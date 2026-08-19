„Cumpărați produse europene”, mesajul Bruxellesului. Un sondaj arată însă că alegătorii preferă produsele naționale

În timp ce Uniunea Europeană pregătește o nouă legislație menită să consolideze industria europeană, un sondaj realizat în statele membre arată că alegătorii preferă ca banii publici să fie cheltuiți pe produse fabricate în propriile țări, mai degrabă decât pe produse provenite din alte state ale UE. Sondajul realizat de Public First și prezentat în exclusivitate pentru Politico vine într-un moment în care factorii de decizie europeni dezbat nivelul de tratament preferențial care ar trebui acordat tehnologiilor curate fabricate în Uniunea Europeană, în cadrul propunerii de „Act privind acceleratorul industrial”. Comisia Europeană intenționează să adopte legislația până la sfârșitul acestui an.

Executivul european vrea să stimuleze cererea pentru produsele fabricate în UE prin acordarea unui avantaj acestora în cadrul achizițiilor publice. Acestea reprezintă aproximativ 17% din economia Uniunii Europene.

Guvernele statelor membre au propus deja modificarea proiectului Comisiei, astfel încât preferința să fie acordată produselor europene, și nu anumitor țări. În același timp, Parlamentul European nu a ajuns încă la un acord asupra unei poziții comune.

Potrivit sondajului, în 23 dintre cele 25 de țări analizate, respondenții au susținut mai mult regulile privind achizițiile publice care acordă prioritate produselor fabricate în propria țară decât celor fabricate în alte state membre.

Luke Shore, director general al grupului de reflecție Project Tempo, care a analizat rezultatele sondajului pentru POLITICO, a declarat că, în medie, sprijinul pentru o preferință națională a fost de puțin peste 50%, în timp ce preferința pentru produsele fabricate în UE a fost susținută de puțin sub jumătate dintre respondenți.

Diferențele dintre țări sunt însă semnificative.

„În cea mai mare parte a Europei, sentimentul este mai degrabă naționalist”

În Germania, respondenții au avut „atitudini similare” față de acordarea de avantaje furnizorilor naționali și celor din alte țări ale UE. Sprijinul net pentru ambele variante a fost relativ scăzut, sub 20%.

„În cea mai mare parte a Europei, sentimentul este mai degrabă naționalist decât european, indiferent de dimensiunea bazei industriale a țării”, a explicat Luke Shore.

Portugalia și Spania se află printre țările cu cel mai mare sprijin atât pentru preferința națională, cât și pentru cea europeană. În ambele state, sprijinul net pentru acordarea de prioritate produselor naționale a depășit 50%, în timp ce pentru produsele provenite din UE s-a apropiat de 50%.

La polul opus se află Letonia și Estonia. În aceste țări, sprijinul net pentru politicile de tip „Cumpărați produse europene” este sub 10%, iar pentru „Cumpărați produse naționale” se situează în jurul valorii de 10-20%.

Sprijinul pentru protecția industriei scade dacă prețurile cresc

Sondajul EuroPulse a fost realizat de Project Tempo în lunile mai și iunie, pe un eșantion de 26.283 de adulți din 24 de țări ale Uniunii Europene și din Regatul Unit. Cipru, Luxemburg și Malta nu au fost incluse în cercetare.

Întrebările au vizat inclusiv impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie, securitatea energetică și costul vieții. Plafonarea prețurilor și regulile privind achizițiile publice s-au numărat printre politicile care au beneficiat de cel mai mare sprijin.

Mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că Europa ar trebui să își producă propriile tehnologii curate, chiar dacă acest lucru ar încetini tranziția verde. Totuși, sprijinul pentru măsurile de protecție comercială scade atunci când oamenilor li se spune că acestea ar putea duce la creșterea prețurilor.

Bruxelles are două probleme politice

Rezultatele sondajului apar în contextul în care UE încearcă să își reducă dependența industrială de China și să își consolideze capacitatea de producție în domeniul tehnologiilor curate.

Preferința pentru produsele europene și restricțiile privind investițiile, prevăzute în cadrul „Actului privind acceleratorul industrial”, urmăresc să consolideze industria europeană în fața dominației Chinei pe piețele de export.

Însă sondajul indică două dificultăți pentru strategia Bruxellesului: alegătorii preferă mai degrabă produsele fabricate în propria țară decât o preferință europeană generală, iar sprijinul pentru măsurile protecționiste scade atunci când acestea presupun prețuri mai mari pentru consumatori.

În condițiile în care Comisia Europeană urmează să prezinte la începutul lunii septembrie noua legislație privind achizițiile publice, rezultatele sondajului arată că promovarea politicii „Cumpărați produse europene” ar putea întâmpina obstacole politice importante chiar în rândul alegătorilor europeni.

Editor : C.A.