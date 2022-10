De ce a spus Rutte în Parlamentul Olandei „nu acum” pentru România în Schengen. „Când e gata, se poate alătura”

Premierul olandez Mark Rutte a declarat joi, în parlamentul de la Haga, că România și Bulgaria nu sunt pregătite să adere la Spațiul Schengen, pentru că trebuie actualizate evaluările MCV, precum și cele privind Sistemul de Informații Schengen. El a amintit că a discutat aceste lucruri cu președintele Klaus Iohannis în timpul vizitei în România și a precizat că nu are nimic împotriva aderării celor două țări la Schengen, doar că acest lucru trebuie să se întâmple „când sunt gata”.

„Acum, despre Schengen. Nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen. Când sunt gata, se pot alătura. Problema este următoarea. Pentru ambele (țări) avem nevoie de o actualizare și (a evaluării) în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare. Acest lucru se face acum pentru România, dar nu și pentru Bulgaria. Aceasta este o problemă. În al doilea rând, misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc (evaluările privind) Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu Klaus Iohannis, președintele (României), când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune (de evaluare Schengen), în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune. Dacă acele rezultate arată că sunt pregătiți, atunci pot adera. Țările de Jos nu se vor opune, dar atunci (țările care aderă) trebuie să fie și stricte, corecte și angajate. Problema specifică cu Bulgaria este că MCV nu face parte din aceste discuții. De asemenea, sunt multe evoluții la nivel național (în Bulgaria), pentru că în prezent nu există un Guvern în exercițiu, ca să vorbim în termeni flamanzi. Atât despre extindere și Schengen”, a declarat premierul olandez joi, în discursul său din parlamentul de la Haga.

Parlamentul olandez a adoptat joi o rezoluţie care stipulează că Olanda nu ar trebui să voteze pentru aderarea României şi a Bulgariei la spaţiul Schengen, a anunţat eurodeputata olandeză Sophia in'T Veld, coordonatoarea grupului Renew în Comisia pentru libertăţi civile (LIBE) a Parlamentului European.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu este îngrijorat de rezoluția adoptată de parlamentul olandez, spunând că ţara noastră a făcut tot ceea ce era necesar pentru a îndeplini cerinţele tehnice pentru aderare și este dispusă să colaboreze în continuare pentru a lămuri neclaritățile Olandei.

În schimb, liderul social-democrat Marcel Ciolacu a fost mult mai critic, afirmând că la mijoc sunt interese politice și a spus că o nouă respingere a intrării României în spațiul european de liberă circulație ar fi o „nedreptate”, ce riscă să ducă România către o direcție nedorită.

