Live TV

Cursa înarmării a atras investiții uriașe în multe orașe sărace din Europa. De ce sunt localnicii, totuși, atât de nemulțumiți?

Data publicării:
submarin din clasa Astute lansat din șantierul naval din Barrow-in-Furness, Marea Britanie
Guvernul britanic i-a acordat companiei BAE Systems un contract de 5,4 miliarde de dolari ca să construiască submarine de atac cu propulsie nucleară din clasa AUKUS în Barrow-in-Furness. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Avem arme de distrugere în masă, dar nu avem niciun zugrav” „Este un oraș al celor care au de toate și a celor care nu au nimic” Banii investiți în industria de apărare nu susțin comunitățile locale. Cazul Bergerac

Investițiile masive în industria de apărare a Europei ar fi trebuit să revitalizeze multe orașe de pe întreg continentul, care se confruntau cu mari probleme economice de zeci de ani. Cu toate că oamenii sperau ca fondurile alocate creșterii producției de armament să ajute comunitățile locale, de multe ori, noile proiecte nu au făcut decât să declanșeze conflicte și nemulțumiri, după cum se arată într-o analiză Wall Street Journal.

În Barrow-in-Furness, un orășel sărac din nord-vestul Angliei unde industria dominantă este cea a construcțiilor navale, un contract de miliarde de dolari pentru construcția de submarine nucleare a scos în evidență problemele de inegalitate economică și a atras lucrători din alte domenii profesionale, care acum au rămas fără specialiști.

Locuitorii orășelului Bergerac din Franța, recunoscut la nivel mondial pentru vinurile sale, se plâng că ei nu s-au ales decât cu promisiuni deșarte și cu cerul plin de drone, după modernizarea unei fabrici de explozibili din apropiere.

Astfel de tensiuni în Europa creează probleme pentru politicienii care încearcă să îi convingă pe alegători că țările lor ar trebui să investească încă și mai mult pentru a contracara Rusia și China, de multe ori în detrimentul cheltuielilor sociale.

Când alianța NATO se va întruni la summitul din Turcia de luna viitoare, una dintre temele principale ale discuțiilor va fi ideea că toate cheltuielile care merg înspre armată ajută și economia cu noi joburi și tehnologii.

France Macron
Atât veniturile anuale, cât și numărul de angajați ai fabricii de explozibili și pulberi pentru muniție din Bergerac, Franța, s-au triplat de la începutul războiului din Ucraina și până în prezent. Foto: Profimedia Images

Fostul ministru britanic al apărării, John Healey, și-a dat recent demisia în semn de protest față de fondurile prea mici propuse de premierul Keir Starmer pentru apărare.

Însă, după cum o arată și situațiile din Barrow și Bergerac, avantajele create de cheltuielile sporite pentru înarmare pot dura ani de zile să se materializeze, în timp ce oamenii care ar avea nevoie cel mai mult de aceste noi oportunități sunt, de multe ori, chiar cei care beneficiază cel mai puțin de pe urma lor.

„Avem arme de distrugere în masă, dar nu avem niciun zugrav”

Când comenzile pentru noi nave militare s-au epuizat, la finalul Războiului Rece, orașul Barrow, care are o populație de aproximativ 67.000 de oameni, a devenit una dintre cele mai sărace zone din Marea Britanie.

Acum, șantierul naval funcționează din nou la putere maximă. Guvernul britanic i-a acordat companiei BAE Systems un contract de 5,4 miliarde de dolari ca să construiască submarine de atac cu propulsie nucleară din clasa AUKUS în Barrow – un proiect la care participă și SUA și Australia.

Contractul a creat 5.000 de locuri de muncă noi la șantierul naval din Barrow, care s-a extins în ultimii ani pentru a construi submarine Dreadnaught  - cu propulsie nucleară și echipate cu rachete balistice - și submarine Astute pentru marina britanică. În total, 14.000 de oameni lucrează pentru BAE în Barrow.

fabrica de armament rheinmetall tancuri
Pentru unele zone din Europa, investițiile în apărare au produs rezultate mixte. Rheinmetall a abandonat planurile privind construcția unei fabrici în Saxonia din cauza opoziției localnicilor. Foto: Profimedia Images

Salariile și beneficiile mult mai bune oferite de BAE au atras oameni și din alte profesii, ceea ce a lăsat orașul fără mecanici, instructori auto și asistenți medicali.

„S-au dus toți la șantierul naval”, a povestit un manager de restaurant din Barrow. „Avem arme de distrugere în masă, dar nu avem niciun zugrav.”

Influxul brusc de fonduri și muncitori a dus la o explozie a prețurilor pe piața imobiliară. Unele locuințe au fost convertite în proprietăți de închiriat și sunt folosite acum de mai multe familii.

Acest boom economic „ține orașul în viață, dar îl și distruge”, a spus David Richards, un barman din localitate. 

„Este un oraș al celor care au de toate și a celor care nu au nimic”

Cercetătorii care studiază subiectul spun că întreaga populație va beneficia, într-un final, de pe urma investițiilor masive în industria apărării.

„Sectorul tinde să aibă nevoie de muncitori calificați care sunt bine plătiți și, deci, efectul multiplicator este bun”, a explicat Trevor Taylor, directorul programului pentru apărare, industrie și societate din cadrul Royal United Services Institute (RUSI) de la Londra. „Efectul se va simți în toată comunitatea.”

Unele zone din Barrow sunt printre cele mai defavorizate din Marea Britanie. Speranța de viață în rândul bărbaților este cu 12 ani mai mică în Barrow decât în Broughton, localitate aflată la doar 20 de kilometri distanță.

Salariile și beneficiile mult mai bune oferite de BAE Systems au atras oameni și din alte profesii, ceea ce a lăsat orașul Barrow-in-Furness fără mecanici, instructori auto și asistenți medicali. Foto: Profimedia Images

„Este un oraș al celor care au de toate și a celor care nu au nimic. Există două tipuri de oameni în Barrow: cei care de-abia așteaptă să vină Crăciunul și cei care nu își doresc deloc să vină”, a spus Michelle Scrogham, membră a Parlamentului britanic pentru regiunea Barrow and Furness.

„În tinerețea mea, orașul era extrem de animat, dar acum este mort”, a spus și primarul Kay Hyland. „Nu suntem preocupați doar de muncă. Mai vrem să facem lucruri și în timpul liber.”

Unele localități au trecut printr-o transformare pozitivă după investițiile făcute în industria de apărare.

Orașul Linkoping din Suedia s-a dezvoltat timp de un secol pe seama industriei aerospațiale și de apărare, iar investițiile recente în producția de rachete au schimbat soarta orașului Camden din statul american Arkansas.

Pentru unele zone din Europa, însă, investițiile în apărare au produs rezultate mixte. Rheinmetall, marele producător de armament din Germania, a abandonat planurile privind construcția unei fabrici în Saxonia din cauza opoziției localnicilor.

În ciuda creșterii semnificative a bugetului pentru apărare, Polonia nu are destui muncitori calificați în sectorul militar-industrial și a cheltuit miliarde de dolari pentru a cumpăra și produce echipamente militare din Coreea de Sud.

Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich *** Brussels, Belgium
Primarul din Bergerac a spus că investițiile în fabrica de armament i-au adus „o victorie facilă” lui Emmanuel Macron, în timp ce nevoile localnicilor au fost ignorate. Foto: Profimedia Images

Banii investiți în industria de apărare nu susțin comunitățile locale. Cazul Bergerac

Orășelul medieval Bergerac din sud-vestul Franței, care are 27.000 de locuitori, s-a dezvoltat în special în jurul a două tipuri de produse: vinuri și explozibili militari.

După Războiul Rece, Franța a închis fabrici de pulberi pentru muniție ce funcționaseră de sute de ani, ceea ce a dus la pierderea a mii de locuri de muncă în Bergerac.

Acum, fabrica are 600 de angajați – înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, erau doar 200. Veniturile anuale s-au triplat, ajungând de la 190 de milioane de euro la 580 de milioane de euro în această perioadă.

Până acum, foarte puțini din acești bani au susținut comunitatea locală, potrivit oficialilor din oraș. Mulți dintre angajații din industria de apărare vin din afara orașului, iar o mare parte din procesul de asamblare din uzină este automatizat sau necesită specialiști care nu se găsesc în Bergerac.

Prime Minister Sir Keir Starmer visit to Turkey
Fostul ministru britanic al apărării, John Healey, și-a dat recent demisia în semn de protest față de fondurile prea mici propuse de premierul Keir Starmer pentru apărare. Foto: Profimedia Images

Drone ilegale au fost văzute zburând pe deasupra uzinei Eurenco din Bergerac, ceea ce i-a îngrijorat pe unii din angajații care s-au mutat în localitate din alte orașe mai mari din Franța.

„Aș prefera să creeze mai multe joburi în școli și spitale, să pună banii în sănătate și educație”, a spus Mathieu Brand, copreședinte al unui centru cultural din Bergerac.

Primarul localității, Fabrien Ruet, a spus că fabrica a fost „o victorie facilă” pentru Emmanuel Macron, care l-a ajutat pe președintele francez să pară că a răspuns prompt amenințărilor venite din partea Rusiei, dar nevoile oamenilor din Bergerac au fost ignorate.

„Nici companiile noastre vechi nu beneficiază azi de pe urma efortului Eurenco, cu toate că ar trebui să existe un efect de domino”, a spus Ruet. „Noi suntem doar spectatori.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
un om tine un peste
2
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
Ilie Bolojan.
5
Ilie Bolojan a anunțat noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume sunt pe listă
Neverosimil: E OUT, după o decizie aproape nemaivăzută în 96 de ani la Cupă Mondială!
Digi Sport
Neverosimil: E OUT, după o decizie aproape nemaivăzută în 96 de ani la Cupă Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Keir Starmer și Donald Trump.
Trump anunță că Starmer va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii: „A eşuat rău în două chestiuni foarte importante”
profimedia-1079574978
Pariul nuclear fragil al lui Macron: „Planul B” pentru Europa, dacă SUA se retrag din NATO, depinde de votul popular al francezilor
fete de la musique franta festival
Franța interzice consumul de alcool la festivalul „Fete de la Musique”, pe fondul caniculei extreme care lovește țara
photo-collage.png - 2026-04-01T231614.696
Tensiuni politice în Marea Britanie. Premierul Keir Starmer ar fi pregătit să demisioneze, susține presa din Regat
accident de tren in anglia
Două trenuri s-au ciocnit la nord de Londra: un mecanic a murit și 89 de persoane au fost rănite
Recomandările redacţiei
adrian vestea la birou
Programul de guvernare şi lista de miniştri au fost depuse la...
CONGRES PNL Bolojan_2_10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce crede Ilie Bolojan că Nicușor Dan l-a ales pe Adrian Veștea...
sigla pnl
Reacția PNL după ce Adrian Veştea a depus programul de guvernare şi...
BUCURESTI - ROMEXPO - CONGRES EXTRAORDINAL PNL - 21 IUN 2026
23 de contestatari din PNL: Hotărârea Congresului de a impune demisia...
Ultimele știri
„Îl ștergem de pe fața Pământului”: Patru ani de teroare în Oleșki, orașul prins în „zona morții” între armata Rusiei și cea a Ucrainei
Deficit uriaș de sudori pe piața muncii. Cât ajunge să câștige astăzi un debutant: „E o meserie greu de înlocuit”
Alimentele procesate, care au conservanți, un pericol pentru sănătate. Riscurile la care se expun cei care le consumă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o fată care a adormit pe plajă. Când s-a trezit, nici sora ei nu a recunoscut-o: "M-am îngrijorat...
Cancan
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
Fanatik.ro
Un român, pe locul 2 în istoria Cupei Mondiale! Care e capitolul la care legenda din Generația de Aur...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
Adevărul
„Tre’ să fi ridicat tu un pic coada”. Femeie din Vaslui, bătută deoarece a avut curajul să vorbească despre o...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Infertilitatea la bărbați crește alarmant. Nivelul de testosteron scade cu 1% anual după 30 de ani. Medic...
Newsweek
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Dwayne Johnson a crezut că are cancer. Actorul a ascuns totul de soția sa: „A fost foarte dureros”
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...