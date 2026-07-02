Live TV

Dacă distribui propagandă rusă de la RT, riști să fii anchetat penal, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Data publicării:
propaganda - rusia tv
Televizor cu mesajul „Propaganda” pe fundalul steagului Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cea de-a patra cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene a clarificat aplicarea sancțiunilor UE împotriva mass-mediei ruse și a precizat că persoanele fizice pot fi urmărite penal pentru difuzarea de materiale ale Russia Today (RT) pe internet, scrie RBC, citând hotărârea instanței.

Motivul pentru care s-au oferit aceste clarificări a fost solicitarea unui tribunal german care judecă un dosar penal împotriva a trei persoane. Acestea sunt acuzate că au publicat pe un site materiale video ale RT Germany, care a fost supus sancțiunilor europene, iar difuzarea sa a fost suspendată în 2022. „În Uniunea Europeană, difuzarea acestui canal este interzisă din cauza restricțiilor legate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei”, se afirmă în document.

În cadrul acestui dosar, instanța germană a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă persoanele fizice care administrează site-uri web, dar nu obțin profit și se susțin exclusiv din donații voluntare ale utilizatorilor, pot fi considerate „operatori”.

Curtea a precizat că termenul de „operator” trebuie interpretat în sens larg. În opinia sa, interdicția de difuzare impusă prin sancțiuni se aplică și site-urilor web accesibile publicului larg, indiferent de conținutul și durata materialelor video. Astfel, restricțiile se aplică persoanelor fizice care difuzează conținut interzis. Sursa de finanțare nu are nicio importanță în acest context: faptul că un site web funcționează exclusiv pe baza donațiilor voluntare nu îi scutește pe proprietarii acestuia de aplicarea regimului de sancțiuni.

În martie 2022, Consiliul UE a impus sancțiuni împotriva agenției Sputnik și a canalelor de televiziune RT — RT English, RT UK, RT Germany, RT France și RT Spanish. Restricțiile prevăd interzicerea difuzării și distribuției conținutului acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Autoritățile europene au explicat că măsurile au un caracter temporar și că problema ridicării acestora va fi abordată atunci când „situația se va normaliza”. Acestea au adăugat că decizia a fost luată într-o „situație fără precedent și extremă”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas.
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei după atacurile asupra Ucrainei. Anunțul făcut de Kaja Kallas
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
Avioanele decolează „pe jumătate goale” din cauza cozilor provocate de noul sistem de control la frontieră al UE
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polonia amenință Ucraina că îi va bloca procesul de aderare: „Cu Bandera, nu va intra în UE”
curier livreaza colete
Cumpărăturile online din afara UE se scumpesc de la 1 iulie. Românii vor plăti o nouă taxă de 3 euro pentru fiecare articol din colet
drapelul UE
Uniunea Europeană face un apel către Iran după atacurile împotriva Bahrainului
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, prima reacție în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Nu...
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre conflictul cu ÎCCJ: „Nu e normal să existe o...
WhatsApp Image 2026-06-30 at 16.20.10
Dosarul azilelor ilegale: Cum acționa rețeaua condusă de Pașca. Ce se...
Ultimele știri
Tánczos Barna: „Prețul motorinei din România este inacceptabil de mare. Fermierii nu mai pot suporta costurile”
Bolojan: Voi solicita convocarea Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie pentru legile necesare încasării sumelor din PNRR
Ministerul Educației a publicat subiectele la profilul uman de la BAC 2026. Variantele de examen pentru toate materiile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Povestea lui Radu Mărginean, fotbalistul care a murit fulgerător la 43 de ani. Care a fost meciul carierei...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Un cineast român și fost concurent X Factor, căutat de aproape o lună în Portugalia. Misterul dispariției lui...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...