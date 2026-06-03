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Danemarca: Premierul Mette Frederiksen şi-a prezentat guvernul, format în majoritate din femei

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Guvernul Mette Frederiksen
Foto: Profimedia

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a prezentat miercuri componenţa noului său guvern care, pentru prima dată în istoria Danemarcei, numără mai multe femei decât bărbaţi, relatează AFP.

După luni de negocieri în urma alegerilor indecise din 24 martie, Mette Frederiksen a anunţat luni că a reuşit să formeze un guvern de centru-stânga care reuneşte partidul său, social-democraţii, precum şi Partidul popular socialist SF, formaţiunea Radikale Venstre (centru-stânga) şi Moderaţii (centrişti).

Este al treilea mandat al său în fruntea unui guvern danez, pe care îl conduce din 2019.

Mette Frederiksen a anunţat numele noilor miniştri, pe care le-a prezentat regelui Frederik al X-lea.

„Este un guvern format din 21 de miniştri şi pentru prima dată în istoria Danemarcei numără mai multe femei ministru decât bărbaţi”, a declarat ea în faţa palatului regal.

Unsprezece din cei 21 de miniştri sunt femei şi lista conţine de asemenea nume familiare din fostul guvern al lui Mette Frederiksen.

Şeful Moderaţilor, Lars Lokke Rasmussen, care s-a impus ca un om cheie în negocieri după alegerile de pe 24 martie, îşi păstrează postul de ministru de externe.

Comentatorii notează că Mette Frederiksen a decis să-l numească pe colegul său de partid Peter Hummelgaard în postul de ministru de finanţe şi nu pe Nicolai Wammen, care va ocupa fostul post al lui Hummelgaard de ministru al justiţiei.

Amândoi sunt consideraţi pretendenţi la succesiunea lui Mette Frederiksen în fruntea Partidului social-democrat.

„Prin promovarea lui Peter Hummelgaard, pare clar că este candidatul lui Mette Frederiksen”, a declarat Christine Cordsen, corespondentă politică a canalului public DR, într-un comentariu.

Marţi, Mette Frederiksen a prezentat un program politic care promite să susţină familiile confruntate cu creşterea preţurilor, angajându-se în acelaşi timp să menţină o politică de imigraţie restrictivă.

În alegerile din martie, social-democraţii au înregistrat cel mai scăzut scor din 1903, dar au rămas de departe primul partid, cu 38 de locuri.

Nici blocul de stânga, nici cel de dreapta nu a obţinut majoritatea în acest scrutin care a lăsat parlamentul fragmentat.

Cele patru partide din noua coaliţie nu deţin decât 82 din cele 179 de locuri în Parlament, guvernul urmând să se bazeze pe susţinerea altor partide pentru adoptarea legilor.

Editor : Sebastian Eduard

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