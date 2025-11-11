Live TV

Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim. Reacția CE

sediul Curtea Europeană de Justiție
Curtea Europeană de Justiție. Foto: Shutterstock
CE salută decizia CJUE

Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea regulilor privind salariul minim, a anunţat marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), după ce a anulat două prevederi ale unei directive europene privind salariul minim. Comisia Europeană a salutat hotărârea Curții, despre care afirmă că confirmă în mare măsură validitatea Directivei privind salariile minime adecvate.

Cea mai înaltă instanţă a UE, cu sediul la Luxemburg, a anulat o prevedere ce stabilea criteriile pentru stabilirea şi actualizarea salariilor şi o alta care împiedica reducerea salariilor dacă acestea sunt supuse indexării automate.

Danemarca a contestat reglementările, adoptate de majoritatea statelor UE în 2022, iar instanţa a dat acum un verdict parţial în favoarea ţării nordice, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Judecătorii au spus că specificarea de criterii pentru nivelurile salariului minim interferează direct cu stabilirea salariilor, care, conform tratatelor UE, rămâne responsabilitatea statelor membre.

Acelaşi raţionament se aplică prevederii care blochează reducerile salariale în cadrul indexării automate, de obicei o formulă legată de inflaţie.

Restul directivei rămâne în vigoare, inclusiv obligaţiile ţărilor de a încuraja lucrătorii să se alăture negocierilor colective privind condiţiile de muncă şi salarizare.

CJUE a apreciat că această prevedere nu constituie o încălcare directă a dreptului la libertatea de asociere deoarece statele membre nu sunt obligate să determine lucrătorii să se alăture sindicatului.

CE salută decizia CJUE

Comisia Europeană a salutat hotărârea Curții care confirmă în mare măsură validitatea Directivei privind salariile minime adecvate, potrivit unui comunicat de presă.

„Comisia salută hotărârea de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care confirmă în mare măsură că Directiva privind salariile minime adecvate are o bază juridică solidă. Salariile minime adecvate sunt esențiale pentru echitatea socială și pentru o economie productivă și incluzivă. Ele contribuie la protejarea puterii de cumpărare a lucrătorilor, la reducerea inegalităților salariale și a sărăciei în muncă, la sprijinirea cererii interne și la întărirea motivației de a lucra. De asemenea, ele contribuie la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați”, arată comunicatul.

„Fiecare lucrător din Europa ar trebui să poată câștiga un trai decent. Hotărârea de astăzi este un moment de referință pentru europeni – este vorba despre demnitate, echitate și siguranță financiară. Directiva va fi implementată cu respect deplin pentru tradițiile naționale, autonomia partenerilor sociali și importanța negocierii colective. Angajamentul nostru este ca munca să fie cu adevărat răsplătită”, a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen.

La rândul ei, vicepreședinta executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a declarat că hotărârea CJUE „consolidează modelul social european, care se bazează pe salarii corecte și adecvate și pe o negociere colectivă puternică – aducând atât echitate socială, cât și beneficii economice. Este o veste bună pentru lucrători, în special pentru cei cu venituri mici, și pentru angajatorii din întreaga Europă care plătesc salarii corecte”.

De la adoptarea Directivei în 2022, salariile minime au crescut rapid în întreaga Europă, contribuind la creșterea veniturilor și a nivelului de trai pentru milioane de lucrători. În același timp, s-a redus decalajul dintre cele mai mari și cele mai mici salarii minime din UE, mai menționează comunicatul CE.

„Curtea a confirmat validitatea dispozițiilor Directivei referitoare la negocierea colectivă în stabilirea salariilor. Comisia consideră că aceste dispoziții sunt esențiale pentru consolidarea protecției salariului minim și pentru a asigura ca un număr cât mai mare de lucrători să beneficieze de aceasta.

Comisia ia act de decizia Curții de a anula doar părți din două dispoziții care enumeră criteriile ce trebuie avute în vedere de către statele membre cu salariu minim legal, precum și regula care împiedica reducerea salariului minim atunci când acesta este indexat automat. Comisia analizează impactul acestor dispoziții anulate.

Hotărârea Curții nu afectează legislația adoptată de statele membre pentru transpunerea Directivei. Comisia va continua eforturile pentru a asigura implementarea deplină și corectă a Directivei în toate statele membre”, precizează sursă citată.

