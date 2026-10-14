„Dacă rușii vor fi suficient de proști să atace”. Șeful NATO anunță ce se va întâmpla în cazul unui conflict

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Tallinn, că Alianța Nord-Atlantică nu vede o amenințare iminentă la adresa teritoriului său, dar va reacționa în cazul unui atac din partea Rusiei. Oficialul a subliniat că NATO este o alianță defensivă și nu intenționează să atace alte state, relatează Sky News.

În timpul unui discurs susținut în capitala Estoniei, Rutte a avertizat că Rusia va suporta consecințele în cazul în care va decide să atace un stat membru al Alianței.

„Desigur, ce anume vom face dacă rușii vor fi suficient de proști să atace, veți vedea atunci”, a declarat secretarul general al NATO.

Acesta a evitat să ofere detalii despre eventualul răspuns al Alianței, dar a dat asigurări că statele membre se vor apăra. Totodată, oficialul a reiterat că NATO nu urmărește să inițieze acțiuni militare împotriva altor țări.

„NATO nu va lansa niciodată un atac împotriva nimănui. Suntem o alianță defensivă și vrem să ne protejăm modul de viață, interesele și valorile”, a afirmat oficialul.

Editor : A.R.