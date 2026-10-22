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De ce a ripostat Zelenski la ultimele atacuri ale lui Trump. Expert ucrainean în securitate: „Ne îndeamnă în mod deschis să capitulăm”

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Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images
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Ucraina s-a mai aflat în această situație cu președintele american Donald Trump. Dar de data aceasta, în timp ce liderul american minimizează violența rusă și îngreunează reacția Kievului, liderii ucraineni au adoptat o abordare diferită. Au ripostat, relatează The New York Times.

Un înalt oficial ucrainean a comparat situația cu ultima șansă de a da alarma în fața apropierii unui tsunami. Chiar și înainte de ultima ceartă cu Trump, lucrurile arătau dificil pentru Ucraina. Atacurile zilnice îi devastau infrastructura energetică și economia. Apărarea aeriană ucraineană era epuizată. Se apropie o iarnă grea.

Apoi, Trump a decis să cumpere motorină din Rusia, a ridicat sancțiunile împotriva țării și a exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru ca aceasta să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești. Kievul a început să semnaleze restricții bruște privind o rețea de internet prin satelit finanțată de Pentagon, lacune în schimbul de informații militare americane și întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare americane. Oficialii americani neagă existența oricăror perturbări. 

Conflictul a atins un nou punct culminant luni, când Trump a afirmat că „Rusia, sincer să fiu, s-a comportat corect în privința Ucrainei” și că „nu au făcut prea multe” — chiar dacă numărul victimelor civile ucrainene cauzate de atacurile rusești a atins noi maxime, înregistrând o creștere de 85% luna trecută față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Organizației Națiunilor Unite. 

Există semne că niciuna dintre părți nu este pregătită să renunțe complet la această relație. La mai bine de o săptămână de la începerea războiului verbal cu liderul de la Casa Albă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat luni o conversație telefonică cu secretarul de stat Marco Rubio. Marți, liderul de la Kiev s-a întâlnit la Oslo cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump pentru pace, iar în cadrul conferinței de presă care a urmat, președintele ucrainean a evitat orice critică directă la adresa Statelor Unite.

„Suntem recunoscători că informațiile funcționează acum”, a declarat Zelenski, „și mă refer la sistemul de avertizare timpurie, care este foarte important pentru poporul nostru, pentru copii, adulți și civili, deoarece putem auzi când se apropie o rachetă balistică”.

Cu toate acestea, liderii ucraineni afirmă că Trump a mers atât de departe în a pune interesele Rusiei înaintea securității Ucrainei, încât tăcerea ar fi mai riscantă decât exprimarea opiniei. 

„Oamenii trebuie să afle adevărul”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat săptămâna trecută postului ABC News. Adevărul acesta, așa cum l-a descris liderul ucrainean, era că Trump avea o afinitate pentru dictatori, se afla de partea greșită a istoriei prin faptul că îl susținea pe președintele rus Vladimir V. Putin și că, ajutându-l pe acesta, nu ar face decât să prelungească războiul.

Zelenski nu este primul lider mondial și presupus aliat care a trebuit să decidă cum să răspundă la un atac din partea lui Trump. La fel ca prim-ministrul canadian Mark Carney și alți câțiva, Zelenski a decis de data aceasta să riposteze. Politicienii și analiștii ucraineni au afirmat că aceasta a fost decizia corectă, chiar și având în vedere riscurile pe care le implica.

„Trump ne îndeamnă în mod deschis să capitulăm”, a declarat Mihailo Samus, un expert ucrainean în domeniul securității și al afacerilor militare. „Aceasta este situația”.

Până acum, Kievul încercase să mențină un ton diplomatic și prudent în relația cu Trump. După criza din Biroul Oval din februarie 2025 dintre președinții american și ucrainean, Kievul s-a grăbit să revină la mulțumiri și laude. Ucraina a continuat să sublinieze importanța menținerii parteneriatului cu Statele Unite, în timp ce Trump încerca să pună capăt războiului. În decurs de o lună, Kievul a propus un armistițiu imediat și necondiționat, deși Rusia nu l-a acceptat.

Atunci, ca și acum, Ucraina spera să evite întreruperea sprijinului militar și de informații esențial pe care Statele Unite îl oferă în continuare. Kievul ar putea să încerce acum să se îndrepte spre o dezescaladare, după ce a tras un semnal de alarmă cu privire la Trump și se confruntă cu realitatea dură a unei poziții din ce în ce mai precare în război, chiar dacă reușește să țină la distanță forțele ruse pe front.

După ce a discutat luni cu Rubio, Zelenski a scris pe rețelele sociale: „Mulțumesc tuturor celor din America care susțin abordările echitabile!”. Donald Trump nu a fost menționat.

Vitali Portnikov, un comentator politic din Ucraina, a afirmat că atacurile lui Trump l-au pus pe Zelenski într-o situație disperată. Deși liderul ucrainean a atacat uneori personalitatea lui Trump, el a ales să pună accentul pe realitatea de pe teren, administrația sa recunoscând public problemele cu care se confruntă Ucraina ca urmare a restricțiilor impuse de Statele Unite.

Zelenski a avut ocazia să reitereze aceste probleme în cadrul unei videoconferințe desfășurate luni cu un grup bipartizan de parlamentari americani, probabil în speranța că presiunea politică internă îl va împiedica pe Trump să meargă mai departe.

Președintele american și-a schimbat de mai multe ori poziția față de Ucraina, trecând de la o atitudine la alta, iar o nouă schimbare este posibilă. Alegerile de la jumătatea mandatului, care stau la baza unor decizii ale lui Trump privind Rusia, ar putea da din nou peste cap peisajul politic.

Însă Portnikov a considerat dialogul dintre Zelenski și Rubio, care a efectuat o vizită în India, ca fiind un semn de bun augur.

„Dacă președintele ucrainean face declarații ferme la adresa Statelor Unite, în timp ce secretarul de stat își face timp să discute cu el în timpul unei vizite în Asia, acest lucru sugerează că administrația Trump nu este pregătită pentru o ruptură în relațiile dintre SUA și Ucraina”, a afirmat Portnikov. 

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Editor : A.M.G.

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