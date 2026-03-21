„Da lanurilor de grâu, nu câmpurilor de fier”. Cum li s-a luat danezilor de atâta energie solară. Țara este cea mai ecologică din lume

O imagine aeriană arată casa lui Ulla Petersen înconjurată de panouri solare fotovoltaice în satul Hjolderup, Danemarca, pe 8 mai 2023. Parcul solar, care se întinde pe o suprafață de 340 de hectare și înconjoară un sat cu 12 gospodării, este considerat cel mai mare din Europa de Nord. Foto: Profimedia

În Danemarca, extinderea panourilor solare a devenit un subiect controversat în rândul alegătorilor, în special în zonele rurale. Într-o versiune a poveștii, câmpurile aurii ale unei națiuni mândre de agricultura sa sunt atacate, asediate de o extindere industrială a panourilor solare, la cererea unei elite urbane, scrie The Guardian într-un articol despre alegerile din Danemarca și dezbaterea care are loc în mica țară nordică privind dezvoltarea fermelor de panouri solare care înlocuiesc lanurile de grâu.

Acest tip de discurs nu a reușit să prindă contur în bastioanele conservatoare precum statul american Texas sau Ungaria lui Viktor Orban, care au adoptat energia solară în timp ce criticau regulile ecologice. Dar el prinde rădăcini în Danemarca, cea mai ambițioasă națiune din lume în materie de climă. „Spunem da lanurilor de grâu”, a declarat Inger Støjberg, lidera partidului populist de dreapta Democrații Danezi, într-un discurs din 2024. „Și spunem nu câmpurilor de fier!”

Jernmarker, sau câmpurile de fier, a fost ales cuvântul danez al anului în decembrie, după ce reacția negativă față de energia solară a influențat alegerile municipale și a determinat unele consilii locale să retragă proiectele. Spectrul peisajelor metalice sterpe a revenit de atunci în campania electorală, pe măsură ce danezii se pregătesc să voteze la alegerile naționale de marți. „Avem nevoie de mai mult bun simț în tranziția verde”, a spus Støjberg în prima dezbatere televizată dintre liderii de partid de luna trecută.

Focare de rezistență față de energia curată s-au întărit în toată Europa, pe măsură ce partidele de extremă dreapta se concentrează pe acțiunile climatice ca al doilea obiectiv al lor, după migranți. Până acum, panourile solare au scăpat de furia campaniilor puternice care au blocat implementarea turbinelor eoliene, a pompelor de căldură, a mașinilor electrice și a cărnii pe bază de plante.

Dar în Danemarca, care generează 90% din energia electrică din surse regenerabile și își propune să reducă poluarea care încălzește planeta mai repede decât orice altă țară bogată, răspândirea energiei solare a alarmat unele regiuni în care se concentrează construcțiile. Energia solară s-a triplat, de la 4% din producția de energie a Danemarcei în 2021 la 13% în 2025. Iar câteva sate s-au trezit înconjurate de siliciu.

Oponenții parcurilor solare spun că panourile fotovoltaice sunt urâte, distrug natura și scad prețurile proprietăților în zonele rurale neglijate. Pe măsură ce imaginile filmate cu drona ale fermelor înconjurate au devenit un simbol al extinderii urbane excesive, campania a determinat chiar și unele partide consacrate să-și modereze sprijinul acordat energiei solare.

Reacția negativă se pregătea la nivel local, dar Lukas Slothuus, cercetător în politica climatică la Universitatea din Sussex, care a crescut într-un oraș rural lângă granița dintre Danemarca și Germania, a spus că Partidul Democraților Danezi a oferit un „vector clar pentru a articula acea nemulțumire din punct de vedere politic” la nivel național. „Extrema dreaptă a realizat – și a decis – că clima este un teren de luptă electoral puternic”, a spus el. „Este vorba doar de a găsi o singură problemă în jurul căreia să se concentreze.”

Rezistența a dus la anularea unor proiecte. Municipalitatea din Køge a votat în ianuarie anularea unui parc de energie regenerabilă în Vallø, iar în Viborg, consiliul a votat luna trecută oprirea unei ferme solare planificate în Iglsø, aprobând doar componentele eoliene și de biogaz ale unui alt proiect din Vinge. În Samsø, prima insulă din lume alimentată în totalitate cu energie regenerabilă, consilierii de pe întreg spectrul politic au votat anul trecut respingerea unui parc solar.

În Ringkøbing-Skjern, centrul solar al țării, apetitul pentru proiecte noi s-a epuizat. Mads Fuglede, un politician al Partidului Democraților Danezi care a fost ales în consiliul local în noiembrie, a declarat: „Panourile solare au devenit un simbol al elitei politice care dorește o tranziție verde și nu-i pasă ce se întâmplă cu mediul rural. Pentru că nu acolo locuiesc ei sau alegătorii lor.”

Spre deosebire de unii dintre omologii lor politici din Europa, care neagă știința climei și se opun reducerii poluării, Partidul Democraților Danezi afirmă că susține trecerea la o economie curată. Fuglede a spus că partidul nu se opune energiei solare ca tehnologie. „Puteți să vă instalați panouri solare, dar montați-le acolo unde locuiți, în orașe. Nu este nevoie să acoperiți terenurile agricole.”

Danemarca se bucură de mult timp de sprijinul publicului pentru trecerea la o economie curată și pentru reguli ecologice ambițioase, cum ar fi prima taxă din lume pe poluarea agricolă. Un sondaj realizat în noiembrie a arătat că 77% dintre persoanele al căror vot a fost influențat de proiectele de energie verde erau în favoarea acestora. Dar, dintre cele două mari partide populiste de dreapta, a căror bază electorală este concentrată în regiunile rurale, peste 80% s-au opus.

Unii susțin că zgomotul politic din jurul energiei solare nu corespunde amplorii problemei. Panourile solare acoperă echivalentul a doar 0,2% din terenurile agricole daneze, potrivit Asociației Daneze pentru Energie Solară, iar aproximativ o treime din capacitatea solară este instalată pe acoperișuri.

Unele municipalități au răspuns la reacția negativă promovând proiecte cu mai puțină fanfară. Camilla Holbech, vicepreședinta pentru energie regenerabilă la Green Power Denmark, a declarat: „Politicienii municipali care sunt în favoarea proiectelor au adoptat o abordare discretă: fără a se pronunța prea tare, pur și simplu au ieșit și au pus lucrurile în practică.”

Rezistența a ridicat întrebări mai ample despre modul în care dezvoltatorii de energie curată pot câștiga sprijinul comunităților locale pe fondul boom-ului energiei regenerabile.

Henrik Stiesdal, un inventator care a construit una dintre primele turbine eoliene din Danemarca în anii 1970 și a continuat să construiască primul parc eolian offshore al țării în 1991, a declarat: „Lucrul care s-a schimbat față de primele decenii este Facebook. Chiar dacă majoritatea populației consideră că lucrurile merg bine, poți găsi suficienți localnici și suficienți oameni care nu sunt din zonă, dar sunt furioși, care să-și exprime opiniile.”

În cele din urmă, cea mai mare amenințare pentru energia solară ar putea fi propriul său succes. Proiectele din Danemarca au puține zile însorite pe an în care pot genera profit, iar pe măsură ce s-au instalat mai multe panouri solare, numărul zilelor cu prețuri negative la energie electrică a crescut vertiginos, ducând la o canibalizare a profiturilor. Ritmul lent de electrificare și congestia rețelei electrice au frustrat și mai mult dezvoltatorii.

Torsten Hasforth, economistul șef al Concito, un think tank danez specializat în schimbările climatice, a declarat: „În următorii 10 ani, așteptările oficiale sunt de o creștere foarte mare a cantității de energie solară produsă. Dar acest lucru se ciocnește cu realitatea de pe teren – nu pot genera profit.”

El a spus că unii dezvoltatori nu au reușit să implice comunitățile locale, dar că reacția negativă este „ceva ce poate fi gestionat”. „Oponenții panourilor solare sunt întotdeauna fericiți să arate imagini filmate cu drona”, a spus el. „Dar nimeni nu privește lumea prin intermediul unei drone. Suntem o țară plată. Este destul de ușor să le ascundem.”

