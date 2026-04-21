Curtea de Justiţie a Uniunii Europene: Ungaria a violat dreptul UE marginalizând persoanele din comunitatea LGBT+

Data publicării:
Budapest Pride 2025
Budapest Pride 2025, Foto: Profimedia

Ungaria a „violat dreptul Uniunii (...) stigmatizând şi marginalizând” persoanele LGBT+, a decis marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), relatează AFP.

În decizia sa, CJUE apreciază că legea din 2021, destinată să introducă măsuri mai severe împotriva pedofililor şi să-i protejeze pe minori, restrânge de asemenea accesul la conţinuturi LGBT în media sau în librării.

„Această lege este contrară identităţii însăşi a Uniunii ca ordine juridică comună într-o societate caracterizată de pluralism”, a adăugat cea mai înaltă jurisdicţie europeană, potrivit căreia chiar titlul legii asociază persoanele non cisgen cu „delincvenţa pedofilă”, ceea ce poate întări stigmatizarea lor şi „provoca comportamente instigatoare de ură faţă de ei”.

Într-o reacţie comună, mai multe ONG-uri din Ungaria, între care Amnesty International şi Comitetul Helsinki, au salutat o decizie „istorică”.

Ea confirmă că „politica de excluziune şi de stigmatizare a guvernului Orban nu-şi are locul în sânul UE”, subliniază aceste ONG-uri, care îşi exprimă de asemenea satisfacţia că CJUE constată „pentru prima dată o încălcare a valorilor comune”.

Acest litigiu reprezintă una dintre cele mai răsunătoare încleştări pe tema drepturilor omului între guvernul ungar al naţionalistului Viktor Orban şi partenerii săi din UE.

În total şaisprezece ţări membre, între care Franţa şi Germania, precum şi Parlamentul European, s-au alăturat acţiunii în justiţie intentate de Comisie, prima privind un stat membru. Bruxellesul a anunţat sesizarea CJUE în iulie 2022.

De la intrarea în vigoare a legii, li se interzice media audiovizuale să difuzeze conţinut LGBT în timpul zilei şi magazinelor să vândă produse pe tema LGBT pe o rază de 200 de metri în jurul bisericilor şi şcolilor.

Anumite librării au fost condamnate la plata unor amenzi pentru că au difuzat romane grafice şi alte titluri care implicau personaje LGBT în secţiunea lor pentru tineret, a denunţat ONG-ul Reclaim, care apără aceste minorităţi sexuale.

După 16 ani la putere, Viktor Orban, care a făcut din apărarea drepturilor copiilor şi din valorile familiale unul dintre crezurile sale, a pierdut alegerile legislative din 12 aprilie.

Succesorul său, conservatorul Peter Magyar, a adresat încă din seara victoriei un mesaj pentru comunitatea LGBT+, declarând că Ungaria a decis că vrea să fie o ţară unde „nimeni nu este stigmatizat pentru că iubeşte într-un mod diferit de majoritatea”.

 

Editor : Sebastian Eduard

