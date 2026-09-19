Danemarca și Groenlanda, despre acordul cu SUA anunțat de Donald Trump: „Recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială”

Danemarca și Groenlanda au declarat sâmbătă că orice acord cu Statele Unite nu ar pune în pericol suveranitatea insulei arctice, după ce președintele Donald Trump a afirmat că acordul ar oferi Washingtonului „control permanent” asupra securității acesteia, fără a preciza însă care ar fi sfera exactă de aplicare a acestuia, relatează Reuters.

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au anunțat vineri seara că au încheiat un acord prin care Washingtonul va dezvolta o prezență militară semnificativă în Groenlanda, interzicând în același timp adversarilor SUA să-și construiască propriile baze pe insulă.

Detaliile esențiale ale acordului nu au fost făcute publice, inclusiv amploarea prezenței militare americane pe teritoriul danez autonom și dacă se va ceda vreun control oficial asupra politicii externe și a resurselor către Washington.

Danemarca și Groenlanda și-au exprimat speranța că un acord, care urmează să fie semnat în cadrul Adunării Generale a ONU de săptămâna viitoare, va pune capăt lunilor de incertitudine provocate de amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra insulei.

„Săptămâna viitoare ar putea fi una bună – pentru Groenlanda, Danemarca și Statele Unite”, a declarat sâmbătă ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, într-o declarație publicată pe Facebook.

„Sperăm că această perioadă de incertitudine va face loc unui acord cu caracter obligatoriu care să consolideze securitatea în Arctica și în Atlanticul de Nord și, prin urmare, securitatea noastră comună în cadrul NATO și al Europei – respectând în același timp liniile roșii ale Regatului (Danemarcei)”, a afirmat el.

Danemarca și Groenlanda au insistat în repetate rânduri ca Washingtonul să respecte suveranitatea Regatului Danemarcei și să accepte faptul că Groenlanda nu este de vânzare.

Trump a declarat vineri seara pe Truth Social că, în cadrul unui acord, „Statele Unite vor avea pentru totdeauna capacitatea deplină de a face tot ce este necesar în Groenlanda pentru a asigura și a apăra securitatea Groenlandei și a Statelor Unite ale Americii”.

Acordul „conferă Statelor Unite controlul permanent asupra securității și asupra tuturor celorlalte aspecte din Groenlanda”, a declarat Trump, adăugând că niciun adversar nu va avea vreodată permisiunea să dețină o bază sau o prezență militară în Groenlanda, sau să realizeze investiții sensibile acolo, fără aprobarea exprimată în scris a Washingtonului.

Liderul de la Casa Albă a făcut acest anunț după ce agenția Reuters a relatat în exclusivitate că SUA și Danemarca erau pe punctul de a încheia un acord.

„Mă bucur, în numele Groenlandei, că ne apropiem de încheierea unui acord – un acord care aduce beneficii nu numai securității noastre colective, ci și dezvoltării continue a acestei țări”, a declarat sâmbătă prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, într-o postare pe Facebook.

„Acordul recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului nostru, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”, a adăugat el.

Amenințările lui Trump, care au atins apogeul în ianuarie, au declanșat o criză diplomatică care a tensionat relațiile în cadrul NATO și au determinat Danemarca și Groenlanda să inițieze negocieri menite să atenueze presiunea.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat sâmbătă că Alianța salută acordul, care „va contribui la consolidarea securității, stabilității și cooperării în această regiune de importanță vitală”.

Citește și:

Ursula von der Leyen, vizită în Groenlanda, insula râvnită de Trump. UE pregătește un nou pachet de 200 de milioane de euro

Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică

Editor : A.M.G.