unor oficiali europeni citați de Financial Times.

Dispozițiile privind deblocarea acțiunilor în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro la Strabag, o companie austriacă de construcții care a aparținut cândva lui Deripaska, sunt incluse în ultima versiune a propunerii UE privind sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit a șapte persoane familiarizate cu acest subiect.

Activele ar reveni Raiffeisen și ar compensa banca pentru o amendă de 2 miliarde de euro pe care a trebuit să o plătească în urma unei hotărâri a unui tribunal rus în favoarea unei afaceri legate de Deripaska, au spus oficialii.

Sancțiunile au fost impuse inițial deoarece Deripaska ar fi furnizat sprijin material „complexului militar și industrial al Rusiei” în invazia pe scară largă a Ucrainei.

Cu toate acestea, unii oficiali europeni se tem că această măsură ar legitima eforturile oligarhilor de a eluda sancțiunile UE împotriva Rusiei și ar întări poziția instanțelor ruse care ripostează la sancțiuni prin confiscarea activelor occidentale.

Ambasadorii mai multor state membre ale UE se așteaptă să se opună acestei măsuri, propusă inițial de Austria, în cadrul unei reuniuni care are loc vineri pentru a discuta noul pachet de sancțiuni, au adăugat cinci dintre oficiali.

Raiffeisen este banca occidentală cu cea mai mare prezență rămasă în Rusia după invazia pe scară largă a președintelui Vladimir Putin în 2022. Dar a fost supusă presiunilor din partea autorităților de reglementare și a guvernelor străine pentru a părăsi Rusia, așa cum au făcut multe alte companii occidentale.

RBI a încercat să-și reducă operațiunile în Rusia. Însă autoritățile de reglementare ruse nu sunt dispuse să lase Raiffeisen să plece, deoarece este unul dintre puținele puncte de acces rămase ale țării la sistemul internațional de plăți interbancare Swift, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

O eventuală vânzare ar duce probabil la sancțiuni occidentale împotriva băncii și a proprietarului său, izolând-o de piețele globale.

Banca austriacă și Deripaska au încercat anterior, fără succes, să organizeze un schimb complex de active pentru a debloca participația de 24% a lui Deripaska în Strabag, deținută prin compania sa Rasperia.

În cele din urmă, tranzacția a eșuat din cauza preocupărilor că ar eluda sancțiunile UE. Ulterior, UE și SUA au sancționat un alt oligarh, Dmitri Beloglazov, și mai multe entități implicate. Deripaska vânduse Rasperia, inclusiv acțiunile Strabag înghețate, către Beloglazov.

De atunci, Rasperia a dat Raiffeisen în judecată în Rusia, unde creditorul austriac a fost obligat să plătească 2 miliarde de euro despăgubiri. Instanța a dispus, de asemenea, transferul acțiunilor Strabag către Raiffeisen.

Raiffeisen a declarat în ianuarie că verdictul „nu are efect obligatoriu în Austria și, prin urmare, transferul acțiunilor nu este executoriu”. De asemenea, a menționat că „acțiunile STRABAG SE ale Rasperia sunt supuse unei înghețări a activelor în temeiul sancțiunilor UE, care împiedică, de asemenea, transferul acestora în prezent”.

Propunerea discutată la Bruxelles ar permite acum Raiffeisen să preia proprietatea asupra acțiunilor sancționate, punând în aplicare, de fapt, decizia instanței ruse.

Oficialii susțin că acest lucru legitimează recuperarea de către instanțele ruse a activelor sancționate prin confiscare și ar putea încuraja alți oligarhi să adopte aceeași abordare.

„Ar putea crea un precedent convenabil pentru entitățile ruse de a-și recupera indirect fondurile înghețate prin confiscarea activelor filialelor companiilor din UE care încă operează în Rusia”, a declarat un diplomat.

Un altul a afirmat că acest lucru ar „plăti pentru riscul asumat de Raiffeisen” prin decizia de a continua să opereze în Rusia.

Susținătorii măsurii susțin că aceasta ar împiedica entitatea sancționată să primească banii de două ori – prin despăgubirea ordonată de instanță și atunci când activele sunt dezghețate odată cu ridicarea sancțiunilor.

