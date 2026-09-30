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„Dacă oamenii se adăpostesc într-un buncăr, economia se oprește”. Cât îi costă pe ucraineni fiecare oră de alertă aeriană

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soldați ucraineni într-un buncăr în zona Kurahove
Ucraina a pierdut zeci de mii de soldați în război. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Kievul încearcă să țină economia în funcțiune Pagube de 10 miliarde de dolari în acest an Deficitul bugetar pune presiune pe Kiev

Fiecare oră în care o alertă aeriană întrerupe activitatea economică îi costă Ucrainei aproximativ 45 de milioane de dolari. În timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii industriale, logistice și energetice, Kievul încearcă să găsească un echilibru între protejarea populației și menținerea economiei în funcțiune. Guvernul a introdus un sistem de alerte pe două niveluri, însă atacurile cu drone și rachete continuă să provoace pierderi de miliarde de dolari, arată The Guardian.

Alertele aeriene îi costă Ucrainei aproximativ 45 de milioane de dolari pentru fiecare oră în care activitatea economică este întreruptă, potrivit ministrului economiei și mediului, Oleksandr Kravchenko. Kievul caută soluții pentru a menține economia în funcțiune în timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii țării.

Rusia a vizat tot mai mult infrastructura care susține economia Ucrainei, atacând obiective industriale, depozite, centre logistice și centre de date. Kravchenko a descris campania drept un efort de a „distruge practic întreaga economie”.

„Ceea ce nu anticipasem pe deplin a fost cât de repede Rusia urma să dezvolte aceste drone cu propulsie cu reacție și să le folosească pentru a viza orice”, a declarat ministrul pentru The Guardian, referindu-se la noile arme utilizate de Rusia în atacurile asupra Kievului din ultimele săptămâni.

Vorbind dintr-o clădire guvernamentală puternic păzită din Kiev, Kravchenko, fost director executiv al McKinsey, a explicat că atacurile au determinat blocaje repetate în sectoare importante ale economiei.

Angajații sunt trimiși în adăposturi, iar sirenele pot suna chiar și 10 ore pe zi.

„Dacă oamenii se află într-un buncăr, activitatea economică se oprește”, a spus ministrul.

Kievul încearcă să țină economia în funcțiune

Pentru a limita pierderile economice, guvernul ucrainean a introdus recent un nou sistem de alertă pe două niveluri. Scopul este ca întreprinderile să își poată continua activitatea în timpul unor alerte aeriene prelungite, atunci când nivelul de risc permite acest lucru.

O alertă „roșie” indică o amenințare cu rachete și presupune adăpostirea populației. O alertă „galbenă” este folosită în cazul amenințărilor reprezentate de drone și permite unui număr mai mare de întreprinderi să rămână deschise.

Potrivit lui Kravchenko, mai mult de jumătate dintre companii își continuă activitatea în timpul alertelor galbene.

Însă o alertă galbenă nu înseamnă că populația este în afara oricărui pericol.

Riscul a devenit evident luni, când o dronă rusească cu motor cu reacție a lovit Academia Națională de Științe din centrul Kievului, în timpul unei alerte galbene. Două persoane au fost ucise, în timp ce angajații se aflau în continuare în clădire.

Situația ilustrează unul dintre cele mai dificile compromisuri cu care se confruntă Ucraina: cum să mențină viața economică și socială cât mai aproape de normal, protejând în același timp populația de o campanie de atacuri tot mai intensă.

Pagube de 10 miliarde de dolari în acest an

Kravchenko a declarat că atacurile rusești au provocat, numai în acest an, pagube estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari asupra activelor fixe ale Ucrainei.

Printre obiectivele afectate se numără combinate siderurgice, depozite, infrastructură logistică și, mai recent, centre de date.

Atacurile și blocada rusă au afectat grav și activitatea porturilor ucrainene de la Marea Neagră, care înainte de război reprezentau principala rută pentru exporturile țării.

Ministrul susține că guvernul este mai bine pregătit în acest an pentru ceea ce ar putea fi „cea mai grea și mai aspră iarnă” a războiului.

Presiunile asupra sistemului energetic, infrastructurii și companiilor ucrainene sunt însă așteptate să crească, după luni de atacuri.

Pentru a limita efectele viitoarelor lovituri, guvernul discută inclusiv posibilitatea ca mai multe companii private să poată achiziționa sisteme de apărare antiaeriană.

Kravchenko a avertizat însă că nicio companie nu se poate proteja complet împotriva atacurilor cu rachete și drone.

Deficitul bugetar pune presiune pe Kiev

Pagubele provocate de atacurile rusești se adaugă problemelor financiare cu care se confruntă deja statul ucrainean.

Președintele Volodimir Zelenski a estimat recent la aproximativ 27 de miliarde de dolari deficitul bugetar rămas pentru acest an. Cifra a ridicat întrebări în unele capitale europene cu privire la modul în care a apărut acest necesar financiar, în condițiile în care Uniunea Europeană a aprobat deja un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat anilor 2026 și 2027.

Kravchenko a declarat că, între timp, guvernul a redus deficitul estimat la aproximativ 20 de miliarde de dolari, prin reducerea unor cheltuieli și identificarea unor rezerve interne suplimentare.

Kievul solicită acum sprijin financiar suplimentar din partea Uniunii Europene, Japoniei, Canadei și Regatului Unit.

Printre variantele analizate se află și posibilitatea ca unele dintre împrumuturile programate pentru anul viitor să fie puse la dispoziția Ucrainei mai devreme, a precizat ministrul economiei.

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Editor : C.A.

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