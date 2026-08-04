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Cutremur în apropiere de Pisa. Ce s-a întâmplat cu celebrul Turn Înclinat după seism

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turnul din pisa
Turnul din Pisa. FOTO: Getty Images
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Zona din jurul oraşului Pisa, situat în centrul Italiei, a fost zguduită de un cutremur, informează DPA, citată de Agerpres. Autorităţile din Pisa au dezvăluit marţi că numeroase persoane au ieşit rapid pe străzi, temându-se de posibile pagube majore. Deocamdată nu au fost raportate persoane rănite şi nici pagube materiale.

S-au înregistrat sute de apeluri la numărul de urgenţă 112 în urma acestui cutremur, care s-a produs în jurul orei locale 10:15 (n.r. 11.15 a României).

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia (INGV) a precizat că seismul a avut magnitudinea 4,3. Epicentrul său s-a situat la o distanţă de aproximativ şapte kilometri de Pisa, la adâncimea de opt kilometri.

Oraşul Pisa este cunoscut în lumea întreagă pentru Turnul Înclinat, care are o înălţime de peste 50 de metri. Rapoartele iniţiale ale autorităţilor au indicat că faimosul turn nu a suferit daune şi că a rămas deschis pentru vizitatori.

Italia se află la intersecţia dintre placa tectonică africană şi cea eurasiatică, iar întreaga ţară este afectată în mod regulat de cutremure.

Weekendul trecut, în oraşul Napoli, din sudul Italiei, a avut loc un cutremur violent - cel mai puternic din ultimele patru decenii. Douăzeci şi şase de persoane au fost rănite în urma cutremurului, care a avut magnitudinea 4,7.

Marţi a avut loc la Napoli un marş de protest, în cadrul căruia locuitorii au cerut statului o protecţie mai bună împotriva cutremurelor. Pe pancarte se puteau citi sloganuri precum Ruşine!

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Editor : C.A.

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