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De ce a fost demis Mîhailo Fedorov: fostul ministru ucrainean rupe tăcerea despre presiunile din culisele reformelor militare

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Mihailo Fedorov.
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images
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Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, a declarat, într-un interviu publicat miercuri, că eforturile sale de a reforma sistemul de achiziţii al armatei au fost principalul motiv pentru care a fost demis în această lună, în cadrul unei ample remanieri politice şi militare, relatează Reuters.

Fedorov, un expert în tehnologie considerat de mulţi un promotor al schimbării în războiul de aproape patru ani şi jumătate împotriva Rusiei, a declarat pentru publicaţia Ukrainska Pravda că reformele propuse au întâmpinat rezistenţă din partea unor oficiali din interiorul şi din jurul Ministerului Apărării.

„Motivul este legat de achiziţii, licitaţii şi de faptul că am început să reformăm procesele din acest domeniu”, a declarat Fedorov, în vârstă de 35 de ani.

„Acest lucru a provocat o nemulţumire semnificativă în rândul multor persoane, care au început apoi să exercite constant presiuni şi să răspândească informaţii negative, nu doar în jurul preşedintelui, ci şi în spaţiul public”, a susţinut el.

Fedorov, care a ocupat funcţia timp de şase luni, a spus că primul său obiectiv după preluarea mandatului a fost introducerea unui sistem de licitaţii pentru achiziţiile militare.

„Sarcina noastră a fost să rezolvăm cât mai rapid cauza principală a problemei”, a afirmat el.

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„În primul rând, să lansăm licitaţiile. În al doilea rând, să restructurăm sistemul de conducere al Ministerului Apărării şi să alegem oamenii care lucrează acolo în funcţie de obiectivele cu care am venit”, a adăugat el.

El a spus că a simţit presiuni „din toate părţile”.

„Asta însemna că trebuia pur şi simplu să reconstruieşti fundaţia sistemului, iar problema urma să fie rezolvată”, a explicat Fedorov.

Fedorov a fost înlăturat din guvernul preşedintelui Volodimir Zelenski şi înlocuit de Evgheni Hmara, fost şef al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în cadrul unei remanieri care a inclus şi demiterea premierului Iulia Svîrîdenko.

Susţinătorii săi au evidenţiat rolul pe care l-a avut în schimbarea raportului de forţe pe câmpul de luptă în favoarea Ucrainei, prin loviturile lansate asupra infrastructurii ruse. Demiterea sa a declanşat mai multe zile de proteste, participanţii cerând reinstalarea sa în funcţie.

Zelenski a declarat că Fedorov se afla în conflict cu comandantul-şef al armatei, Oleksandr Sîrski, care a fost, de asemenea, ulterior demis.

Fedorov a spus că Zelenski l-a informat despre demiterea sa cu mai puţin de o oră înaintea unei reuniuni a grupului parlamentar al partidului prezidenţial Slujitorul Poporului.

El a negat însă existenţa unui conflict personal cu Sîrski.

„A fost mai degrabă un conflict de viziune. Noi aveam o anumită perspectivă asupra modului în care trebuie purtat războiul”, consideră el.

„Noi, ca Minister al Apărării, nu am blocat nicio decizie a Statului Major General sau a comandantului-şef”, a susţinut el.

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Editor : Sebastian Eduard

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