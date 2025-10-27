Peste arcul grațios al podului care traversează strâmtoarea Øresund și valurile sale bătute de vânt, Copenhaga se află la doar 8 kilometri de Suedia și de orașul portuar Malmö. În multe zile, vârful celei mai înalte clădiri din Malmö este vizibil din capitala daneză, minunea arhitecturală întortocheată ridicându-se ca un obiect al fanteziei deasupra straturilor învăluitoare de ceață marină. Însă, din 2015, cele două orașe trăiesc în lumi foarte diferite.

Migranții din Siria, Afganistan și țările nord-africane au sosit cu zecile de mii, îndreptându-se spre nord, către Europa, în căutarea siguranței și a unui nou loc pe care să-l numească acasă. Însă Danemarca și Suedia au reacționat la situație în moduri diametral diferite, potrivit unei analize a publicației The Christian Science Monitor.

Drept urmare, cele două țări au creat acum cele mai dramatice experimente de duel din lumea occidentală, nu doar în ceea ce privește politica de migrație, ci și în ceea ce privește înțelegerea multiculturalismului și a democrației.

Având unele dintre cele mai stricte legi privind imigrația din Europa, Danemarca a demonstrat o hotărâre clară de a ține migranții la distanță. A redus beneficiile pentru solicitanții de azil și a adoptat o lege care permitea autorităților să confiște obiecte în valoare de peste 1.340 de euro de la refugiați pentru a le plăti costurile de hrană și cazare. O instanță a amendat chiar o femeie și pe soțul ei cu 6.000 de euro pentru „trafic de persoane” atunci când au dus cu mașina o familie de refugiați prin țară.

Între timp, Suedia și-a deschis larg ușile, primind peste 160.000 de migranți într-o țară cu 11 milioane de locuitori. Privind spre vecinul lor nordic, suedezii au fost îngroziți, numind Danemarca rasistă și lipsită de orice moralitate.

Acum, partidele politice din Suedia văd Danemarca ca pe un model.

Din 2015, crima organizată din Suedia a crescut dramatic, iar știrile de seară sunt pline de relatări despre atentate cu bombă și atacuri cu grenade. În 2023, Suedia avea a doua cea mai mare rată a violenței armate din Europa, iar Malmö era văzut drept epicentru. Un comentator suedez a numit orașul „Raqqa suedeză”, comparându-l cu fosta capitală de facto a grupării Stat Islamic.

În ultimii ani, Democrații Suedezi, de extremă dreapta, au dat vina pe politicile de imigrație anterioare ale țării pentru toate aceste rele. Partidul a atins, de asemenea, culmi istorice, devenind un partener influent în actualul guvern. Politicile Suediei, de fapt, au început să le imite pe cele ale Danemarcei.

Povestea, însă, nu este atât de simplă pe cât ar putea părea. Portretele orașului Copenhaga și Malmö din 2015 încoace sunt complexe. Împreună, ele oferă lumii o imagine unică a modului în care pot apărea abordări opuse în materie de imigrație, cu provocări și beneficii de ambele părți.

Și ele dezvăluie o întrebare fundamentală: Cum echilibrează societățile prioritățile compasiunii și ordinii?

Mulți din Danemarca și Suedia spun că niciuna dintre țări nu a găsit încă echilibrul potrivit. Dar undeva între cele două există un pod de un alt fel. Nu din oțel și cabluri de suspensie, ci din capacitatea de a găsi un echilibru între îngrijirea propriilor oameni și asumarea responsabilității rezonabile pentru cei din străinătate care caută o viață mai bună.

„Cine decide cine poate intra într-o societate?”, întreabă Christian Albrekt Larsen, expert în statul social danez de la Universitatea din Aalborg. „Pot decide cei care locuiesc acolo sau au cei care bat la ușă un drept?”

Pentru o mare parte a lumii occidentale, aceasta se reduce la dezbaterea despre ce ar trebui făcut pentru Farzad Rahimi.

„Părerea suedeză este că oricine poate deveni suedez”

Politicile de migrație ale Danemarcei sunt construite în mare parte în jurul încercării de a-i ține departe pe migranți precum Rahimi.

A părăsit India singur la vârsta de 11 ani și, după cinci ani petrecuți în Iran, a ajuns în Europa ca minor neînsoțit în vârstă de 16 ani. Pe parcurs, a fost supus traumei de a-și vedea prietenii torturați de traficanți și un alt migrant împușcat și ucis la granița cu Turcia. Fiind fiul unor refugiați afgani, este și musulman, o credință care s-a ciocnit adesea cu secularismul strict al continentului.

Pe scurt, el se încadra în profilul migranților care, conform statisticilor, necesită, în medie, mai mulți bani și efort pentru a se integra.

Dar Suediei nu-i păsa.

Înainte de 2015, „guvernul avea o opinie foarte pozitivă asupra migrației și protejării refugiaților”, spune Bernd Parusel, analist la Institutul Suedez pentru Studii Politice Europene. „Nu era controversat în societatea suedeză.”

Parțial, aceasta era viziunea suedeză asupra identității suedeze. „În Suedia, au ideea că sunt atât de progresiști ​​încât nu au deloc o cultură”, spune Marilena Geugjes, autoarea cărții „Identitate colectivă și politica de integrare în Danemarca și Suedia”.

„Cultura este bazată pe drepturile omului, pe știință – valori pe care oricine le poate obține”, spune ea. „Viziunea suedeză este că oricine poate deveni suedez.”

Așadar, de ce nu a putut și Rahimi? Țara l-a primit cu o casă și, în sfârșit, cu o doză de pace. Și, o vreme, lucrurile nu ar fi putut merge mai bine.

„Am învățat limba, am obținut un loc de muncă și m-am simțit suedez”, spune el. Pentru el, sosirea sa a părut un moment de har divin. „Poate că Dumnezeu a decis: «Aceasta este țara ta» oprindu-mă în ziua aceea.”

Apoi a venit prima întâlnire cu drogurile și coborârea în violență și crimă organizată. „Nu am avut un părinte care să-mi spună că sunt pe calea greșită. Eram liber – prea liber”, spune Rahimi (al cărui nume a fost schimbat pentru siguranța sa).

În scurt timp, a început să vândă droguri și arme, ajungând la închisoare de patru ori pentru consum de droguri, trafic de droguri și conduită violentă.

El devenise o parte din noua poveste a Suediei.

Integrarea poate fi dificilă

Dincolo de pod, în Danemarca, a început să se arate cu degetul. Pe măsură ce criminalitatea din Suedia creștea, danezii simțeau că politicile lor de imigrare erau justificate. Malmö a devenit o poveste cu mesaj de avertizare.

Pe măsură ce criminalitatea s-a răspândit în Suedia, aceasta a început însă să erodeze sentimentul de deschidere al țării. Malmö devenea și un exemplu de avertisment în țară.

„Exista mai multă criminalitate [înainte de 2015], dar era încă perfect gestionabilă”, spune Stefan Hedlund, comentator și profesor de studii est-europene la Universitatea Uppsala din Suedia. În 2015, „Am turnat gaz pe foc. Am importat o problemă pe care pur și simplu nu știm cum să o gestionăm.”

În 2017, președintele Donald Trump a făcut furori când a declarat la un miting din Florida: „Cine ar crede așa ceva, Suedia! Au primit un număr mare [de imigranți]. Au probleme pe care nu le-au crezut niciodată posibile.”

Toți sunt de acord că există un sâmbure de adevăr în aceste îngrijorări. Evenimentele din 2015 au adus „o populație mai mare de tineri cu factori de risc”, spune Sven Granath, criminolog la Universitatea din Stockholm. „Datele ne arată că există o suprareprezentare ridicată a imigranților în violența criminală, atât ca participanți, cât și ca victime.”

Însă cât de răspândită este violența bandelor – și cât de legată este de migrație – este deschis dezbaterii și încărcăturii politice.

Liderii bandelor sunt predominant copiii născuți în Suedia ai migranților care au venit acum zeci de ani. Acest lucru sugerează, pentru unii, că problema mai mare – și atunci și acum – este integrarea.

„Unii oameni nu simt că aparțin cu adevărat grupului și că nu au șanse egale, așa că sunt atrași de aceste bande și de o carieră alternativă în domeniul criminalității”, spune dr. Parusel de la Institutul Suedez pentru Studii Politice Europene.

Ar fi putut Malmö să se descurce mai bine? Poate. Dar cifrele erau descurajante. „A fost un număr imens de oameni într-un timp scurt”, spune Bodil Nyberg, asistent social pentru o inițiativă anticriminalitate a orașului numită Krami. „Sistemul nu a putut face față.”

Integrarea poate fi dificilă. Sedat Arif știe asta din proprie experiență.

Viceprimarul orașului Malmö își vizitează vechiul cartier

Într-o frumoasă după-amiază de sfârșit de vară, Arif se plimbă prin vechiul său cartier, Rosengård, din Malmö. În Suedia, Rosengård a devenit sinonim cu valul de criminalitate de după 2015. Bandele patrulau unele străzi după căderea nopții, marcându-și teritoriul și interogându-i pe cei care intrau. Un asistent social local descrie ultimii ani din zonă drept „de război”.

Acum viceprimar al orașului Malmö, Arif poate să se plimbe prin vechiul său cartier și să vadă o imagine diferită. Decesele cauzate de arme de foc au scăzut semnificativ în ultimii ani, iar Rosengård este ordonat și plin de activitate – cu greu poate fi o imagine a decăderii urbane. Un bărbat stă într-o cafenea, lucrând pe laptop în timp ce alții vorbesc la mesele din apropiere. O agenție de turism din principalul centru comercial promovează excursii în fiecare colț al Orientului Mijlociu, iar un magazin de haine pune o eșarfă kaffiyeh deasupra unui manechin blond suedez.

Reputația orașului Malmö a fost întotdeauna disproporționată față de amenințarea reală, spune Arif. Dar progresul a venit și prin muncă asiduă. Acceptând mai mulți refugiați decât alte orașe suedeze, „Malmö și-a asumat o responsabilitate mai mare, iar acest lucru a creat provocări”, spune el.

Rata șomajului este ridicată aici. Angajatorii din oraș creează locuri de muncă, spune el, dar o mare parte din populația migrantă nu are educația sau competențele necesare pentru a le ocupa. El povestește că tatălui său i-a luat 12 ani să-și găsească un loc de muncă după ce familia a migrat din Iugoslavia în Suedia în 1990.

„A fi șomer timp de 10-12 ani este dezastruos”, spune el. „Îți pierzi încrederea în tine. Există probleme acasă.”

Lucrurile stau mai bine în zilele noastre, iar un program numit Job Tracks ajută. Peste 80% dintre participanții la cursul de formare profesională al orașului își găsesc un loc de muncă cu normă întreagă, spune Arif. În ultimii patru ani, adaugă el, numărul celor care primesc asistență socială în oraș a scăzut de la 10.200 la 6.100.

„Aș fi nebun să spun că nu avem probleme, pentru că nu este adevărat”, spune el. „Vedem problemele și trebuie să le rezolvăm.”

Prin comparație, Danemarca a avut mult mai puține astfel de probleme de rezolvat. Parțial pentru a informa politica națională privind migrația, Ministerul Finanțelor calculează cât de mult contribuie diferite grupuri la bugetul național sau își iau banii din acesta.

Conform raportului său din 2019, persoanele de origine daneză au contribuit cu 15 miliarde de euro la bugetul statului, în timp ce migranții și descendenții din prima generație din Orientul Mijlociu și Africa de Nord au costat Danemarca 3,2 miliarde de euro.

În ciuda acestui fapt, atât economiștii, cât și experții în domeniul refugiaților spun că Danemarca ar putea face mai mult fără a-și suprasolicita sistemul. Adevărata întrebare este una de priorități și valori.

„Totul se reduce la o decizie politică”, spune Torben Andersen, economist la Universitatea Aarhus din Danemarca. „Vrei să cheltuiești 2% din buget, 5% sau 10%? Dacă ești dispus să cheltuiești acei bani, depinde de punctul tău de vedere politic și umanitar. Dacă te uiți la argumentele politice de astăzi, exact asta se întâmplă.”

Răspunsul Danemarcei a fost să fie extrem de selectivă în ceea ce privește migranții pe care îi primește.

În 2024, Danemarca a acordat azil pentru 864 de persoane – un minim istoric pentru un an fără pandemie. În ultimii ani, Danemarca a acceptat, de asemenea, anual, 200 de refugiați de la agenția Națiunilor Unite pentru refugiați, UNHCR. (Începând cu 2023, Norvegia, cu o populație similară, accepta 2.000.) O nouă politică permite angajarea migranților din doar 16 țări ai căror cetățeni sunt considerați a fi mai ușor de integrat, pe baza probabilelor contribuții economice. (Niciuna dintre țări nu se află în Orientul Mijlociu sau Africa.)

Această abordare economică a transformat politica daneză.

Stânga daneză îmbrățișează restricțiile privind imigrația

Pentru Partidul Social Democrat din Danemarca, anul 2015 a avut o semnificație dincolo de criza migranților. A fost un an electoral, iar partidul de centru-stânga era sătul să piardă.

Din 2001, cursul politicii daneze a fost în mare parte stabilit de Partidul Popular Danez de extremă dreapta, care a proclamat că politica de imigrație a Danemarcei, cândva liberală, a fost un eșec.

Alegătorii au crezut în mod clar că are dreptate. În 2015, Partidul Popular Danez a obținut 21% din voturi - cel mai bun rezultat al său de departe. Și pentru a patra oară în ultimele cinci alegeri, social-democrații au fost excluși de la putere.

Însă noua lideră a social-democraților, Mette Frederiksen, avea un plan. Social-democrații nu vor mai fi partidul elitelor urbane. Partidul liberal de la Copenhaga va fi în mare parte abandonat pentru a consolida situația în orașele muncitoare și în zonele rurale.

Acum, problema imigrației era esențială. Sub conducerea lui Frederiksen, social-democrații ar fi la fel de duri în privința imigrației ca orice partid de dreapta.

A funcționat. În 2019, social-democrații au câștigat alegerile, iar Frederiksen a fost prim-ministru de atunci. Între timp, Partidul Popular Danez, de extremă dreapta, s-a prăbușit. În 2022, a câștigat doar cinci locuri.

Pentru partidele politice liberale din Occident, prim-ministrul Frederiksen întruchipează o problemă cu care se confruntă alți lideri. A trădat ea idealurile progresiste sau este un model pentru revenirea la rădăcinile clasei muncitoare?

Charlotte Algreen e cotrariată. Pe de o parte, locuitoarea din Copenhaga nu este o fană a social-democraților și îi place să vadă semne de nouă diversitate pe străzi. Dar spune, de asemenea, că Danemarca trebuie să aibă o vedere limpede. Statul social danez funcționează doar dacă toată lumea contribuie.

„Oameni din anumite țări vin aici cu o altă structură familială”, spune ea. „Femeile nu muncesc. Nu că nu vreau să ajut, dar trebuie să fie în ambele sensuri. Cred că este absolut necesar să avem legi puternice privind imigrația.”

Sistemul de asistență socială al Danemarcei este „bijuteria coroanei țării”, spune Rune Stubager, politolog la Universitatea Aarhus. Într-un articol recent dintr-o revistă, doi miniștri guvernamentali au declarat: „Social-democrațiile nordice au creat cele mai bune societăți din istoria lumii”.

Această idee se bucură de un sprijin imens în rândul alegătorilor danezi, creând un fel de „politică de «stat danez al bunăstării pe primul loc»”, spune profesorul Stubager.

Algreen a simțit beneficiile. Când fiica ei a suferit recent o accidentare gravă, nu a plătit nimic pentru tratamente. „Dacă ar trebui să plătesc pentru asta, nu aș putea să o fac; nu am bani”, spune mama singură, văduvă.

Acum, fiica ei pleacă la facultate – fără costuri suplimentare.

„Dacă ne deschidem complet ușile, sistemul nostru nu va funcționa”, adaugă ea. „Mă consider umanistă, dar cu toții plătim pentru a avea acest sistem uimitor.”

Alții merg mai departe. În Roskilde, un oraș cu 51.000 de locuitori, aflat la o jumătate de oră de mers cu trenul la vest de Copenhaga, Holger Hansen așteaptă cu un prieten în fața gării. Râde și vorbește despre evenimentele actuale. Întrebat despre politica daneză de imigrație de astăzi, nu se oprește.

„Sunt mulțumit de asta”, spune el. „Ne place să avem grijă de oamenii care au probleme serioase, nu de cei care vin aici să ne schimbe politica, religia și societatea.”

Subtextul este clar. Danemarca este de mult timp îngrijorată de migranții – în special musulmanii – care înființează societăți paralele ce contestă identitatea daneză. De exemplu, când un ziar danez a publicat caricaturi cu profetul Mahomed în 2005, mulți danezi au fost șocați de reacția la ceea ce mulți considerau libertate de exprimare fundamentală.

Mojib Wayand a trăit cu această tensiune aproape toată viața.

„De ce m-am vândut ca să fiu acceptat?”

Wayand și familia sa s-au mutat în Danemarca din Afganistan în anul 2000, iar el recunoaște că a fost norocos. Tatăl său, medic, a reușit să-și găsească de lucru în Danemarca. Mama sa a obținut o diplomă daneză în pedagogie. Wayand a urmat școli daneze încă de la grădiniță. Și totuși, este el danez?

Viziunea Danemarcei asupra identității daneze este, în multe privințe, opusă celei suedeze. Identitatea daneză se potrivește incomod cu multiculturalismul.

„Sunt o societate care funcționează foarte bine, iar sistemul funcționează atât de bine datorită asemănării lor”, spune Geugjes, expertă în identitate colectivă și politici de integrare în ambele țări.

„Ele împărtășesc valori, iar «danezismul» vine din istorie și nu îl poți pur și simplu învăța. Trebuie să îl înțelegi și, pentru a face asta, trebuie să faci parte din societate – trebuie să fii danez.”

A fost o vreme când Wayand se considera danez. Spune că a fost întotdeauna tratat bine. Chiar și atunci când a urmat o școală privată, iar colegii de clasă vorbeau deschis despre problemele imigranților, nu simțea animozitate personală. Nu-l considerau un imigrant. Era unul dintre „cei buni”.

În liceu, a mers chiar mai departe, petrecând și socializând în moduri care nu erau în concordanță cu educația sa. „Este o parte importantă a culturii și mi-a fost mult mai ușor să mă integrez și să fiu acceptat”, spune el. „Din punct de vedere cultural și religios, trebuia să-ți compromiți valorile pentru cultura daneză.”

Dar în ziua de azi, stă în lumina portocalie a după-amiezii târzii cu vreo 12 prieteni de la DFUNK, filiala de tineret a Consiliului Danez pentru Refugiați, o organizație umanitară privată. Unii poartă hijab, iar alții sunt danezi nativi, dar toți au ajuns să fie ei înșiși, fără povara așteptărilor culturale.

„Cu cât înaintez în vârstă, cu atât îmi dau seama că am valori fundamentale diferite față de mulți dintre danezi”, spune el. „Nu vreau să ies în fiecare weekend să beau. Nu vreau să trec de la o fată la alta. De ce m-am vândut ca să fiu acceptat?”

Astăzi, domnul Wayand se consideră danez afgan. Dar știe că este mai greu pentru alți afgani și musulmani care nu sunt la fel de ambidextri din punct de vedere cultural ca el.

Tarek Kelani, șeful DFUNK, spune că se întâmplă adesea ca, cu cât mai mulți migranți învață daneză, cu atât se simt mai puțin bineveniți din cauza retoricii politice puternice împotriva imigranților.

„Oamenii care vin aici își dau seama foarte repede că nu ești binevenit. Nu poți ignora acest lucru.”

El spune, doar pe jumătate în glumă, că uneori are impresia că politica Danemarcei este: „Dacă o facem cu adevărat neprietenoasă, s-ar putea să vrea să plece”.

Pentru Suedia, nu există cale de întoarcere. Anul trecut, o treime din nașterile suedeze au fost ale mamelor care s-au născut în altă țară. Dar, pe măsură ce politica națională face pași mari spre Danemarca, Malmö adoptă abordarea opusă. Se bazează pe identitatea sa multiculturală.

Viceprimarul Arif menționează că, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Suedia a trimis 75 de autobuze în Germania pentru a oferi un loc de cazare prizonierilor eliberați din lagărele de concentrare. Aceștia s-au întors cu peste 15.000 de refugiați – și i-au adus la Malmö.

De-a lungul istoriei sale, Malmö a primit refugiați din Chile, din Iugoslavia și din Irak, ca să numim doar câteva țări. Acest oraș, cu o populație de 365.000 de locuitori, reunește 187 de naționalități și 140 de limbi.

„Pentru noi, este vorba despre continuarea istoriei de care suntem mândri și de a fi un port sigur pentru cei care părăsesc războiul și persecuția”, spune Arif.

Prin urmare, Malmö este în multe privințe o licărire a unei noi Suedii.

