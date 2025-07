Dansatorul Michael Flatley vrea să fie președintele Irlandei. L-ar putea avea contracandidat pe Conor McGregor. Când au loc alegerile

Vedeta dansului irlandez Michael Flatley intenţionează să candideze pentru a deveni următorul preşedinte al Irlandei, relatează vineri dpa şi EFE, citând un avocat al artistului, potrivit Agerpres. Flatley, care deţine cetăţenie americană şi irlandeză, şi-a dezvăluit intenţiile, prin intermediul avocatului, în cadrul unei audieri la Tribunalul superior din Dublin legate de autorizarea unor lucrări de construcţie la conacul său din Cork, în sudul insulei.



Avocatul Ronnie Hudson a notificat tribunalul cu privire la o „schimbare semnificativă a circumstanţelor” coregrafului, precizând că acesta urmează să revină în Irlanda în următoarele 14 zile pentru a încerca să obţină nominalizarea în vederea candidaturii la alegerile prezidenţiale din această toamnă.



Dacă va candida, Flatley, în vârstă de 67 de ani, creatorul spectacolului „Lord of the Dance”, l-ar putea avea ca adversar pe controversatul luptător Conor McGregor. McGregor şi-a exprimat de asemenea interesul pentru această poziţie, după ce a adoptat o poziţie de extremă dreapta anti-imigraţie în ultimele luni.



Orice cetăţean irlandez cu vârsta peste 35 de ani poate candida la preşedinţie dacă primeşte sprijinul a cel puţin 20 de membri ai parlamentului naţional sau a patru autorităţi locale, o condiţie pe care Flatley ar putea-o îndeplini, a priori, mai uşor decât McGregor, a cărui reputaţie a scăzut vertiginos în ultimii ani, notează EFE.



Coregraful a devenit faimos în întreaga lume în 1995 prin popularizarea dansului tradiţional irlandez cu spectacolul „Riverdance” şi, ulterior, şi-a consolidat statutul de superstar cu „Lord of the Dance”, ajungând în cele din urmă pe lista celor mai bogaţi muzicieni din insulele britanice, realizată de The Sunday Times în 2018.

Conor McGregor este luptător de arte marțiale mixte, pugilist profesionist și primul din istoria UFC care a avut două centuri simultan. Sursa foto: Profimedia Images





În schimb, McGregor, după ce a abandonat artele marţiale mixte (MMA), a fost implicat într-o serie de scandaluri care i-au subminat popularitatea în Irlanda, deşi acum are sprijinul unor celebrităţi între care preşedintele american Donald Trump şi Elon Musk.



Michael Flatley a declarat în timpul unui recent interviu radiodifuzat că, în opinia sa, irlandezii nu „au o voce - o voce profundă, adevărată şi adecvată, care să vorbească limba lor”, precum şi că a auzit preocupările unor „oameni obişnuiţi de pe stradă”, care nu sunt „fericiţi în acest moment”. „Cineva trebuie să vorbească în numele irlandezilor”, a conchis el.



Flatley s-a aflat în Irlanda la începutul acestei luni, unde, între altele, a cântat la flaut la o sărbătoare găzduită pe 4 iulie la reşedinţa ambasadorului SUA în Irlanda, Edward Walsh, care a fost numit recent în această funcţie de preşedintele Trump.



Alegerile pentru funcţia în mare parte ceremonială de preşedinte al Irlandei sunt aşteptate spre sfârşitul lunii octombrie, legea prevăzând desfăşurarea lor într-un interval de 60 de zile înaintea încheierii mandatului actualului şef de stat Michael Higgins, pe 11 noiembrie.

Editor : B.E.