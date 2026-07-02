Dacă distribui propagandă rusă de la RT, riști să fii anchetat penal, a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Cea de-a patra cameră a Curții de Justiție a Uniunii Europene a clarificat aplicarea sancțiunilor UE împotriva mass-mediei ruse și a precizat că persoanele fizice pot fi urmărite penal pentru difuzarea de materiale ale Russia Today (RT) pe internet, scrie RBC, citând hotărârea instanței.

Motivul pentru care s-au oferit aceste clarificări a fost solicitarea unui tribunal german care judecă un dosar penal împotriva a trei persoane. Acestea sunt acuzate că au publicat pe un site materiale video ale RT Germany, care a fost supus sancțiunilor europene, iar difuzarea sa a fost suspendată în 2022. „În Uniunea Europeană, difuzarea acestui canal este interzisă din cauza restricțiilor legate de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei”, se afirmă în document.

În cadrul acestui dosar, instanța germană a solicitat Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă persoanele fizice care administrează site-uri web, dar nu obțin profit și se susțin exclusiv din donații voluntare ale utilizatorilor, pot fi considerate „operatori”.

Curtea a precizat că termenul de „operator” trebuie interpretat în sens larg. În opinia sa, interdicția de difuzare impusă prin sancțiuni se aplică și site-urilor web accesibile publicului larg, indiferent de conținutul și durata materialelor video. Astfel, restricțiile se aplică persoanelor fizice care difuzează conținut interzis. Sursa de finanțare nu are nicio importanță în acest context: faptul că un site web funcționează exclusiv pe baza donațiilor voluntare nu îi scutește pe proprietarii acestuia de aplicarea regimului de sancțiuni.

În martie 2022, Consiliul UE a impus sancțiuni împotriva agenției Sputnik și a canalelor de televiziune RT — RT English, RT UK, RT Germany, RT France și RT Spanish. Restricțiile prevăd interzicerea difuzării și distribuției conținutului acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Autoritățile europene au explicat că măsurile au un caracter temporar și că problema ridicării acestora va fi abordată atunci când „situația se va normaliza”. Acestea au adăugat că decizia a fost luată într-o „situație fără precedent și extremă”.

Editor : A.R.