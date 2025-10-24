Live TV

De ce amână UE decizia privind sprijinul pentru Ucraina cu banii Rusiei. Avertismentul comisarei Hadja Lahbib

Data publicării:
Belgian Foreign Minister Lahbib appears before the External Relations committee at the Belgian Parliament, in Brussels
Hadja Lahbib, comisară europeană pentru Ajutor Umanitar și Gestionarea Crizelor. Sursa foto: REUTERS
Din articol
Belgia cere prudență, în timp ce alte state UE ezită Comisia Europeană caută soluții pentru finanțarea Ucrainei

Comisara europeană Hadja Lahbib a sărit în apărarea Belgiei și a premierului Bart De Wever, care a blocat joi planul Uniunii Europene de a folosi cele 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru un împrumut către Ucraina. Oficialul belgian avertizează că măsura ar implica riscuri juridice și financiare majore și spune că UE „nu este încă pregătită” pentru un pas atât de controversat.

Uniunea Europeană „nu este pregătită” să facă pasul fără precedent de a utiliza cele 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut masiv Ucrainei, a declarat vineri Hadja Lahbib, comisarul european belgian.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, fosta ministră belgiană de externe a avertizat că este nevoie de „multă muncă” pentru a minimiza riscurile juridice și pentru a le împărți în mod echitabil între Belgia, celelalte 26 de state membre ale UE și chiar țările G7, înainte ca planul să poată fi pus în aplicare.

Belgia cere prudență, în timp ce alte state UE ezită

Lahbib a sugerat că alte state membre, în care sunt deținute active rusești, nu fac suficient pentru a elibera fonduri destinate Ucrainei, subliniind că Belgia care gestionează cea mai mare parte a acestor sume prin depozitarul financiar Euroclear a contribuit deja cu dobânzile acumulate pentru a sprijini efortul de război al Kievului.

Declarațiile ei vin după blocarea planului de a utiliza activele suverane ale Rusiei, înghețate în UE de la începutul invaziei la scară largă ordonate de Vladimir Putin. Conform propunerii, banii ar fi fost trimiși Kievului sub forma unui „împrumut de reparații”, care ar fi urmat să fie rambursat doar în cazul puțin probabil în care Rusia va plăti despăgubiri de război în viitor.

Premierul belgian Bart De Wever a oprit inițiativa în timpul summitului Consiliului European de la Bruxelles, joi seară, temându-se că țara sa ar putea suferi represalii juridice și financiare din partea Moscovei.

„Nu suntem pregătiți”, a spus Lahbib, care deține portofoliul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, întrebată de ce propunerea a fost amânată. „Este ceva fără precedent. Este pentru prima dată când facem așa ceva, deci trebuie să explorăm cu mare atenție acest teritoriu pentru a gestiona toate consecințele posibile.”

Ea a adăugat că activele aparțin băncii centrale a Rusiei și sunt protejate de dreptul internațional, care trebuie respectat. „Belgia, dar și alte state membre, sunt conștiente că trebuie să avansăm cu prudență”, a spus comisara.

Comisia Europeană caută soluții pentru finanțarea Ucrainei

Lahbib a precizat că nu va „da nume” în privința altor țări europene unde sunt depozitate activele rusești, dar a pus sub semnul întrebării disponibilitatea lor de a folosi dobânzile pentru a sprijini Ucraina, așa cum a făcut Belgia. Printre aceste state se numără Franța, Luxemburg și Germania.

Comisia Europeană, brațul executiv al UE, urmează acum să elaboreze propuneri detaliate privind modul de acoperire a deficitului de finanțare al Ucrainei. Dacă cele 140 de miliarde de euro din activele rusești ar fi direcționate către Kiev, acestea ar acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru cel puțin următorii doi ani.

Liderii europeni s-au angajat să reanalizeze opțiunile propuse de Comisie, inclusiv utilizarea acestor active la următorul summit din decembrie. Întrebată dacă planul ar putea fi aprobat până atunci, Lahbib a răspuns cu prudență:

„Dacă vom avea juriști buni, un sistem solid, sprijinul G7, al celor 27 de state membre și al tuturor celor dispuși să-și asume responsabilitatea împreună cu Belgia, se poate merge repede. Întrebați-i pe ceilalți: sunt ei pregătiți?”

Citește și Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

